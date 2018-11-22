 Франция ввела санкции за убийство журналиста Хашогги | Новости из Германии о Европе | DW | 22.11.2018

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Европа

Франция ввела санкции за убийство журналиста Хашогги

Правительство ФРГ еще несколько дней назад ввело визовые запреты для 18 подозреваемых в причастности к убийству саудовского журналиста. Теперь примеру Берлина последовал Париж.

Здание МИД Франции

Здание МИД Франции

Франция вслед за Германией ввела визовые запреты в отношении 18 граждан Саудовской Аравии, подозреваемых в причастности к убийству журналиста Джамаля Хашогги. Этим лицам запрещен въезд на территорию Франции и, следовательно, всей Шенгенской зоны, сообщило министерство иностранных дел в Париже в четверг, 22 ноября. Власти ФРГ объявили такой запрет еще 19 ноября.

Контекст

Президент США Дональд Трамп фактически снимает с саудовских властей ответственность за жестокое убийство Джамаля Хашогги. Это не должно оставаться без последствий, считает Михаэль Книгге. (21.11.2018)

Дело убитого саудовского журналиста Хашогги неизбежно вызывает сравнение с отравлением Скрипалей. Москва и Эр-Рияд предпочитают противоположные пути разрешения таких ситуаций, отмечает Александр Плющев. (26.10.2018)

После этого глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан договорился о тесной координации действий с Берлином. Французское внешнеполитическое ведомство объявило, что решение о визовых запретах принято "по согласованию с европейскими партнерами, прежде всего с Германией". В сообщении французского МИДа отмечается, что эти санкции могут быть пересмотрены либо расширены в зависимости от хода расследования убийства Хашогги.

В отличие от Берлина, Париж долгое время был не готов к приостановке экспорта вооружений в Саудовскую Аравию. С 2008 по 2017 годы Эр-Рияд был вторым по значению импортером оружия из Франции, закупив вооружений почти на 12 млрд евро.

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    Джамаль Хашогги, проживавший в США 59-летний обозреватель американской газеты The Washington Post, пропал 2 октября 2018 года после того, как вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы оформить документы, необходимые для вступления в брак. Турецкие власти начали расследование.

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  • Apple Watch

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  • Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман

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  • Канцлер Германии Ангела Меркель

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    Реакция Германии

    Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила, что Германия приостанавливает поставки оружия Саудовской Аравии до тех пор, пока Эр-Рияд не предоставит объяснения обстоятельств "чудовищной" смерти журналиста Джамаля Хашогги.

  • Глава Siemens Джо Кезер

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    Глава Siemens Джо Кезер (Joe Kaeser) отказался от ранее запланированной поездки на инвестиционную конференцию Future Investment Initiative (FII) в Саудовскую Аравию. От посещения конференции также отказались министры финансов США, Франции и Нидерландов, а также главы банков BNP Paribas, Credit Suisse, HSBC, JPMorgan Chase и Societe Generale.

  • Фотография Джамаля Хашогги

    Убийство Джамаля Хашогги

    Запланированное убийство

    Генеральная прокуратура Саудовской Аравии, ознакомившись с информацией саудовско-турецкой группы следователей, объявила, что считает убийство Джамаля Хашогги преднамеренным. Следствие продолжается.

    Автор: Максим Филимонов


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Покушение на Скрипаля и убийство Хашогги: корректно ли сравнение? (19.10.2018)

 

Контекст

Убийство Джамаля Хашогги

Джамаль Хашогги, обозреватель американской газеты Washington Post, был убит в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле при невыясненных обстоятельствах. Что известно об этом деле? (27.10.2018)  

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18 подданных Саудовской Аравии, предположительно причастных к убийству Джамаля Хашогги, не смогут получить шенгенскую визу. Берлин оставляет за собой право расширить санкции.

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