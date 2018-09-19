"Форт Трамп": зачем Польше военная база США

Анджей Дуда умеет очаровывать тщеславных хозяев. Во время своего визита в Вашингтон 18 сентября президент Польши заявил, что считает целесообразным разместить на территории своей страны постоянную военную базу США. При этом Дуда отметил, что в Варшаве уже придумали название для нее - "Форт Трамп".

По словам Дуды, "агрессивное поведение России" вызывает у Польши сильное беспокойство. Президент США относится к этому с пониманием. Для Дональда Трампа поляки - образцовые европейцы: они разделяют его позицию в отношении Москвы, не доверяют ЕС и НАТО, предпочитают заключать военные сделки непосредственно с Вашингтоном - причем не по дружбе, а за деньги. Для главы Белого дома это звучит как музыка. Трамп считает западноевропейские страны, особенно Германию, натовскими паразитами, которые хотят, чтобы Америка их защищала, но в то же время не готовы за это платить.

2 млрд долларов за военную базу

В Польше, которая фактически является восточным форпостом ЕС, традиционно опасаются возможной агрессии со стороны России - особенно после аннексии Крыма в 2014 году.

Анджей Дуда и Дональд Трамп

В январе 2017 года поляки восторженно приветствовали американских военнослужащих из штата Колорадо, прибывших в Польшу в рамках операции НАТО Atlantic Resolve ("Атлантическая решимость"). Всего в страну было переброшено порядка 3500 солдат и офицеров, а также военная техника. Стоит отметить, что, помимо Польши, бригада отвечает и за оборону других стран Восточной Европы: ротация военных НАТО осуществляется каждые девять месяцев.

Впрочем, Варшаве этого недостаточно. Правящая национал-консервативная партия Ярослава Качиньского "Закон и справедливость" хочет добиться присутствия в стране военного контингента США на постоянной основе. В данный момент в Вашингтоне изучают предложение Польши о долговременном военном присутствии США. В соответствующем документе речь идет о полностью укомплектованной американской бронетанковой дивизии, за которую Варшава готова заплатить до 2 млрд долларов.

Сдержанная реакция Берлина

Тем временем в Берлине к требованию Польши относятся весьма скептически. С точки зрения политики безопасности "постоянное присутствие военных США в Польше еще больше усилит напряженность между НАТО и Россией", отмечает в беседе с DW эксперт по внешней политике от Cоциал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених (Rolf Mützenich).

Солдаты американской бронетанковой бригады в Польше, 2017 г.

Похожего мнения придерживается и бывший офицер генерального штаба бундесвера, а ныне эксперт по внешней политике из парламентской фракции Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер (Roderich Kiesewetter).

Хотя на саммите НАТО в июле 2018 года члены альянса подтвердили свое намерение увеличить расходы на оборону, "размещение постоянного контингента в Польше (...), скорее всего, противоречит Основополагающему акту Россия-НАТО", - отмечает он.

База США в Польше - нарушение обязательств НАТО перед РФ?

Акт от 1997 года, в частности, не разрешает размещать на восточных границах НАТО значительные военные подразделения на долговременной основе. Альянс уже сейчас пытается обойти эту неудобную формулировку, осуществляя ротацию войск раз в несколько месяцев.

До сих пор Россия сдержанно реагировала на планы Польши в том, что касается базы "Форт Трамп". В целом же Северо-атлантический альянс воспринимают в Москве как угрозу.

Ракетный комплекс "Искандер"

Размещение солдат НАТО в Польше и странах Балтии после аннексии Крыма в 2014 году служат Кремлю удобным предлогом для усиления военного присутствия на западной границе России, включая размещение ракетных комплексов "Искандер" в Калининградской области.

Удастся ли Варшаве воплотить свой план в жизнь?

Между тем вопрос, действительно ли Вашингтон готов разместить в Польше военную базу, пока остается открытым. "Не думаю, что Минобороны США в восторге (от предложения польских властей. - Ред.)", - отмечает эксперт Вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Хизер Конли. Если же Трамп, который считает Польшу "душой Европы", все же захочет выполнить просьбу Варшавы, то ему нужно будет заручиться согласием Конгресса, а также ответить на ряд серьезных вопросов Пентагона, поясняет Конли.

Кроме того, потенциальная военная сделка между США и Польшей должна быть согласована с НАТО. В то же время бывший командующий сухопутными силами США в Европе Фредерик Бенджамин (Бен) Ходжес не поддерживает идею заключения двустороннего соглашения между Варшавой и Вашингтоном: по его словам, многим членам альянса это придется не по душе, и Москва сможет интерпретировать это как раскол, отмечает отставной генерал. На его взгляд, решение о размещении американской военной базы в Польше должно быть принято всеми членами НАТО. Альянс должен быть готов к тому, что за этим обязательно последует реакция России, и продемонстрировать единство, полагает Ходжес.

Кроме того, размещение американских солдат на восточной границе Польши вряд ли соответствует политическим приоритетам Трампа. Президент США намерен уменьшить роль США в НАТО и наложить большие обязательства на остальных его членов. Сделка между США и Польшей достигла бы прямо противоположного эффекта: Вашингтон был бы вынужден взять на себя еще большую ответственность за обеспечение безопасности на восточной границе альянса, чем прежде.

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