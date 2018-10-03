 Фонд Сороса переехал из Венгрии в Германию | Новости из Германии о Европе | DW | 04.10.2018

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Европа

Фонд Сороса переехал из Венгрии в Германию

Переезд фонда Сороса в Берлин вызван тем, что правительство Венгрии объявило фонд "иностранным агентом" и ввело серьезные ограничения на его деятельность.

Новый филиал Фонда Сороса в Берлине

Новый филиал Фонда Сороса в Берлине

Фонд американского миллиардера Джорджа Сороса, в связи с притеснениями в Венгрии, приступил к работе в Берлине. 80 сотрудников фонда вместе с семьями переехали в столицу Германии из Будапешта, сообщил директор нового, берлинского, отделения фонда Сороса Горан Булдиоски в интервью агентству dpa в четверг, 4 октября.

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Генпрокуратура РФ признала "нежелательными организациями" НКО, финансируемые Джорджем Соросом. В итоге под борьбу с "внешними врагами" попала программа помощи украинским беженцам. (01.12.2015)

"Мы рады тому, что наш берлинский офис станет одной из основных баз наших фондов, наряду с представительствами в Лондоне, Нью-Йорке и Вашингтоне", - сказал он.

Джордж Сорос - выходец из Венгрии, переживший Холокост, - через свои Open Society Foundations поддерживает проекты в сфере гражданских прав во всем мире. Он уже давно подвергается нападкам со стороны правонационалистического правительства Венгрии во главе с премьер-министром Виктором Орбаном. Фонд Сороса в Будапеште был объявлен "иностранным агентом". В связи с этим были принято решение о переводе будапештского офиса фонда в Берлин.

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    Автор: Михаил Бушуев


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