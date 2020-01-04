 Франция направит атомный авианосец ″Шарль де Голль″ в Средиземное море | Новости из Германии о Европе | DW | 17.01.2020

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Европа

Франция направит атомный авианосец "Шарль де Голль" в Средиземное море

Президент Франции заявил об отправке атомного авианосца в Средиземноморье. "Шарль де Голль" станет "сердцем" совместных операций нескольких стран Европы против террористов "Исламского государства".

Атомный авианосец Шарль де Голль

Атомный авианосец "Шарль де Голль"

Франция в ближайшее время направит атомный авианосец "Шарль де Голль"  в восточную часть Средиземного моря для борьбы с террористической группировкой "Исламское государство". Об этом сообщил французский президент Эмманюэль Макрон в четверг, 16 января, в ходе выступления перед военнослужащими на базе ВВС близ Орлеана.

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Антитеррористическая миссия "Шарля де Голля" продлится до апреля 2020 года. После этого авианосец будет перемещен в зону Атлантического океана и в Северное море. По словам Эмманюэля Макрона, авианосец станет "сердцем" совместных операций нескольких стран Европы. Сопровождать "Шарль де Голль" будут корабли Германии, Испании, Португалии, Нидерландов, Бельгии и Греции. "Эти европейские силы, подобно силам, развернутым в странах Балтии в рамках операции Lynx, будут содействовать усилению трансатлантических связей и НАТО", - добавил президент Франции.

Франция направляет авианосец в конфликтный регион на фоне растущей напряженности в отношениях между Ираном и Соединенными Штатами после убийства командующего иранскими силами спецназначения "Аль-Куд" Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. Он был ликвидирован в результате авиаудара США в Багдаде в ночь на 3 января. Париж обеспокоен тем, что в сложившейся ситуации борьба с боевиками "Исламского государства" может быть ослаблена.

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    Автор: Никита Баталов


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