 Франция запретит телесные наказания детей в семье | Новости из Германии о Европе | DW | 30.11.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Европа

Франция запретит телесные наказания детей в семье

Парламент принял в первом чтении закон, запрещающий родителям прибегать к рукоприкладству по отношению к детям. Телесные наказания имеют катастрофические последствия для развития детей, заявила министр здравоохранения.

Испуганная девочка закрывает лицо

Франция намерена запретить телесные наказания детей в семье. Национальное собрание в ночь на пятницу, 30 ноября, приняло в первом чтении законопроект, запрещающий родителям прибегать к рукоприкладству по отношению к детям. Тем самым Франция с многолетним опозданием приводит свое законодательство в данной сфере в соответствие с европейскими нормами.

Согласно законопроекту, разработанному в правящей коалиции, в гражданский кодекс будет включена фраза, которую сотрудники ЗАГСов будут зачитывать при заключении брака: "Родители должны утверждать свой авторитет, не прибегая к физическому или психическому насилию". Впредь родителям во Франции будет запрещено шлепать детей по попе и давать им оплеухи.

Контекст

Громкий скандал, связанный с уходом в отставку одного из видных религиозных деятелей ФРГ, вызвал споры о том, насколько хорошо дети в Германии защищены законом от насилия со стороны взрослых. (23.04.2010)

Жертвами домашнего насилия, которому, по различным данным, в Таджикистане подвергаются 50-80 процентов детей, чаще всего становятся девочки. В стране действуют программы реабилитации, однако их возможности ограничены. (30.01.2012)

Катастрофические последствия для развития ребенка

"Нельзя воспитывать через страх. Родительское насилие имеет катастрофические последствия для развития ребенка", - подчеркнула министр здравоохранения Франции Аньес Бюзен в ходе дебатов, предшествовавших принятию законопроекта. Документ был принят в первом чтении почти единогласно: против проголосовал лишь один депутат, еще трое воздержались. Консерваторы и правые популисты жаловались на недопустимое вмешательство в семейную жизнь.

Законопроект теперь передается на рассмотрение Сенату, однако последнее слово остается за Национальным собранием. В Германии родителям и учителям с 2000 года запрещено телесно наказывать детей под угрозой уголовного преследования. В Швеции аналогичный закон действует с 1979 года.

Законопроект, рассматриваемый ныне во Франции, не предусматривает каких-либо санкций за его нарушение. Аньес Бюзен, однако, считает, что новый закон будет иметь не только символическое значение, поскольку он противоречит мнению, широко распространенному даже среди судей, о том, что родители имеют право задавать детям "хорошую трепку".

Смотрите также:

  • Телефон в руках, на экране которого написал хэштег #MeToo

    #MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют

    О насилии рассказывают миллионы людей со всего мира

    Акция #MeToo ("Я тоже"), запущенная в октябре известной голливудской актрисой Алиссой Милано, приобретает все больший размах. Милано предложила жертвам насилия рассказать о пережитом, чтобы таким образом бороться с сексуальными домогательствами. Миллионы пользователей Facebook и Twitter рассказали свои истории, в том числе и публичные персоны. Как появилась эта акция и кого еще обвинили в насилии?

  • Коллаж: Харви Вайнштейн и голливудские актрисы

    #MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют

    Харви Вайнштейн

    Предпосылкой для появления #MeToo стал секс-скандал вокруг известного голливудского продюсера Харви Вайнштейна. В домогательствах его обвинили такие актрисы как Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Роуз Макгоуэн и другие. Вайнштейн навсегда исключен из Гильдии продюсеров Америки. А полиция намерена арестовать его по обвинению в совершенном изнасиловании.

  • Кадр из сериала Карточный домик с Кевином Спейси

    #MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют

    Кевин Спейси

    Следующим резонансным шагом стали обвинения в домогательствах в адрес знаменитого актера Кевина Спейси. Первым стал коллега Спейси Энтони Рэпп. По его словам, в 1986 году, когда Рэппу было 14 лет, "Спейси улегся на него во время вечеринки". Позднее Спейси обвинили в домогательствах еще несколько мужчин. В результате актер был навсегда отстранен от съемок известного сериала "Карточный домик".

  • Актер Дастин Хоффман

    #MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют

    Не редкость в Голливуде

    Последовавшие после случаев с Вайнштейном и Спейси обвинения известных актеров показывают, что домогательства - не редкое явление в Голливуде. Так, несколько женщин обвинили таких актеров как Дастина Хоффмана и Бена Аффлека. А актер и режиссер Алек Болдуин признался, что раньше "относился к женщинам крайне сексистски".

  • Депутат Европарламента с плакатом с надписью #MeToo

    #MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют

    Насилие в Европарламенте

    Акция #MeToo получила массовую популярность и в Европе. И в результате выяснилось, что без сексуальных домогательств не обходится и в сердце европейской демократии - официальном Брюсселе. Об этом заявили несколько женщин-депутатов Европарламента. Под подозрением в сексуальном насилии находятся два немецких депутата.

  • Депутат парламента Великобритании Майкл Фэллон

    #MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют

    Парламент и Минобороны Великобритании

    3 ноября членства в Консервативной партии Великобритании временно лишен депутат британского парламента Чарли Эльфике из-за "серьезных обвинений", подробности которых пока неизвестны. А 1 ноября из-за публикаций в СМИ о возможных сексуальных домогательствах 15-летней давности ушел в отставку британский министр обороны Майкл Фэллон.

  • Миротворцы ООН и беженцы в Южном Судане

    #MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют

    Насилие над беженцами

    3 ноября Организация Объединенных Наций (ООН) сообщила о 31 обвинении в сексуальном насилии в адрес ее сотрудников. Речь идет о насилии над беженцами во время миротворческих миссий. 14 случаев уже стали предметом расследований.

  • Американская баскетболистка Брианна Стюарт во время игры

    #MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют

    Спорт и арт-сообщество

    О сексуальных домогательствах заявили и спортменки. Так, известная американская баскетболистка Брианна Стюарт объявила, что в возрасте 9 лет подвергалась домогательствам со стороны своего родственника. А сотни художников и представителей арт-сообщества подписали письмо о сексуальных домогательствах в своей среде. "Больше молчать мы не намерены", - заявили они.

  • Женщина с ребенком на фоне Кремля

    #MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют

    А что в России?

    История с Харви Вайнштейном затронула и Россию. Так, российская телеведущая Екатерина Мцитуридзе рассказала, что Вайнштейн однажды обманом заманил ее в свой номер и начал домогаться ее. Ей удалось убежать. В целом акция #MeToo не очень заинтересовала пользователей рунета, некоторые даже высмеяли ее. Однако в прошлом году в России и на Украине получил распространение схожий хэштег #ЯнеБоюсьСказать

    Автор: Никита Баталов


Смотреть видео 25:33
Now live
25:33 мин

Несовершеннолетние жены и сексуальное насилие в Турции - "Европа в фокусе"

 

Контекст

#MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют

Жертвы насилия и домогательств со всего мира рассказывают о пережитом ужасе. Под обвинение попали и ряд известных лиц. (04.11.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Количество случаев сексуального насилия над детьми сократилось  

Несовершеннолетние жены и сексуальное насилие в Турции - "Европа в фокусе"  

Почему с насилием против женщин так трудно бороться  

Реклама

Самые читаемые

Комментарий: Путин не уйдет - не только из пролива  

Швейцария еще не решила, как потратить деньги Гульнары Каримовой  

Прощай, Россия! Украинская экономика переориентировалась на ЕС  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно