 ″Фонтанка″ нашла адрес ГРУ при изучении паспортов Петрова и Боширова | Новости из Германии о России | DW | 22.09.2018

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Россия

"Фонтанка" нашла адрес ГРУ при изучении паспортов Петрова и Боширова

Владельцы паспортов, первые цифры которых совпадают с указанными в документах Руслана Боширова и Александра Петрова, называли в качестве места жительства адрес штаб-квартиры бывшего ГРУ.

Руслан Боширов и Александр Петров в интервью RT

Руслан Боширов и Александр Петров в интервью RT

Несколько владельцев загранпаспортов, номера которых почти совпадают с данными документов Руслана Боширова и Александра Петрова, указывали в качестве места проживания адрес штаб-квартиры Главного управления Генштаба Минобороны (ГРУ) - Хорошевское шоссе, 76 Б. Об этом пишет издание "Фонтанка" в субботу, 22 сентября, отмечая, что речь идет о паспортах не особой, а "общегражданской" серии, которые выдавались отделом УФМС России по Москве в Северном административном округе.

Семизначный номер паспорта Руслана Боширова 65-й серии заканчивается на 294, Александра Петрова – на 297, а у агента российской разведки Эдуарда Шишмакова (Широкова), входившего в группу заговорщиков, пытавшихся совершить госпереворот в Черногории, – на 323, остальные цифры одинаковы, поясняет "Фонтанка".

Контекст

Масс-медиа Германии уделили интервью Боширова и Петрова, подозреваемых в отравлении Скрипалей, не очень много внимания, однако попытались ответить на вопрос: "Для чего все это?". (14.09.2018)

Интервью подозреваемых в отравлении Скрипалей - это сказка для тех, кто готов верить любым гостям Маргариты Симоньян, и ложь для внутреннего пользования, уверен Иван Преображенский. (13.09.2018)

Крымский, Андреев, Потемкин...

Как выяснили журналисты из реестра исполнительных производств Федеральной службы служебных приставов (ФССП), на 295 заканчивается паспорт некого мужчины по фамилии Крымский, который в июле 2015 года указал Хорошевское шоссе, 76 Б в качестве своего адреса, когда ему был выписан штраф за нарушение ПДД.

В реестре ФССП такой же адрес указал гражданин по фамилии Андреев, чей паспорт начинается теми же цифрами и заканчивается на 290. По нему Андреев летал в Белград осенью 2016 года вместе с мужчиной по фамилии Потемкин, который, в свою очередь, по информации "Фонтанки", при покупке земельного участка в Подмосковье местом проживания указал разведподразделение Минобороны, а при покупке автомобиля Nissan X-Trail в 2011 году - все то же Хорошевское шоссе, 75 Б.

"Было такое Так и чего?"

В "паспортный диапазон" от 290 до 323 попал Александр Поляков, который при покупке автомобиля и оформления собственности на земельный участок также указал адрес штаб-квартиры бывшего ГРУ. В беседе с "Фонтанкой" по телефону Поляков подтвердил это. "Было такое, да…  Так, и чего? Я уже давно пенсионер. Вы можете это увидеть по моему возрасту, я 1961 года рождения. Я уже четыре года как на пенсии. Спокойненько себе живу и наслаждаюсь жизнью", - сказал Поляков.

Имена Боширова и Петрова в сентябре огласила прокуратура Великобритании, которая подозревает их в отравлении экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери. Британские власти не исключают, что имена предполагаемых агентов российской разведки - вымышленные. Позднее президент РФ Владимир Путин заявил, что в России установили их личности. 13 сентября было обнародовано их интервью телеканалу RT, в котором мужчины назвали свою причастность к делу Скрипаля "фатальным совпадением" и заявили, что не работают в ГРУ. Глава МИД Великобритании Джереми Хант назвал интервью "фейковым телешоу".

Смотрите также:

  • Александр Петров и Руслан Боширов, разыскиваемые по подозрению в отравлении Скрипалей

    "Новичок" и его жертвы

    Под подозрением - россияне

    5 сентября прокуратура Великобритании заявила, что располагает доказательствами того, что Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили россияне Александр Петров и Руслан Боширов. Британские власти не исключают, что эти имена - вымышленные, тем не менее на обоих россиян был выписан европейский ордер на арест.

  • Александр Петров и Руслан Боширов в кадре с камеры наблюдения

    "Новичок" и его жертвы

    Путь подозреваемых в Солсбери

    Британская полиция также заявила, что располагает многочисленными кадрами с камер наблюдения, на которых запечатлены подозреваемые в отравлении Скрипалей Петров и Боширов, - из аэропорта Гэтвик, со станции в Лондоне и с вокзала в Солсбери (на фото).

  • Упаковка и флакон от духов, в котором предположительно привезли Новичок на территорию Великобритании

    "Новичок" и его жертвы

    Тот самый флакон

    Также на сайте полиции было опубликовано фото упаковки и флакона от духов, в котором "Новичок" предположительно был доставлен на территорию Великобритании.

  • Больница в Солсбери

    "Новичок" и его жертвы

    С чего все началось

    О нервно-паралитическом веществе советского производства "Новичок" мировые СМИ вспомнили весной 2018 года, после того как в британском городке Солсбери неподалеку от Лондона 4 марта были обнаружены без сознания пожилой мужчина и женщина с признаками сильного отравления. Ими оказались бывший двойной агент, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, живущий в Великобритании, и его дочь Юлия.

  • Сергей Скрипаль и его дочь Юлия

    "Новичок" и его жертвы

    Скрипалей удалось спасти

    По словам директора больницы в Солсбери, куда были доставлены Скрипали, они находились "в критическом состоянии". Однако, лечение, в эффективность которого не верили даже сами врачи, увенчалось успехом: в апреле Юлия Скрипаль была выписана из больницы, в мае госпиталь покинул ее отец.

  • Жанна Немцова и Борис Джонсон

    "Новичок" и его жертвы

    Споры о стране происхождения яда

    Тогдашний глава МИД Великобритании Борис Джонсон в интервью DW выразил уверенность в российском происхождения "Новичка", которым, как считают в Лондоне, отравили Скрипалей. Ранее об ответственности РФ за отравление заявила британский премьер-министр Тереза Мэй, выславшая из страны 23 российских дипломата. Ее примеру последовали еще 27 стран. Москва все обвинения решительно отвергла.

  • Вил Мирзаянов

    "Новичок" и его жертвы

    О "Новинчке" рассказал один из его создателей

    О разработанном в СССР нервно-паралитическом веществе мир впервые узнал из статьи газеты "Московские новости" в 1992 году. Ее соавтор - советский химик Вил Мирзаянов, один из разработчиков "Новичка". По его словам, "Новичок" "по меньшей мере в десять раз мощнее любого нервно-паралитического вещества". Позже Мирзаянов сообщил, что в России была произведена не одна тонна веществ группы "Новичок".

  • Госпиталь в Солсбери

    "Новичок" и его жертвы

    Новый случай отравления под Солсбери

    4 июля полиция графства Уилтшир сообщила о новом случае отравления под Солсбери: 30 июня в городке Эймсбери в одном из зданий были обнаружены без сознания 44-летняя жительница Солсбери Дон Стерджес и 45-летний Чарли Роули из Эймсбери. Врачи предположили, что причиной стал прием пострадавшими некачественных наркотиков или передозировка. Полиция допустила возможный контакт с "неизвестным веществом".

  • Полиция Уилтшира в районе, где обнаружили пострадавших

    "Новичок" и его жертвы

    Опять "Новичок"

    Стерджес и Роули в критическом состоянии поместили в больницу в Солсбери, где проходили лечение Скрипали. В тот же день глава контртеррористического управления Скотланд-Ярда Нейл Басу сообщил, что причина отравления Стерджес и Роули - нервно-паралитическое вещество группы "Новичок", которым ранее отравили Скрипалей. По его словам, результаты исследования пришли из лаборатории Портон-Даун.

  • Полиция в Эймсбери

    "Новичок" и его жертвы

    Смерть Дон Стерджес

    8 июля британская Служба столичной полиции сообщила, что Дон Стерджес скончалась. Полиция начала расследование по обвинению в убийстве. СМИ предположили, что Стерджес и Роули могли найти контейнер, в котором в Солсбери был доставлен "Новичок", или шприц с остатками вещества. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя случившееся, отметил, что Россию в связи ним никто не упоминал.

  • Гэвин Уильямсон

    "Новичок" и его жертвы

    Новые обвинения в адрес России и опровержения Москвы

    9 июля министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, отвечая в парламенте на запрос о наличии угрозы для населения, заявил, что Россия виновна в смерти Дон Стерджес. "Простая истина в том, что Россия совершила атаку на британской территории, что привело к гибели британской подданной", - указал Уильямсон. МИД России назвал обвинения Уильямсона "мантрой" на тему "это сделали русские".

  • Заблокированная улица в Эймсбери рядом с домом жертв отравления

    "Новичок" и его жертвы

    Где хранился "Новичок"? Похоже, в склянке от парфюма

    Как британцы Чарли и Дон оказались связаны с ядом? Якобы подобрали некий флакон с парфюмом в парке, свидетельствует один из родственников. Но если это было так, то каким образом флакон с ядом попал в парк? Полиция пока не подтверждает версию о флаконе с духами, но подтвердила, что считает источником яда "небольшую емкость", найденную в доме Чарли Роули в Эймсбери.

  • Работа по сбору вещественных доказательств в доме пострадавших в Эймсбери

    "Новичок" и его жертвы

    400 предметов для анализа

    Всего полиция забрала из дома, где находились пострадавшие британцы, свыше 400 предметов в качестве улик и передала их лаборатории для анализа. Специалистам на месте приходится надевать специальные костюмы, чтобы избежать заражения. Тело в них быстро нагревается, так что фактическая работа в доме ограничена лишь двумя интервалами по 15 минут в день, сообщила газета The Guardian.

  • Паспортный контроль в аэропорту Хитроу в Лондоне K

    "Новичок" и его жертвы

    Исполнители преступления известны?

    19 июля в деле Скрипалей появились новые подробности. Британское информационное агентство Press Association сообщило, что Скотланд-Ярд идентифицировал исполнителей покушения. Следователи уверены, что подозреваемые - из России, говорится в сообщении агентства. Однако британский министр по вопросам безопасности Бен Уоллес опроверг эту информацию, назвав ее "дикой спекуляцией".

  • Спутниковый снимок Шихан

    "Новичок" и его жертвы

    Центр разработки химоружия в Шиханах будет закрыт

    Тем временем российский президент Владимир Путин распорядился с 1 января 2019 года упразднить закрытое административно-территориальное образование (ЗАТО) Шиханы в Саратовской области, где предположительно производилось отравляющее вещество "Новичок". Соответствующий указ президента был опубликовал 17 июля.

    Автор: Ирина Филатова, Фабиан Шмидт, Сергей Гуща


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"2:0 в пользу Лондона" – немецкие СМИ об интервью Петрова и Боширова

Контекст

"Новичок" и его жертвы

Британские власти считают, что к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль ядом "Новичок" причастны россияне Александр Петров и Руслан Боширов. Этим же ядом была отравлена умершая британка Дон Стерджес. (10.07.2018)  

Ссылки в интернете

"Фонтанка": Почему кто-то мог принять Петрова и Боширова за разведчиков

Аудио- и видеофайлы по теме

"2:0 в пользу Лондона" – немецкие СМИ об интервью Петрова и Боширова  

"Гражданские лица" в Солсбери: что думают эксперты о заявлении Путина  

Как "агенты Кремля" не смогли убить Скрипаля  

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Двое россиян направлялись в Швейцарию, чтобы получить доступ к данным лаборатории в Шпице, сообщил авторам расследования Bellingcat и The Insider собеседник в правоохранительных органах Нидерландов.

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