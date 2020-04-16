Формирование правительства Израиля: Нетяньяху и Ганц вновь не договорились

Глава переходного правительства Израиля Биньямин Нетаньяху и спикер Кнессета Бени Ганц вновь не смогли договориться о создании правительства, исчерпав дополнительный срок в 48 часов, отведенный им на переговоры президентом Реувеном Ривлиным. Этот срок истек в 00:00 в ночь на четверг, 16 апреля.
Президент Ривлин уже заявил, что в случае, если Ганц и Нетаньяху не договорятся, он передаст мандат на формирование кабинета министров парламенту. В течение трех недель Кнессет будет пытаться большинством голосов (минимум 61 из 120) рекомендовать президенту кандидата, который, в свою очередь, получит две недели на формирование правительства.
Если за это время правительство не будет создано, Израиль через 90 дней ждут третьи повторные выборы, которые станут четвертыми с апреля 2019 года.
Из-за эпидемии коронавируса судебный процесс по обвинению Нетаньяху в коррупции, который должен был начаться в середине марта, был перенесен на 24 мая.
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Автор: Ефим Шуман