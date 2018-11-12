"Форум свободной России" представит в США "Список Путина"

Члены постоянного комитета "Форума свободной России" проведут ряд встреч в ответственных американских ведомствах в Вашингтоне, на котором представят так называемый "Список Путина". Как отмечается на сайте организации в понедельник, 12 ноября, список - это "документ, призванный стать основой для введения персональных санкций в отношении преступников и их пособников, ответственных за узурпацию власти и нарушения прав человека, войну и пропаганду ненависти, коррупцию и разграбление России".

Список был принят на четвертом Форуме свободной России в Вильнюсе в декабре 2017 года. Документ, опубликованный на сайте организации, содержит более двухсот фамилий, распределенных по 12 категориям. Среди них - высшее руководство России, главы отдельных ведомств и госкорпораций, бизнесмены, близкие к Кремлю, пропагандисты, представители сепаратистских образований, контролируемых Москвой и "зарубежные агенты влияния".

"Активисты клуба "Путинферштеен"

В последнюю группу, названную составителями списка "активисты клуба "Путинферштеен", кроме экс-премьера Италии Сильвио Берлускони или чешского президента Милоша Земана, вошли несколько граждан ФРГ: экс-канцлер Германии Герхард Шредер (Gerhard Schröder), политик Андреас фон Бюлов (Andreas von Bülow), политолог Александр Рар (Alexander Rahr).

Возглавляет список президент России Владимир Путин. Как отмечается в документе, люди, входящие в список, совершили действия, "приведшие к убийству десятков тысяч граждан России и других стран, уничтожению конституционного правового порядка в России, подавлению гражданских свобод и политических прав российских граждан, созданию полутоталитарного режима в России, неслыханному расцвету коррупции в России, нарастающей изоляции страны от государств цивилизованного мира".

Ожидается, что "список Путина" будет в дальнейшем дополняться и уточняться. На следующем форуме, который пройдет 7 и 8 декабря в Вильнюсе, состоится голосование по включению в санкционный список новых имен, отмечается на организации.

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