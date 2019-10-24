 Франция нарушила нормы чистоты воздуха в Евросоюзе | Новости из Германии о Европе | DW | 24.10.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Франция нарушила нормы чистоты воздуха в Евросоюзе

Власти Франции не предприняли серьезных действий для снижения уровня двуокиси азота в 12 регионах, включая Париж, Марсель и Страсбург, говорится в решении Европейской судебной палаты.

Европейская судебная палата в Люксембурге

Европейская судебная палата в Люксембурге

Франция в течение многих лет систематически нарушала требования Евросоюза по чистоте воздуха. Соответствующее решение в четверг, 24 октября, приняла Европейская судебная палата. Как отмечается в документе, власти страны не предприняли серьезных действий для снижения уровня двуокиси азота в двенадцати регионах, включая Париж, Марсель и Страсбург.

Контекст

Содержание двуокиси углерода в атмосфере за последние 260 лет выросло на 142 процента, метана - на 253 процента, оксида азота - на 121 процент. (09.09.2014)

Морские суда вносят весьма заметный вклад в загрязнение атмосферы прибрежных регионов. Немецкие исследователи изучают детали этого процесса, а британские инженеры предлагают методы решения проблемы. (27.12.2010)

Суд не принял во внимание возражения Франции, утверждавшей, что выполнить требования ЕС не позволили структурные проблемы. Как отметили в судебной палате, не имеет значения по каким причинам – умысел, небрежность или технические трудности - произошло  нарушение законодательства ЕС. Теперь Париж должен как можно быстрее привести уровень содержания в атмосфере двуокиси азота в соответствие европейским нормативам. В противном случае Еврокомиссия можно снова обратиться в суд и потребовать высоких штрафных санкций в отношении Парижа.

Проблемы с двуокисью азота есть и у Германии, напоминает агентство dpa. По данным немецкого экологического ведомства превышение допустимых границ NO2 было зафиксировано в 57 городах ФРГ. В мае 2018 года Еврокомиссия объявила о намерении подать соответствующий иск против Германии в Европейскую судебную палату. Иск поступил в Люксембург в октябре того же года. Дата его рассмотрения пока не определена.

________________________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android 

Смотрите также:

Смотреть видео 02:04

Как города Европы борются за чистоту воздуха

  • Айсберг у берегов Гренландии

    Арт-проект во спасение планеты Земля

    Айсберг у берегов Гренландии

    Гренландский ледяной щит, возраст которого оценивается в более чем 100 тысяч лет, тает с катастрофической быстротой и, по оценкам ученых, может исчезнуть уже в недалеком будущем. Причина тому - глобальное потепление. Это фото айсберга у берегов Гренландии - один из снимков, выполненных Барбарой Домбровски (Barbara Dombrowski) в рамках ее арт-проекта "Tropic Ice".

  • Люди и окружающая среда

    Арт-проект во спасение планеты Земля

    Люди и окружающая среда

    Фотограф из Гамбурга Барбара Домбровски колесит по всему миру, чтобы запечатлеть изменения, к которым приводит потепление климата планеты. Здесь изображены люди из южного полушария Земли в ландшафте северного полушария. Фотограф избегает шокирующих снимков. По словам Барбары Домбровски, она хочет вызвать у людей не ужас, а осознание того, насколько важна эта тема - изменение климата.

  • Портрет жителя Амазонии в Арктике

    Арт-проект во спасение планеты Земля

    Портрет жителя Амазонии в Арктике

    Своеобразным памятником кажется этот красующийся среди таящих арктических ледников деревянный каркас с портретом жителя Амазонии - региона в Латинской Америке, где растут самые большие в мире тропические леса. Это самый мощный производитель кислорода на Земле, "легкие" нашей планеты. Но леса эти - в опасности, потому что нещадно вырубаются.

  • Засуха в Эфиопии

    Арт-проект во спасение планеты Земля

    Засуха в Эфиопии

    Засухи - нередкое явление в Эфиопии, а из-за глобального потепления они еще больше участились. И питьевая вода для жителей этой восточноафриканской страны - на вес золота. Когда доступа к чистой воде нет, для питья используется вода из загрязненных водоемов. В результате вспыхивают эпидемии холеры.

  • Восточноафриканские дети

    Арт-проект во спасение планеты Земля

    Восточноафриканские дети

    Засуха в Восточной Африке оборачивается неурожаем, что обрекает людей на голод. Особенно страдают дети. Семьи, у которых хватает сил, отправляются за помощью в центры для беженцев. Чтобы добраться туда, порой им приходится преодолевать сотни километров. Многие погибают в пути.

  • Водители рикш на Филиппинах

    Арт-проект во спасение планеты Земля

    Водители рикш на Филиппинах

    Такой вид транспорта, как рикша, широко распространен на Филиппинах. Особой популярностью он пользуется среди туристов. Вождение рикши - очень тяжелый физический труд. За день водителю приходится преодолевать до полусотни километров. Из-за загрязненного выхлопными газами воздуха многие страдают заболеваниями легких и дыхательных путей.

  • Встреча на базаре

    Арт-проект во спасение планеты Земля

    Встреча на базаре

    В рамках своих проектов Барбара Домбровски отправляется в самые разные уголки планеты и много общается с простыми людьми. Они рассказывают фотохудожнице о своей жизни и проблемах, с которыми приходится сталкиваться. На этом снимке она запечатлена во время разговора с мамой и дочкой, торгующими овощами на одном из филиппинских базаров.

  • Юные филиппинцы

    Арт-проект во спасение планеты Земля

    Юные филиппинцы

    Около четверти жителей Филиппин живут за чертой бедности. Чтобы прокормить семью, взрослым нередко приходится работать по 10-12 часов в сутки. Поэтому многие дети предоставлены сами себе.

  • Дети и будущее планеты

    Арт-проект во спасение планеты Земля

    Дети и будущее планеты

    Проблемы экологии волнуют детей во всем мире. По инициативе экологического движения Fridays for Future, основанного юной шведской активисткой Гретой Тунберг, подростки выходят на акции в защиту климата. Дети не желают равнодушно смотреть на то, как гибнет наша планета.

    Автор: Наталия Королева


Контекст

Арт-проект во спасение планеты Земля

Оказывается, ледники Гренландии не такие уж вечные: им грозит исчезновение. Виной тому - глобальное потепление. Его последствия запечатлела фотограф Барбара Домбровски. (11.06.2019)  

Ссылки в интернете

Решение Европейской судебной палаты

Аудио- и видеофайлы по теме

Как города Европы борются за чистоту воздуха  

Как сократить число жертв загрязнения воздуха?  

Споры о гербициде: вредит ли средство от сорняков человеку и природе  

Реклама

Самые читаемые

Число депортируемых из Германии российских беженцев растет  

"Россия 1" сняла с эфира передачу Малахова о затоплении в Щетинкино  

Замдиректора РУСАДА: Манипуляторы подставили Колобкова и Путина  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно