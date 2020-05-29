Фрагмент Библии Гутенберга в коллекции кума Путина: ученые требуют ответа

"Фрагмент Библии Гутенберга, 1455 год" - это лишь одна строка в обнародованной на днях декларации о доходах и имуществе депутата Верховной рады Украины Виктора Медведчука. Такую декларацию украинские политики и чиновники под угрозой крупных штрафов обязаны предоставлять один раз в год в соответствии с антикоррупционным законодательством. Любая другая старинная книга, а их у Медведчука целая коллекция, возможно, так и затерялась бы в длинном перечне элитной одежды и часов, дизайнерских украшений и аксессуаров, произведений живописи и антиквариата. Но не фрагмент первой в истории человечества печатной книги.

И дело даже не в том, что одна страница Библии Гутенберга сегодня стоит дороже, чем любой из 18 задекларированных автомобилей украинского депутата. А в том, что уже многие десятилетия исследование книг Гутенберга является отдельным научным направлением в истории мировой культуры. Библию Гутенберга называют не иначе, чем "иконой книгопечатания". "Как первая печатная книга это - веха в истории коммуникаций. Эта книга стала чрезвычайно важной для всех народов мира", - отметил в беседе с DW профессор Штефан Фюссель (Stefan Füssel), руководитель Института мировой литературы и печатных медиа при Университете имени Иоганна Гутенберга в Майнце.

Полсотни экземпляров в ведущих библиотеках мира

Из 180 экземпляров первой в истории человечества печатной книги сохранились лишь 49. Почти все экземпляры Библии Гутенберга сегодня находятся в ведущих библиотеках мира, таких как Библиотека Конгресса в Вашингтоне, Национальная библиотека в Париже, лондонская British Library или Университетская библиотека Гёттингена. Таких книг обычно не найдешь на рынке антиквариата.

Ведущий немецкий исследователь первых печатных книг Иоганна Гутенберга Штефан Фюссель

Последний раз 20 лет назад Библию Гутенберга продали на аукционе в Японии. Цена, по оценкам специалистов, достигла нескольких десятков миллионов долларов. Два экземпляра первой в истории печатной книги несколько лет назад нашлись в Москве, куда они были вывезены из Лейпцига в качестве трофеев после Второй мировой войны вместе с тремя тысячами других немецких старинных книг. Россия 70 лет молчала о судьбе этих уникальных экземпляров. В прошлом году Штефану Фюсселю удалось впервые воочию увидеть один из них.

Удастся ли вернуть эти экземпляры в Германию - вопрос к политикам, говорит профессор. Для исследователя главное, что одна из этих книг уже оцифрована и доступна ученым со всего мира. "Для нас не так важно, где хранится книга. Для нас важнее, что она хранится в хороших условиях, и сама книга - хотя бы и в цифровом формате - доступна для изучения", - подчеркивает профессор из Майнца. После Второй мировой войны из Германии исчезли несколько экземпляров Библии Гутенберга, местонахождение которых отчасти до сих пор неизвестно.

"Одного фото было бы достаточно"

В беседе с DW Штефан Фюссель выразил надежду на то, что Виктор Медведчук обнародует информацию об имеющемся у него фрагменте Библии Гутенберга и предоставит фото международным исследователям, чтобы те могли определить, к какой именно книге относится этот фрагмент. Дело в том, что каждая книга Гутенберга - уникальна. После выхода из типографии ее иллюстрировали в специализированных мастерских цветными рисунками, гербами или инициалами.

Виктор Медведчук - кум российского президента Владимира Путина. А еще - большой ценитель антиквариата, коллекционер книг

Науке до сих пор были известны 15 отдельных фрагментов по всему миру. Часть из них находится в библиотеках, часть - в частных коллекциях. Исследователи не имеют понятия, какой именно фрагмент может быть у Медведчука.

"Есть много вариантов. Мы пока не можем говорить ничего о возможном происхождении. Но одной фотографии будет достаточно, чтобы мы получили все ответы", - сказал DW один из ведущих исследователей книг Гутенберга Эрик Уайт из Принстонского университета.

Каждая находка - сенсация

Американский ученый несколько десятилетий посвятил исследованию Библии Гутенберга, прежде чем ему удалось заполучить в Германии одну ее страницу для университетской библиотеки. На страницу, которая продавалась в 2018 году на специализированной международной ярмарке в Людвигсбурге по фиксированной цене 38 тысяч евро, было 75 претендентов. По результатам жеребьевки книга досталась одному из торговцев антикварными книгами, а американскому университету пришлось покупать у него уже по совсем другой цене. "Это было дорого. Но я очень доволен приобретением", - признается профессор.

Сенсационная находка: 2017 в библиотеке Аугсбурга обнаружили, что одна из обложек старинных книг из фонда - страница Библии Гутенберга. На книгу не обращали внимание более 400 лет

За последнее десятилетие были найдены несколько фрагментов Библии Гутенберга. Например, в 2009 году в муниципальной библиотеке французского города Кольмар: несколько страниц были вложены в книгу 16 века, на которую веками не обращали внимания.

Несколькими годами позже один британский коллекционер случайно обнаружил в своей коллекции один разворот - две страницы первой печатной Библии на пергаменте. Этот фрагмент веками служил обложкой, в которую была завернута другая старинная книга. "В течение нескольких веков Библия Гутенберга была полностью забыта как первая в истории печатная книга, и никто не видел в ней ценности", - объясняет Уайт. Как только стало известно о найденном в Великобритании фрагменте, его купила библиотека Йельского университета.

Фрагмент, который хранится в библиотеке Принстонского университета, несколько веков использовался как обложка для книги 1666 года

Также обложкой служили и страницы, идентифицированные в 2017 году в библиотеке Аугсбурга. Об этой находке немецкая пресса писала не иначе, как о сенсации. "Это действительно небольшая сенсация. Историки-букинисты в восторге от каждой новой находки. Обнаружение фрагмента Библии Гутенберга широко освещается СМИ. Зато если библиотекарь находит книгу, которая была напечатана десятью годами позже, он лишь делает отметку в каталоге и ставит книгу на полку", - объясняет феномен Библии Гутенберга Эрик Уайт.

Последний известный случай продажи на аукционе датирован 2015 годом. Тогда один известный торговец старинными книгами приобрел на аукционе "Сотбис" восемь страниц из первой книги за 800 тысяч долларов.

Молчание Медведчука как риск для науки?

Уайт совместно с группой исследователей из разных стран составил каталог всех найденных до сих пор книг и фрагментов Библии Гутенберга со всего мира с фотографиями и подробным описанием истории обнаружения каждой страницы. Страницы, имеющейся у Виктора Медведчука, в этом перечне нет.

Это может быть один из известных фрагментов, который был продан непублично, но и один из неизвестных, например, из числа тех, которые исчезли в период между двумя мировыми войнами или после Второй мировой войны, предполагают исследователи. "Риск для науки в том, что речь может идти об экземпляре, фото которого нет у ученых, и который не был исследован. Поэтому я очень надеюсь, что владелец этого фрагмента будет сотрудничать с учеными", - отметил профессор Уайт.

Виктор Медведчук не ответил на многочисленные запросы DW, направленные в парламентскую приемную, пресс-службу его политического проекта "Украинский выбор" и лично его ассистенту по связям с прессой. Таким образом, вопрос о происхождении фрагмента первой печатной книги в его коллекции остается без ответа. Политик также не сообщил, готов ли предоставить фотографии своего экземпляра ученым.

До сих пор ученым никто не отказывал

"Скрывать за ширмой приватности то, что очень важно для многих ученых, - это культурная потеря", - говорит Эрик Уайт. Опрошенным DW исследователям до сих пор неизвестны случаи, когда приобретатели отказывались предоставлять информацию о фрагментах Библии Гутенберга.

Украинские исследователи старинных книг, с которыми общалась DW, констатируют, что в Украине до сих пор фрагментов Библии Гутенберга не было. Таким образом, обнародование информации об экземпляре Медведчука или даже его показ на выставке стал бы событием и для украинской науки. Согласно законодательству Украины любые старинные книги 15-18 века считаются национальным культурным достоянием, которое нельзя вывозить за пределы страны.

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Смотреть видео 27:22 Поделиться Медведчук: Мои отношения с Путиным служат Украине Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/2wDYE Виктор Медведчук в "Немцова.Интервью": Я использую личные отношения с Путиным в интересах Украины