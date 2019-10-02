"Формула Штайнмайера": капитуляция Киева или шанс завершить войну в Донбассе?

Украина согласовала "формулу Штайнмайера", согласно которой в Донбассе должны пройти выборы, после чего регион получит особый статус. Президент Зеленский заверяет, что формула - "не страшилка".
Украинская делегация на заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта на востоке Украины во вторник, 1 октября, подписала называемую "формулу Штайнмайера", которая определяет порядок вступления в силу закона об особом статусе Донбасса.
Сразу после того, как факт подписания подтвердил президент Украины Владимир Зеленский, в стране вспыхнули бурные дискуссии о том, соответствует ли этот шаг интересам Киева и дает ли он шанс на прекращение конфликта в Донбассе. О сути споров и аргументах сторон - в обзоре DW.
Зеленский: "Никакой капитуляции"
"Это одно-два предложения, вот и все. Временный закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО, известный также в обществе как закон об особом статусе Донбасса, начинает действовать на постоянной основе при условии, что там состоятся местные выборы, проведенные согласно Конституции и законодательству Украины, а также после публикации отчета ОБСЕ, (подтверждающего. - Ред.), что выборы состоялись по стандартам ОБСЕ и международным стандартам демократических выборов", - пояснил Владимир Зеленский. И призвал украинцев не бояться этой "величайшей страшилки последних недель".
При этом президент заверил, что "никаких выборов под дулами пулеметов не будет и не может быть". Зеленский напомнил, что существующий закон об особом статусе Донбасса действует до конца 2019 года, его заменит другой закон, который будет разрабатывать Верховная рада. По словам президента, в новом законе "не будет перейдено ни одной красной линии, поэтому нет и не будет никогда никакой капитуляции". Зеленский не уточнил, о каких именно "красных линиях" идет речь.
Что такое "формула Штайнмайера"
"Формула Штайнмайера" касается выполнения одного из пунктов минских договоренностей - определение статуса Донбасса. Еще в конце 2015 году ее предложил тогдашний глава министерства иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier), ныне президент ФРГ. Она была задумана как некий компромисс в дискуссиях о порядке выполнения минских соглашений.
Суть формулы состоит в том, что Донбасс должен получить особый статус на время проведения там местных выборов, а на постоянной основе - после того, как результаты выборов признает ОБСЕ. Под ее контролем предстоит и само голосование.
Условия формулы в деталях нигде не были прописаны, что вызвало дальнейшие разногласия в ее толкованиях со стороны России и Украины - и ее фактическое замораживание. Недавно же письменно зафиксировать "формулу Штайнмайера" Кремль назвал условием для проведения очередной встречи лидеров "нормандской четверки".
Где в "формуле Штайнмайера" Россия?
Ольга Айвазовская, которая с начала 2016-го и до середины 2018 года представляла Киев в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, говорит, что со времени ее работы формула обросла несколькими важными уточнениями. В частности о том, что ОБСЕ выдает итоговое заключение о соответствии выборов в Донбассе законам Украины и международным стандартам, которое готовится в течение восьми недель. По ее мнению, это хорошо, так как ранее говорилось об обнародовании оценки уже на следующий день после голосования.
"Но в этой формуле до сих пор нет ответа на ключевой вопрос: а что будет, если ОБСЕ не признает выборы в Донбассе соответствующими международным стандартам? Что будет делать Украина? А если трактовка безопасности (на неподконтрольной Киеву территории Донбасса. - Ред.) у каждой стороны будет разной?", - пояснила в интервью DW Ольга Айвазовская.
По ее выражению, украинская сторона должна настаивать на том, что безопасность - это не только демилитаризация региона, но и возвращение СМИ на оккупированные территории, финансирование выборов из госбюджета, восстановления украинского судопроизводства и банковской системы, возвращения украинских партий, которые должны участвовать в выборах на Донбассе.
"Нет ответов на вопрос, можно ли выборы организовать по международным стандартам. И главное - где в "формуле Штайнмайера" Россия? Все обязательства возлагаются только на Украину. Россия лишь навязывает свой сценарий и требует ответственности Украины", - считает Айвазовская. По ее мнению, согласившись на "формулу Штайнмайера", Киев может заплатить слишком высокую цену за проведение очередной встречи в "норманнском формате".
С критикой украинских властей за согласие с "формулой Штайнмайера" выступил и другой экс-представитель страны в политической подгруппе ТКГ Роман Бессмертный. Он призвал Зеленского не принимать "формулу Штайнмайера", ведь это, по его мнению, - путь к войне, а не к миру. "Самое страшное, что Украина пошла по сценарию Кремля. Речь не идет о решении блока (вопросов. - Ред.) по безопасности, речь идет о выборах, то есть о легитимизации сегодняшней власти на оккупированной территории", - полагает Бессмертный.
Он убежден, что если выборы в Донбассе будут проведены, Украина получит "еще одно Приднестровье". "Особенность ситуации заключается в том, что этот конфликт не заморозишь, потому поставки оружия из соседней РФ идут регулярно. В центре Украины можно прогнозировать обострение ситуации, но никто не знает, чем может закончиться этот конфликт", - указывает бывший представитель Киева в ТКГ.
"Движение в направлении прекращения кровопролития"
Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХ" Михаил Гончар прогнозирует, что после согласия Киева на "формулу Штайнмайера" Украину заставят сесть за стол переговоров с руководством так называемых "ЛНР / ДНР".
"Все идет по сценарию Москвы. Благодаря этой формуле она переходит в статус посредника, ведь об агрессии России речь уже не идет. Она теперь - "миротворец ", который помогает решить, так сказать, внутренний конфликт в Украине. Поэтому переговоры надо будет вести с ее прихвостнями из "ЛНР / ДНР", - отмечает Гончар.
При этом он не исключает, что Германия и Франция педалируют этот процесс, чтобы как можно скорее снять санкции с России. В МИД ФРГ уже приветствовали согласование "формулы Штайнмайера". Позицию украинских властей также раскритиковали парламентские фракции "Европейской солидарности", "Голоса" и "Батькивщины". Они также ожидают отчета президента в Раде по этому вопросу.
В свою очередь, депутат из фракции "Слуга народа", глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко указывает, что украинская сторона достойно отстаивает свою позицию на переговорах в Минске.
"Украина движется в направлении прекращения кровопролития в Донбассе. Не уступая при этом ничем принципиальным - ни территориальной целостностью, ни суверенитетом, ни даже правом по-своему трактовать минские договоренности", - написал Яременко на своей страничке в Facebook. И уточнил, что ни одного документа на заседании ТГК не было подписано, а все остальное - предмет для переговоров.
Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" также поддержала согласование "формулы Штайнмайера". "Достижение договоренностей по разведению сил, согласование подходов к организации избирательного процесса в Донбассе на основании предложений европейских стран-гарантов, известных как" формула Штайнмайера ", это то, чего ждала Украины с 2016 года. Но не могла получить из-за безответственности и политического эгоизма прошлого руководства Украины ", - отмечается в заявлении партии.
______________
Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в | Twitter | Facebook | YouTube | Telegram
Смотрите также: