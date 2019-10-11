Форум Бориса Немцова

Навальный настаивает, что ФБК не получал ни копейки из-за границы

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Навальный утверждает, что "много времени и сил потрачено на то, чтобы никогда не получать ни копейки из-за границы". Объявление ФБК "иноагентом" он назвал "абсолютно незаконным".