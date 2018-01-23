 Форум в Давосе назвал климатические катастрофы крупнейшим риском для мировой экономики | Новости из Германии о Европе | DW | 15.01.2020

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Европа

Форум в Давосе назвал климатические катастрофы крупнейшим риском для мировой экономики

Перед началом Всемирного экономического форума представлен отчет о крупнейших рисках для мировой экономики. Впервые пять из них - экологические.

Логотип Всемирного экономического форума

Всемирный экономический форум (ВЭФ) назвал климатические катастрофы и вымирание видов флоры и фауны одними из самых серьезных угроз для мировой экономики. "Уровень моря повышается, а связанные с изменением климата пожары занимают все большие площади", - заявил в среду, 15 января, председатель ВЭФ, экс-министр иностранных дел Норвегии Борге Бренде на презентации ежегодного отчета о рисках для экономики, который составлен на основании опроса 750 экспертов и лиц, принимающих решения в мировой экономике.

Согласно отчету, впервые пять крупнейших мировых рисков являются экологическими. В частности, в опросе предупреждается об экстремальных погодных явлениях "с большим ущербом для имущества, инфраструктуры и жизни", а также о стихийных бедствиях, ожидаемых в течение следующих десяти лет. Кроме того, отмечается вероятность утраты биоразнообразия и разрушения наземных и водных экосистем.

Неспособность правительств адаптироваться к изменению климата

Другим долгосрочным риском является неспособность правительств адаптироваться к изменению климата и антропогенному ущербу для окружающей среды, указывается далее. В качестве примера приводятся экологические преступления, разлив нефти и "радиоактивное загрязнение.

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В 2020 году ведущие политики мира должны сотрудничать "со всеми сферами общества" ради улучшения и оживления сложившейся системы кооперации, уверен Бренде. По его словам, это должно быть сделано "не только из краткосрочных выгод, но и служить преодолению "глубоко укоренившихся рисков".

Две глобальные инициативы в Давосе

На традиционной ежегодной встрече в Давосе начнется выполнение двух глобальных инициатив, заявил накануне основатель ВЭФ Клаус Шваб (Klaus Schwab).

Одна из инициатив - глобальная образовательная программа, которая позволит обучить 1 млрд человек по всему миру. Вторая - высадка по всему миру 1 млрд деревьев."Реставрация экосистемы - это приоритет предстоящего десятилетия, мы хотим оставить прочное наследие для будущих поколений", - заявил Шваб. Он добавил, что мир находится в "чрезвычайном положении" из-за климатического кризиса и торговых войн, а "окно для переговоров быстро закрывается". Шваб пообещал, что форум будет "мастерской, а не говорильней".

Ежегодный Давосский форум пройдет с 21 по 24 января. Ожидается, что на него приедут 3000 лидеров из 117 стран. Среди приглашенных гостей - президент США Дональд Трамп, канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel), президент Украины Владимир Зеленский и экоактивистка Грета Тунберг.

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    Автор: Андрей Гурков


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