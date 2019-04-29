 Фонд Рылькова получил премию за снижение вреда от наркотиков | Новости из Германии о Европе | DW | 29.04.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Европа

Фонд Рылькова получил премию за снижение вреда от наркотиков

Заслуги общественной организации из России подтверждены на международной конференции в Португалии. Фонду вручена Международная премия имени Роллстона.

Шприц

Российская общественная организация Фонд содействия защите здоровья и социальной справедливости имени Андрея Рылькова (ФАР) удостоена Международной премии имени Роллстона (International Rolleston Award) за выдающийся вклад на международном уровне в сфере снижения вреда, вызванного употреблением наркотиков. Награда вручена на международной конференции в городе Порту в Португалии, сообщается в пресс-релизе ФАР обнародованном в воскресенье, 28 апреля.

Контекст

В Екатеринбурге девушку с психиатрическим диагнозом обвиняют в контрабанде наркотиков после покупки антидепрессанта. От таких обвинений в РФ не застрахован никто, считает Александр Дельфинов. (26.04.2019)

Amnesty International начала кампанию по защите прав несовершеннолетних белорусов, получивших жестокие приговоры за преступления, связанные с наркотиками. Подробности - у DW. (04.04.2019)

"Мы очень гордимся тем, что наш фонд стал лауреатом Международной премии имени Роллстона в этом году. Это огромная поддержка нашей деятельности и признание той работы, которую мы проводим в регионе ВЕЦА и в России, в частности в целях продвижения гуманной наркополитики и обеспечения доступа людей, употребляющих наркотики, к жизненно важным для них услугам снижения вреда", - заявила социальный работник ФАР Лена Ремнева, получившая награду от имени Фонда Рылькова.

Международная премия имени Роллстона учреждена в 1992 году и с тех пор вручается раз в два года. Фонд имени Андрея Рылькова ставит своей задачей способствовать развитию наркополитики, основанной на принципах гуманности, терпимости, защите здоровья, достоинства и прав человека. Фонд занимается профилактикой ВИЧ, гепатитов и других заболеваний, сопутствующих проблемному наркопотреблению, ведет социальную работу в сообществе наркозависимых. В июне 2016 года ФАР был признан властями России "иностранным агентом".

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:  

  • Афганские крестьяне на поле, где растет опийный мак

    Афганистан: НАТО уходит, опиум наступает

    Лидер по производству опиума

    Более 90 процентов опиума, поступающего на мировой рынок, производится сегодня в Афганистане. В 2013 году опийным маком, из которого делают как опиум, так и героин, в стране было засеяно 209 тысяч гектаров.

  • В руках у человека опийный мак

    Афганистан: НАТО уходит, опиум наступает

    Новые посевы, бóльшие объемы

    В ноябре 2013 года Управление ООН по борьбе с наркотиками и преступностью (UNODC) обнародовало годовой отчет, в котором пришло к неутешительным выводам. Согласно отчету, объем произведенного в Афганистане опиума по сравнению с 2012 годом вырос почти на 50 процентов, достигнув 5,5 тыс тонн.

  • Афганцы на складе наркотиков, упакованных в пакеты

    Афганистан: НАТО уходит, опиум наступает

    Есть ли связь с выводом войск НАТО?

    В ООН предполагают, что существует связь между приведенными в докладе цифрами и запланированным на 2014 год выводом войск международной коалиции из Афганистана. Эксперты не исключают, что крестьяне расширяют посевы мака, чтобы подготовиться к временам политической и экономической нестабильности.

  • Афганский торговец наркотиками в Кабуле

    Афганистан: НАТО уходит, опиум наступает

    Почти миллиард долларов

    По оценкам Управления ООН по борьбе с наркотиками и преступностью, стоимость произведенного в 2013 году в Афганистане опиума составляет 950 млн долларов. Это соответствует 4 процентам ВВП страны.

  • Цветущий мак на поле

    Афганистан: НАТО уходит, опиум наступает

    Соблазн велик

    Несмотря на то, что посев опийного мака в Афганистане запрещен законом, искушение для местных крестьян велико: за килограмм этой сельхозкультуры дают до 150 долларов США. Попытки зарубежных экспертов-аграриев убедить крестьян перейти к возделыванию хлопка до сих пор не принесли результата. Причина - невысокая прибыль плюс проблемы со сбытом.

  • Афганские крестьяне на тракторах

    Афганистан: НАТО уходит, опиум наступает

    Проблемная провинция Гильменд

    Согласно отчету Управления ООН по борьбе с наркотиками и преступностью, почти половина выращенного в Афганистане в 2013 году опийного мака приходится на южную провинцию Гильменд, которая считается оплотом "Талибана". Местные власти пытаются противостоять выращиванию мака, позволяя себе уничтожать его посевы на полях и разрушать источники орошения земель.

  • Афганские крестьяне на полях, где растет опийный мак

    Афганистан: НАТО уходит, опиум наступает

    Безнадежное дело?

    Поддержку в борьбе с наркотиками Кабул получает также из Вашингтона. В начале 2013 года Афганистан и США подписали договор, по которому Кабул получит 250 млн долларов для улучшения работы судебных органов и полиции. Важную роль тут играет и борьба с посевами опийного мака. Тем не менее, по данным афганских властей, в 2011 году почти 200 тыс крестьянских хозяйств жили за счет его выращивания.

  • Растущий на полях мак

    Афганистан: НАТО уходит, опиум наступает

    Бизнес для "Талибана"

    Выгоду от торговли наркотиками извлекают и радикальные исламисты: как правило, крестьяне платят отчисления талибам, которые с помощью этих денег финансируют свою борьбу с правительством в Кабуле и войсками международной коалиции. Между тем до свержения режима талибов в 2001 году выращивание опийного мака в Афганистане было строго запрещено.

  • Накозависимые афганские дети

    Афганистан: НАТО уходит, опиум наступает

    Наркозависимые дети

    Большие объемы выпуска опиума и героина приводят к росту числа наркоманов. Наркотики в Афганистане не только производят, но и потребляют в крупных масштабах. По оценкам ООН, почти полмиллиона афганцев являются наркозависимыми, среди них 300 тысяч детей.

    Автор: Эстер Фельден, Владимир Дорохов


Смотреть видео 01:55

Дельфинов.комментарий: взорвет ли конопля из России немецкий рынок? (21.04.2017)

Контекст

Афганистан: НАТО уходит, опиум наступает

В 2013 году в Афганистане резко выросло производство опиума. Причина тому кроется, в том числе, и в скором выводе войск международной коалиции, запланированном на 2014 год. (17.03.2014)  

Ссылки в интернете

В Москве ФНС угрожает ликвидацией Фонду имени Рылькова

Аудио- и видеофайлы по теме

Дельфинов.комментарий: взорвет ли конопля из России немецкий рынок? (21.04.2017)  

Война с наркотиками и убийства: советник президента Дутерте в интервью DW - Conflict Zone на русском  

Полицейский - откровенно о наркомафии в Испании - "Европа в фокусе"  

Реклама

Самые читаемые

Двое погибших и десятки пострадавших в серии крупных аварий на автобанах в ФРГ  

Как устроиться на работу в Германии без высшего образования  

SIPRI: В мире стали тратить больше денег на оружие  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно