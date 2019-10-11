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Необычный формат для встречи с прессой выбрал президент Украины. Владимир Зеленский принимал по очереди группы журналистов в фудмаркете, сидя за столом. Также темы выпуска - атака на синагогу в Галле и ответ Алексея Навального на объявление ФБК "иностранным агентом".
В Праге прошел 3-й Форум Бориса Немцова. В его работе приняли участие ряд известных политиков и общественных деятелей как из России, так и из-за рубежа. В ходе дискуссий обсуждалась, в частности, роль гражданского общества и будущее российской оппозиции.
В Берлине прошел форум Бориса Немцова. Его участники уверены: российское общество хочет перемен. Подтверждение тому - и муниципальные выборы в Москве, и акции протеста сторонников оппозиционера Алексея Навального. Какие перспективы у России? Как нормализовать ставшие столь сложными отношения с Европой?