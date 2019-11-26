 Франция усилит военное присутствие в странах зоны Сахеля | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 14.01.2020

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Мир

Франция усилит военное присутствие в странах зоны Сахеля

Для борьбы с джихадистами в странах зоны Сахеля Париж направит дополнительно 220 военнослужащих. Сейчас там находятся около 4500 французских солдат и офицеров.

Лидеры стран зоны Сахеля с Эмманюэлем Макроном во Франции

Саммит стран зоны Сахеля во Франции

Франция увеличит численность своей военной группировки в государствах зоны Сахеля, заявил президент страны Эмманюэль Макрон в понедельник, 13 февраля. По его словам, Париж направит 220 военнослужащих для борьбы с джихадистами дополнительно к 4500 уже дислоцированных там французских солдат и офицеров.

Контекст

15 стран-членов организации ECOWAS намерены с 2020 по 2024 год инвестировать 1 млрд долларов в усиление военных операций и другие виды борьбы с исламистами. (15.09.2019)

Помощь странам в регионе Сахель в Африке будет увеличена до 414 млн евро. В ЕС надеются, что этот контингент поможет сократить приток нелегальных мигрантов в Европу. (23.02.2018)

Макрон сделал это заявление по окончании саммита стран зоны Сахеля, прошедшего во французском городе По. В нем помимо Франции участвовали Мали, Нигер, Чад, Буркина-Фасо и Мавритания.

Операция "Бархан"

На саммите в По лидеры этих африканских государств заявили о важности присутствия французских военных в регионе, в том числе для защиты границ от нападений джихадистов. Президент Франции также потребовал от европейских партнеров внести свой вклад в борьбу с исламистами в регионе.

Зона Сахеля простирается на севере Африки от Атлантического океана до Красного моря. Франция проводит там операцию "Бархан" для стабилизации региона. В ноябре в ходе операции против джихадистов столкнулись два французских вертолета, погибли 13 военных.

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