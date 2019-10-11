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Форум Бориса Немцова

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Форум Бориса Немцова".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

Навальный в Варшаве назвал главную проблему путинского режима (10.10.2019) 11.10.2019

В день признания Фонда борьбы с коррупцией иностранным агентом Алексей Навальный оказался за границей. На форуме Бориса Немцова в Варшаве оппозиционеры обсуждали стратегии для начала перемен в РФ.
ARCHIV - 15.11.2018, Mecklenburg-Vorpommern, Lubmin: Blick auf die Baustelle der Erdgasempfangsstation der Ferngasleitung Eugal. Als letztes der drei beteiligten Bundesländer genehmigte Mecklenburg-Vorpommern im Oktober 2018 die Verlegung der Leitung, über die das russische Erdgas aus der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 ins europäische Gasnetz gespeist werden soll. (zu dpa «Streit um Nord Stream 2 - Wie abhängig wird Deutschland von Russland?» vom 07.02.2019) Foto: Stefan Sauer/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Газ как орудие гибридной войны России: как с этим бороться? 11.10.2019

Конкуренция и диверсификация - главные способы борьбы с российской газовой войной, к такому выводу пришли эксперты-участники форума Бориса Немцова в Варшаве.

Фудмаркет-шоу Зеленского, ответ Навального Путину и атака на синагогу в ФРГ. DW Новости (10.10.2019) 10.10.2019

Необычный формат для встречи с прессой выбрал президент Украины. Владимир Зеленский принимал по очереди группы журналистов в фудмаркете, сидя за столом. Также темы выпуска - атака на синагогу в Галле и ответ Алексея Навального на объявление ФБК "иностранным агентом".
MOSCOW, RUSSIA - SEPTEMBER 29 : Russian opposition leader Alexei Navalny attends a rally in support of political prisoners in Prospekt Sakharova Street in Moscow, Russia on September 29, 2019. Sefa Karacan / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Навальный настаивает, что ФБК не получал ни копейки из-за границы 09.10.2019

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Навальный утверждает, что "много времени и сил потрачено на то, чтобы никогда не получать ни копейки из-за границы". Объявление ФБК "иноагентом" он назвал "абсолютно незаконным".

Форум Немцова в Праге: сможет ли Россия стать демократической страной? (10.10.2018) 10.10.2018

В Праге прошел 3-й Форум Бориса Немцова. В его работе приняли участие ряд известных политиков и общественных деятелей как из России, так и из-за рубежа. В ходе дискуссий обсуждалась, в частности, роль гражданского общества и будущее российской оппозиции.
В Праге начал работу 3-й Форум Бориса Немцова

В Праге начал работу 3-й Форум Бориса Немцова 09.10.2018

Евросоюзу необходима единая стратегия, чтобы противостоять агрессивному поведению России, заявили участники мероприятия. На форум прибыли ряд известных западных и российских политиков.
1410877 Russia, Moscow. 03/14/2013 State Duma deputy Dmitry Gudkov at a news conference Situation in the Fair Russia Party. Konstantin Rodikov/RIA Novosti

Дмитрий Гудков: Смена власти - необязательно смена Путина на Навального 12.10.2017

Оппозиционер Дмитрий Гудков убежден, что России нужны не только новые лица во власти. По его мнению, необходима смена политического курса для сближения с Европой.
Alisa Ganieva, russische Schriftstellerin, auf der Tribüne im Forum Boris Nemtsov Forum 2017 in Berlin DW, Nikita Jolkver

Хватит о путинизме - на форуме Немцова в Берлине обсудили будущее России и Европы (видео) 10.10.2017

Какой будет Россия будущего? Какова роль молодого поколения? Как нормализовать отношения с Евросоюзом? Об этом говорили участники Форума Бориса Немцова в Берлине.

Форум Немцова: лаборатория будущего для России - без Путина и вместе с Европой (10.10.2017) 10.10.2017

В Берлине прошел форум Бориса Немцова. Его участники уверены: российское общество хочет перемен. Подтверждение тому - и муниципальные выборы в Москве, и акции протеста сторонников оппозиционера Алексея Навального. Какие перспективы у России? Как нормализовать ставшие столь сложными отношения с Европой?

Форум Бориса Немцова о будущем России и Европы (10.10.2017) 10.10.2017

Какой будет Россия будущего? Какова роль молодого поколения? Как нормализовать отношения с Евросоюзом? Об этом говорили участники Форума Бориса Немцова в Берлине.
Plakate am Rand der Konferenz. Aufgenommen von mir in Berlin am 10.10.2017

Илья Яшин: Россиянам надоели 17 лет путинского застоя 10.10.2017

Участник форума Немцова в Берлине, лидер движения "Солидарность" Илья Яшин в интервью DW - о политике будущего, об акциях в поддержку Навального и перспективе отношений РФ и ЕС.
3038107 02/26/2017 A march to commemorate Boris Nemtsov arranged to coincide with second anniversary of the politician's assassination. Iliya Pitalev/Sputnik |

В Берлине открывается Форум Бориса Немцова 09.10.2017

Участники ежегодного мероприятия, которое проходит в день рождения погибшего политика, обсудят перспективы развития российского и западного общества.

Boris Nemtsov Forum in Brüssel

Как на "Форуме Бориса Немцова" отвечали на вопрос "Что делать?" 17.11.2016

В заключительный день второго "Форума Бориса Немцова" оспорили тезис Володина, предложили экспортозамещение и рассказали, когда возможен безвизовый режим между РФ и ЕС. Репортаж DW из Брюсселя.
Michail Chodorkowski, Guy Verhofstadt, Martin Schulz, Schanna Nemzowa Die Bilder hat DW-Korrespondent Ilja Koval in Brüssel am 16.11 gemacht. Bildbeschreibung: Das zweite Nemzov-Forum in Brüssel

Второй "Форум Бориса Немцова": европейская Россия в Брюсселе 16.11.2016

Make Russia Great Again, ассоциации собаководов, которые нельзя назвать иноагентами, и три заветных слова. О чем шутили и спорили участники второго "Форума Бориса Немцова". Репортаж DW из Брюсселя.

Форум Бориса Немцова: съезд либеральной оппозиции в Берлине (10.10.2016) 10.10.2016

В столице Германии состоялся первый форум имени Бориса Немцова. Участники мероприятия обсудили ситуацию с российской оппозицией и перспективы отношений России с ЕС.
People hold a banner of Kremlin critic Boris Nemtsov, who was shot dead on Friday night, during a march to commemorate him in central Moscow March 1, 2015. Opposition supporters march through Moscow on March 1 in memory of Nemtsov, whose murder has increased concern about Russia's future among opponents of President Vladimir Putin. REUTERS/Tatyana Makeyeva (RUSSIA - Tags: CRIME LAW POLITICS CIVIL UNREST)

В Берлине пройдет первый форум имени Бориса Немцова 11.07.2016

Фонд Бориса Немцова за свободу и "Открытая Россия" совместно с Фондом Фридриха Наумана проведут Форум Бориса Немцова. Ежегодное мероприятие станет площадкой для диалога Европы и РФ.