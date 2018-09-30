Фонд Ролдугина получит из бюджета России 6 млрд рублей

Фонд "Талант и успех", одним из учредителей которого является друг президента России Путина - музыкант Сергей Ролдугин получит из бюджета 6,35 млрд рублей в рамках реализации нацпроекта "Образование". Об этом в понедельник, 1 октября, сообщает агентство РБК со ссылкой на копию проекта федерального бюджета на 2019-2021 годы.

Агентство уточняет, что сумма в размере 6,35 млрд рублей будет выплачена на протяжении трех лет: 2,09 млрд в 2019-м и по 2,13 млрд руб. в 2020 и 2021 годах. Между тем в 2018 году субсидии правительства были на уровне 1,99 млрд рублей, в 2017-м - 1,21 млрд, в 2016 году - 1,31 млрд и в 2015-м - 0,58 млрд руб., следует из реестра субсидий российского федерального бюджета.

Выявление вундеркиндов

Фонд "Талант и успех" был учрежден по инициативе Путина образовательным центром "Сириус" в 2014 году. Заявленная цель "Сириуса" - поддержка и дополнительное обучение одаренных детей, проявивших способности в области искусств, спорта, естественнонаучных дисциплин и т.п. Ежемесячно в "Сириус" приезжают на стажировку 800 детей из всех регионов России в сопровождении более 100 преподавателей и тренеров.

В национальном проекте "Образование", с которым ознакомился РБК, указано, что до 2021 года, с учетом опыта фонда "Талант и успех", в 35 регионах должны быть созданы центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с ежегодным охватом 24,5 тыс. человек.

Ролдугин и офшоры

3 апреля 2016 года было обнародовано расследование группы международных журналистов об офшорных компаниях, используемых лидерами государств, политиками, знаменитостями, известными спортсменами - так называемые "панамские досье". Среди российских фигурантов расследования оказался и Сергей Ролдугин, компании которого имели два миллиарда долларов на офшорных счетах.

Владимир Путин, комментируя данные "панамского досье", заявил, что музыкант купил на эти деньги дорогие скрипки и виолончели. Однако траты не объясняют источника сверхдоходов Ролдугина. Сам он заявил, в частности, что купил виолончель Страдивари на деньги благотворителей.

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