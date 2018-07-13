Франция и Хорватия: что нужно знать о финалистах ЧМ-2018 в России

15 июля в финале ЧМ-2018 встретятся французы и хорваты. DW рассказывает, что нужно знать о претендентах на победу в турнире: главные звезды, путь к финалу и необычные закономерности ЧМ.
Главный футбольный турнир планеты, увы, подходит к концу. 15 июля в "Лужниках" встретятся финалисты чемпионата мира - сборные Франции и Хорватии. DW собрала наиболее интересные факты об обеих командах.
Франция снова в финале ЧМ спустя 20 лет после домашнего триумфа
В 1998 году ведомая Зинеддином Зиданом, Тьерри Анри и Дидье Дешамом команда Франции впервые в своей истории завоевала золото мирового футбольного первенства, обыграв в финале домашнего чемпионата бразильцев.
В 2006 году французы снова дошли до финала ЧМ, но там уступили по пенальти сборной Италии. Чему во многом способствовало скандальное удаление лидера "трехцветных" Зидана, который ударил головой в живот спровоцировавшего его оскорбительными высказываниями итальянского защитника Марко Матерацци.
Дидье Дешам может войти в историю
Сегодня Дешам уже не играет, а тренирует национальную сборную и может войти в историю, как всего лишь третий человек, которому довелось взять чемпионский титул и как футболисту, и как тренеру. До сих пор это удавалось только Францу Беккенбауэру (Franz Beckenbauer) со сборной Германии и Марио Загалло - с Бразилией.
Сборная Франции - дороже остальных
Общая трансферная стоимость футболистов французской сборной, по консервативной оценке авторитетного сайта Transfermarkt, составляет не менее 1,08 миллиарда евро. Бразилия и Испания котируются в районе 981 и 974 миллионов соответственно. Покупка только двух игроков "трехцветных" - Килиана Мбаппе и Усмана Дембеле обошлись их новым клубам, французскому "ПСЖ" и испанской "Барселоне", суммарно в 327 миллионов евро.
Мбаппе - звезда для романтиков, Канте - для знатоков
Звезда французской команды и, наверное, самый яркий молодой игрок ЧМ-2018 Мбаппе еще даже не родился, когда сборная Франции последний раз становилась чемпионом мира. Килиан появился на свет в декабре 1998 года.
Многие считают, что у сборной Франции сегодня лучшая защита в мире. Начинается она с опорного полузащитника Нголо Канте, про которого любят шутить, что у него не два легких, а все десять. Если Мбаппе - звезда для романтиков футбола, то Канте - для знатоков. "Он - лучший в мире на своей позиции", - говорит о французе малийского происхождения его одноклубник по лондонскому "Челси", капитан бельгийцев Эден Азар, также блистающий на ЧМ-2018.
Хорватия: шанс на реванш?
Хорваты впервые пробились в финал турнира. До сих пор их лучшее достижение - третье место на ЧМ-1998. Тогда, кстати, поучаствовать в решающем матче им помешала сборная Франции. Так что нынешний поединок - это шанс взять реванш за поражение двадцатилетней давности.
В пользу того, что в финальном матче у хорватов роль аутсайдера, говорит цифры: совокупная стоимость футболистов сборной Хорватии - 364 миллиона евро, по оценке Transfermarkt. Что в три раза меньше, чем у французов. Но это все равно более чем достойный показатель для страны с населением в 4 миллиона человек.
Повторили рекорд по овертаймам
Путь хорватов к финалу был тернистым! За всю истории чемпионатов, как подсчитал ресурс sports.ru, Хорватия - только вторая команда, которая провела три матча подряд с дополнительным временем. При этом нынешнее поколение Модрича, Ракитича и Манджукича наконец смогло прервать долгую полосу неудач сборной: команда Хорватии не раз имела в составе отличных футболистов и показывала хорошую игру, обыгрывая фаворитов, но неизменно выбывала в плей-офф на ранних этапах.
Путь Хорватии к финалу - через победы над Россией и Украиной
С Россией все понятно, а Украина? В финальной стадии ЧМ-2018 украинцы, как известно, не играли, но в отборочном турнире Хорватия и Украина были в одной группе. Перед последним туром у них было равное количество очков. Именно хорваты не пустили украинцев в Россию, обыграв в заключительном матче.
Кстати, в составе Хорватии есть один игрок, выступающий в России - Ведран Чорлука из московского "Локомотива", и один - из украинского чемпионата, это Йосип Пиварич из киевского "Динамо".
Модрич и Ракитич: полузащита на зависть любому тренеру
Ни один портрет нынешней сборной Хорватии не может обойтись без упоминания ее самого талантливого игрока и капитана - Луки Модрича. Вместе с Иваном Ракитичем из испанской "Барселоны" они представляют собой одну из лучших средних линий на этом чемпионате. Даже главный эгоцентрик мирового футбола Криштиану Рональду признал, что в мадридском "Реале" именно "Модрич решает, как мы играем".
А вот на родине Модрича недолюбливают. Одна из причин - уголовное дело о коррупции, фигурантом которого он является. Футболиста обвиняют в даче ложных показаний и "откате" за собственный переход в лондонский "Тоттенхэм" в 2008 году.
Хорватские скандалы - на одного игрока и члена тренерского штаба меньше
У всех команд-участниц ЧМ-2018 было в заявке 23 футболиста, но хорваты со второго матча на турнире де-факто располагают 22 игроками. Из сборной отчислили Николу Калинича - за то, что он отказался выходить на замену в стартовом поединке с Нигерией. А еще Хорватскому футбольному союзу пришлось отстранить от работы члена тренерского штаба Огнена Вукоевича - за политические высказывания в видеоролике после матча с россиянами (в нем защитник хорватов Домагой Вида воскликнул "Слава Украине").
Легендарный Давор Шукер
Для Хорватии, как и для Франции, 1998 год был самым успешным за последние 20 лет в мировом футболе. Лучшим бомбардиром ЧМ-1998 стал форвард хорватов Давор Шукер, забивший шесть мячей. Шесть раз Шукера признавали на родине лучшим футболистом. Сейчас он возглавляет Хорватский футбольный союз.
О ком мало говорят: Златко Далич
Златко Далич, конечно, не носит модные жилеты, как его коллега, тренер англичан Гарет Саутгейт, и говорят о нем мало. А ведь Далич совершил маленькое чудо. Хорватия стояла в шаге от того, чтобы пропустить ЧМ-2018 в России. Неизвестного тогда многим Далича тот самый Шукер назначил главным тренером хорватской команды за 48 часов до решающего матча с Украиной. И он справился!
Правило "Баварии" и "Интера" снова сработало!
Это может показаться смешным, но финалистов турнира можно было определить по "правилу "Баварии" и "Интера". Начиная с ЧМ-1982, как выяснил Eurosport, в финалах мирового футбольного первенства обязательно играл хотя бы один футболист мюнхенского клуба и хотя бы один - миланского. Сегодня за "Баварию" играет француз Корентен Толиссо, а за "Интер" - хорваты Марцело Брозович и Иван Перишич.
ЧМ-2018 определит обладателя "Золотого мяча"?
Судя по всему, впервые за долгие годы за "Золотой мяч", награду лучшему футболисту года в мире, будут бороться не только традиционные претенденты - аргентинец Лионель Месси и португалец Криштиану Роналду. Их сборные выбыли еще в 1/8 финала.
Многие обозреватели уверены, что это расширит список претендентов на престижную индивидуальную награду. Его вполне в итоге может получить блистающий в атаке французов Антуан Гризманн или уже вышеупомянутый хорват Лука Модрич. Ведь у футболиста команды, завоевавшей золото чемпионата мира, шансы на "Золотой мяч" традиционно высоки.
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