Франция нарушила нормы чистоты воздуха в Евросоюзе

Франция в течение многих лет систематически нарушала требования Евросоюза по чистоте воздуха. Соответствующее решение в четверг, 24 октября, приняла Европейская судебная палата. Как отмечается в документе, власти страны не предприняли серьезных действий для снижения уровня двуокиси азота в двенадцати регионах, включая Париж, Марсель и Страсбург.

Суд не принял во внимание возражения Франции, утверждавшей, что выполнить требования ЕС не позволили структурные проблемы. Как отметили в судебной палате, не имеет значения по каким причинам – умысел, небрежность или технические трудности - произошло нарушение законодательства ЕС. Теперь Париж должен как можно быстрее привести уровень содержания в атмосфере двуокиси азота в соответствие европейским нормативам. В противном случае Еврокомиссия можно снова обратиться в суд и потребовать высоких штрафных санкций в отношении Парижа.

Проблемы с двуокисью азота есть и у Германии, напоминает агентство dpa. По данным немецкого экологического ведомства превышение допустимых границ NO2 было зафиксировано в 57 городах ФРГ. В мае 2018 года Еврокомиссия объявила о намерении подать соответствующий иск против Германии в Европейскую судебную палату. Иск поступил в Люксембург в октябре того же года. Дата его рассмотрения пока не определена.

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