 ″Форум свободной России″ представит в США ″Список Путина″ | Новости из Германии о России | DW | 13.11.2018

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Россия

"Форум свободной России" представит в США "Список Путина"

Документ содержит более двухсот фамилий, распределенных по 12 категориям. Он, по мнению создателей, призван стать основой для введения в отношении фигурантов персональных санкций.

Прямая трансляция дискуссий первого Форума свободной России в Вильнюсе на сайте kasparov.ru 10 марта 2016 года

Прямая трансляция дискуссий первого Форума свободной России в Вильнюсе на сайте kasparov.ru 10 марта 2016 года

Члены постоянного комитета "Форума свободной России" проведут ряд встреч в ответственных американских ведомствах в Вашингтоне, на котором представят так называемый "Список Путина". Как отмечается на сайте организации в понедельник, 12 ноября, список - это "документ, призванный стать основой для введения персональных санкций в отношении преступников и их пособников, ответственных за узурпацию власти и нарушения прав человека, войну и пропаганду ненависти, коррупцию и разграбление России".

Контекст

Дэниел Фрид, отвечавший за политику санкций в Госдепе США, рассказал в интервью DW, чего ожидать от "Кремлевского доклада" о российских олигархах и почему ситуация напоминает начало 80-х. (26.01.2018)

В Вильнюсе проходит пятый "Форум свободной России", собравший интеллигенцию и политиков, критически настроенных по отношению к власти на родине. (12.04.2018)

Список был принят на четвертом Форуме свободной России в Вильнюсе в декабре 2017 года. Документ, опубликованный на сайте организации, содержит более двухсот фамилий, распределенных по 12 категориям. Среди них - высшее руководство России, главы отдельных ведомств и госкорпораций, бизнесмены, близкие к Кремлю, пропагандисты, представители сепаратистских образований, контролируемых Москвой и "зарубежные агенты влияния".

"Активисты клуба "Путинферштеен"

В последнюю группу, названную составителями списка "активисты клуба "Путинферштеен", кроме экс-премьера Италии Сильвио Берлускони или чешского президента Милоша Земана, вошли несколько граждан ФРГ: экс-канцлер Германии Герхард Шредер (Gerhard Schröder), политик Андреас фон Бюлов (Andreas von Bülow), политолог Александр Рар (Alexander Rahr).

Возглавляет список президент России Владимир Путин. Как отмечается  в документе, люди, входящие в список, совершили действия, "приведшие к убийству десятков тысяч граждан России и других стран, уничтожению конституционного правового порядка в России, подавлению гражданских свобод и политических прав российских граждан, созданию полутоталитарного режима в России, неслыханному расцвету коррупции в России, нарастающей изоляции страны от государств цивилизованного мира".

Ожидается, что "список Путина" будет в дальнейшем дополняться и уточняться. На следующем форуме, который пройдет 7 и 8 декабря в Вильнюсе, состоится голосование по включению в санкционный список новых имен, отмечается на организации.

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Контекст

Путин и Навальный в карикатурах Елкина

Как видит отношения российского оппозиционера Алексея Навального с президентом Владимиром Путиным карикатурист Сергей Елкин. (09.10.2017)  

Ссылки в интернете

"Список Путина" на сайте "Форума свободной России"

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