 Фонд Сороса уходит из Турции | Новости из Германии о Европе | DW | 27.11.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Европа

Фонд Сороса уходит из Турции

Сеть организаций Open Society Foundations прекращает деятельность в Турции под давлением властей. Эрдоган обвинил американского филантропа в попытках "вызвать разногласия" между государствами.

Джордж Сорос

Джордж Сорос

Фонд американского миллиардера Джорджа Сороса - Open Society Foundations - прекратит свою деятельность в Турции на фоне жесткой критики со стороны президента этой страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Соответствующее заявление представителей этой благотворительной организации обнародовано в понедельник, 26 ноября.

Турецкий лидер обвинил американского филантропа в попытках "вызвать разногласия" между отдельными государствами  и "подорвать" их структуру.

В местных СМИ также тиражировались утверждения, что Фонд стоял за протестами, проходившими в мае 2013 на площади Таксим в центре Стамбула, а затем охватившими и другие города Турции.

Кроме того, Эрдоган выражал уверенность, что Сорос оказывал поддержку Осману Кавале, крупному турецкому бизнесмену и председателю стамбульской некоммерческой организации Anadolu Kültür.

Тот более года находится в тюрьме без предъявления официальных обвинений.

Президент Турции возлагает на предпринимателя вину за финансирование лиц, якобы стоявших за неудавшейся попыткой госпереворота в июле 2016 года.

В Open Society Foundations все обвинения в свой адрес отвергают.

Нападки на Сороса усилились

Контекст

Венгерские власти разработали проект закона о надзоре за НПО, "способствующими нелегальной миграции". DW - о возможных последствиях принятия документа и о том, при чем тут Джордж Сорос. (21.02.2018)

Премьер-министр Венгрии выбрал неверный курс и нарушает принципы правового государства. Закон, принятый для ликвидации независимого университета, стал одним из громких случаев. (13.04.2017)

Джордж Сорос - выходец из Венгрии, переживший Холокост, - через свои Open Society Foundations  поддерживает проекты в сфере гражданских прав во всем мире. 

Он уже давно подвергается нападкам, в частности, со стороны правонационалистического правительства Венгрии во главе с премьер-министром Виктором Орбаном. Фонд Сороса в Будапеште был объявлен "иностранным агентом". В связи с этим были принято решение о переводе будапештского офиса фонда в Берлин.

Смотрите также:

  • Выставка Прощайте, мои дорогие. Последние письма из Холокоста 1941-1942

    Последние послания жертв Холокоста

    Мальчик из Риги

    Размноженного зеркалом мальчика зовут Сима, он же Салман Левинсон. Сима жил с матерью Фридой и отцом Селигом в Риге. Его тетя эмигрировала в Эрец-Исраэль в 1936 году, когда Палестина находилась под британским мандатом. Он пишет письма ей регулярно. Фотография сделана в 1937 году.

  • Выставка Прощайте, мои дорогие. Последние письма из Холокоста 1941-1942

    Последние послания жертв Холокоста

    Прерванная переписка

    Вскоре после своего девятого дня рождения Салман поблагодарил тетушку Агнес за полученный от нее подарок. На рисунке, который он послал ей в знак благодарности, надпись на иврите - "Дом". Вскоре после этого германский вермахт оккупировал Ригу. Агнес больше не получала писем от своего племянника. Только после войны она узнала: Сима и его родители были депортированы в гетто Риги и убиты.

  • Выставка Прощайте, мои дорогие. Последние письма из Холокоста 1941-1942

    Последние послания жертв Холокоста

    Лицом к лицу с жертвами Холокоста

    Израильский мемориальный центр истории Холокоста Яд-Вашем публикует последние письма жертв Холокоста в серии своих онлайн-выставок. В сетевой экспозиции "Прощайте, мои дорогие. Последние письма из Холокоста 1941-1942" помимо писем опубликованы также фотографии их отправителей и членов их семей. На фото: дети семьи Келлер-Мозес из Ахена в 1920-е годы. Крайний справа - Зигфрид Келлер.

  • Выставка Прощайте, мои дорогие. Последние письма из Холокоста 1941-1942

    Последние послания жертв Холокоста

    "J" как смертный приговор

    В паспорте Зигфрида Келлера в 1938 году нацисты поставили штамп с "J", который означал, что его владелец - еврей, и был для многих смертным приговором. Зигфрид выжил единственным из всей семьи. В 2013 году он передал письмо своей матери Берты в Яд Вашем. Из концлагеря Терезиенштадт она написала в 1942 году: "Живите, мои дорогие дети, хорошо и молитесь за нас, да обережет нас господь, и вас тоже".

  • Выставка Прощайте, мои дорогие. Последние письма из Холокоста 1941-1942

    Последние послания жертв Холокоста

    Десять из тысяч

    Из тысяч писем, хранящихся в архиве, для онлайн-выставки были выбраны десять. Авторы посланий в большинстве случаев не знали, что письмо будет их последним перед смертью. Особенно немецкие евреи, которые, как Зигфрид Боденхаймер (на фото в военной форме), проливали кровь за Германию на фронтах Первой мировой войны, не могли представить себе, что нацисты будут их убивать.

  • Выставка Прощайте, мои дорогие. Последние письма из Холокоста 1941-1942

    Последние послания жертв Холокоста

    На полпути к газовым камерам

    Многие из авторов писем пытались скрыть страшную правду и о своем положении. Анне Майнингер написала своим детям: "Мы в лагере со среды, и со мной все в полном порядке. Не беспокойтесь […] Вот только бы могли получать весточки друг от друга [...] Целую нежно. Твоя Ваша любящая мама".

  • Выставка Прощайте, мои дорогие. Последние письма из Холокоста 1941-1942

    Последние послания жертв Холокоста

    На "Исходе" в Палестину

    Из Варшавского гетто Перла Тительман написала своему мужу Иосифу и дочери Рахель: "Из всех сил стараюсь выжить ради вас… ". Она не выжила. Иосиф и Рахель (фото) эмигрировали в Эрец-Исраэль в 1947 году на корабле "Исход", переправлявшем еврейских беженцев в Палестину.

  • Выставка Прощайте, мои дорогие. Последние письма из Холокоста 1941-1942

    Последние послания жертв Холокоста

    Поезд в Освенцим

    На картине "Transport № 2" израильский художник Пол Кор изобразил тот самый товарный состав, который привез его отца в концлагерь Освенцим, откуда тот уже никогда не вернулся. Мемориальный комплекс Яд Вашем, показывая индвидуальные судьбы жертв Холокоста на выставке "Прощайте, мои дорогие. Последние письма из Холокоста 1941-1942", чтит память шести миллионов убитых нацистами евреев Европы.

    Автор: Сара Юдит Хофман, Элла Володина


Смотреть видео 02:21
Now live
02:21 мин

Как университет Сороса в Венгрии стал "иностранным агентом"

Контекст

Последние послания жертв Холокоста

Яд Вашем чтит память убитых нацистами евреев Европы: на своем сайте мемориальный комплекс публикует письма, отправленные жертвами Холокоста незадолго до их смерти. (26.01.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Как университет Сороса в Венгрии стал "иностранным агентом"  

Будапешт: протесты против возможного закрытия университета Сороса  

Что знает Эрдоган об убийстве Хашогги  

Реклама

Самые читаемые

Керченский кризис: что говорит международное право  

Трамп недоволен обострением отношений Москвы и Киева  

Меркель и Путин обсудили Керченский кризис  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно