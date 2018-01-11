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Фолькер Бек

Deutschland Hannover - Mahmud Hashemi Shahrudi in einem Krankenhaus Mahmud Hashemi Shahrudi ist Chef des iranischen Schlichtungsrates und war vom 14. August 1999 bis zum 15. August 2009 Oberster Richter und damit Vorsitzender der Justiz im Iran.

В Германии не рады аятолле Шахруди 11.01.2018

В клинике Ганновера проходил лечение аятолла Шахруди, выносивший в Иране смертные приговоры, в том числе несовершеннолетним. Протесты правозащитников и политиков вынудили его покинуть город.
Unter dem Kapitel Wir holen Kinder aus der Armut und fördern Familien wird am 18.06.2017 im Velodrom in Berlin der Grünen-Bundesparteitag (16.-18. Juni) abgestimmt. Mit der Schlussabstimmung endet am Nachmittag die Bundesdelegiertenkonferenz der Partei. Foto: Rainer Jensen/dpa | Verwendung weltweit

Немецкие "зеленые" приняли предвыборную программу 18.06.2017

На выборах в бундестаг партия "Союз-90"/"зеленые" предложит избирателям усилить защиту окружающей среды, финансово поддержать семьи и ввести равные для всех права на брак.
ARCHIV 26.05.2015 ++++++ Muslime beten am 26.05.2015 im Gebetsraum der DiTiB-Moschee in Stuttgart (Baden-Württemberg). (zu «Welt»: In Deutschland predigen 970 aus der Türkei entsandte Imame vom 24.04.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit Türkisch Islamische Union der Anstalt für Religionen e.V. Copyright: picture-alliance/dpa/D. Naupold

Прокуратура ФРГ подозревает турецких имамов в шпионаже 19.01.2017

В Германии подозревают, что имамы Турецко-исламского союза религиозных учреждений передавали Анкаре информацию о живущих в ФРГ сторонниках проповедника Фетхуллаха Гюлена. Возбуждено расследование в отношении неизвестных.
11.07.2016+++Israelische Parlament (Knesset ) in Jerusalem Stickers bearing the logo of Peace Now, an Israeli NGO that tracks and opposes Jewish settlement in the occupied West Bank and East Jerusalem, are seen at their offices in Tel Aviv January 31, 2016. REUTERS/Baz Ratner/File Photo (c) Reuters/R. Zvulun

В Израиле ужесточен контроль над неправительственными организациями 12.07.2016

Израильский кнессет принял закон, обязывающий НПО раскрывать источники своего финансирования, получаемого из-за рубежа. Критики недовольны тем, что новый закон направлен, прежде всего, против либеральных НПО.
26.06.2016 Volker Beck (M) und Terry Reintke (r) von Bündnis 90/Die Grünen nehmen am 26.06.2016 in Istanbul (Türkei) an der verbotenen Abschlusskundgebung zur «Pride Week» teil. Foto: Can Merey/dpa (zu dpa Abgeordneter Beck in Istanbul abgeführt - Deutsche festgenommen vom 26.06.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ Copyright: picture-alliance/dpa/C. Merey

На гей-параде в Стамбуле временно задержали немецких политиков 26.06.2016

В ходе запрещенной акции ЛГБТ-сообщества турецкая полиция задержала депутата бундестага и представителя фракции "зеленых" в Европарламенте. Правоохранители применили слезоточивый газ против демонстрантов.
ARCHIV 2015 *** ARCHIV - Der innenpolitische Sprecher von Bündnis 90/Die Grünen, Volker Beck, gibt am 04.02.2015 in Berlin eine Pressekonferenz. Der Grünen-Politiker ist von der Polizei mit dem Rauschgift Crystal Meth gefasst worden. Beck legte seine Ämter nieder. Foto: Jörg Carstensen/dpa (zu dpa Grünen-Bundestagsabgeordneter Volker Beck legt Ämter nieder vom 02.03.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ © picture-alliance/dpa/J. Carstensen

Расследование в отношении Фолькера Бека прекращено 13.04.2016

Решение принято в связи с незначительностью ущерба. При этом депутат бундестага заплатил штраф 7000 евро, признал ошибку и извинился за свое поведение.
5. NRW _ ISRAEL _ FORUM des Projekts HERAUSFORDERUNG ZUKUNFT Der Politiker ( Bündnis 90 / Grüne ), und Menschenrechtler Volker Beck als Redner beim Israel-Forum am 19.11.2015 in Bochum. In diesem Jahr steht der 50. Jahrestag der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Israel und der Bundesrepublik Deutschland im Fokus des Forums. Foto: picture-alliance/dpa/Revierfoto

Депутат бундестага лишен неприкосновенности из-за наркотиков 17.03.2016

Член фракции "зеленых" в бундестаге Фолькер Бек лишен депутатской неприкосновенности. Прокуратура завершила расследование в связи с найденным у парламентария препаратом.
Volker Beck (Mitglied des Deutschen Bundestages, Buendnis 90 / Die Gruenen) im phoenix-Polittalk Unter den Linden am 22.02.2016 in Berlin (Foto: dpa)

Наркотики, плагиат, коррупция - скандалы с политиками ФРГ и их последствия 03.03.2016

У депутата бундестага Фолькера Бека полиция нашла наркотики, и он ушел с должностей в парламенте. В Германии политикам не прощают таких проступков, но шанс вернуться есть. Подборка DW.

DW Новости за 100 секунд (03.03.2016) 03.03.2016

США продлили санкции в отношении России из-за ситуации на Украине. AI сообщает, что РФ систематически бомбит больницы в Сирии. Надежда Савченко выступит в суде с последним словом.
BERLIN, GERMANY - JUNE 12: Volker Beck, Member of German Greens Party demonstrates with activists with the Lesbian and Gay Association of Berlin demonstrate outside the Bundesrat, Germany's Federal Council, where members were scheduled to debate the legalization of gay marriage on June 12, 2015 in Berlin, Germany. Specifically, the activists were urging Berlin Mayor Michael Mueller to confirm his position for legalization in the city-state of Berlin, against possible opposition from the German Christian Democrats (CDU). Though Germany recognizes a privileged partnership for homosexual couples it does not allow marriage with the same rights as for heterosexuals. (Photo by Getty Images/C. Bilan)

Депутата бундестага поймали с наркотическим веществом 02.03.2016

С предполагаемым наркотическим веществом - метамфетамином - пойман депутат бундестага от партии "зеленых" Фолькер Бек. Он объявил об уходе с занимаемых должностей.
****ACHTUNG: Nur zur aktuellen Berichterstattung über den Auftritt des Imams Sami Abu-Yusuf im russischen Sender REN TV!***** Titel: Imam Sami Abu-Yusuf Schlagworte: Imam Sami Abu-Yusuf, Köln, sexuelle Angriffe, Frauen, Silvester Wer hat das Bild gemacht?: YouTube/REN TV (Russischer Fernsehsender) Wann wurde das Bild gemacht?: 2016 Wo wurde das Bild aufgenommen?: Russland Bildbeschreibung: Kölner Imam im russischen Fernseher In welchem Zusammenhang soll das Bild/sollen die Bilder verwendet werden?: Artikel @ YouTube/REN TV

На немецкого имама заявили в полицию после интервью российскому ТВ 22.01.2016

Поводом для возмущения стали его высказывания о событиях новогодней ночи в Кельне, процитированные телеканалом Рен ТВ. Сам имам отвергает претензии и утверждает, что его слова вырвали из контекста.
31.08.2015 **** Ein kleines Mädchen aus Syrien hält am 31.08.2015 in München (Bayern) nach der Ankunft mit einem Zug aus der ungarischen Hauptstadt am Hauptbahnhof einen roten Ballon mit der Aufschrift Hier werden Träume wahr. Die Polizei nahm die Menschen in Empfang und führte sie zur Registrierung in eine Nebenhalle. Foto: Sven Hoppe/dpa

Депутат бундестага: В Германии евреи опекают сирийских мусульман 11.09.2015

Как приток беженцев изменит Германию? Политики дают разные ответы на одни и те же вопросы. Своим мнением на сей счет с DW делится депутат бундестага от партии "зеленых" Фолькер Бек.
Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD), aufgenommen am 24.07.2014 während eines Redaktionsgespräch in den Räumen der Deutschen Presseagentur dpa. Foto: Maurizio Gambarini/dpa

Министр юстиции ФРГ добивается реабилитации осужденных геев 28.03.2015

До 1994 года в Германии за гомосексуальные связи были осуждены более 50000 мужчин. Научная служба бундестага предостерегает министерство юстиции от совокупной отмены приговоров.
Ein großes Polizei-Aufgebot schützt am 25.07.2014 anlässlich des Al-Kuds-Tag eine Pro-Palästina-Demonstration in Berlin. 1979 hatte der iranische Revolutionsführer Ajatollah Khomeini dazu aufgerufen, Jerusalem von zionistischen Besatzern zu befreien. Al-Kuds ist der arabische Name für Jerusalem. Foto: Rainer Jensen /dpa

Немецкие политики спорят об ужесточении законов об иностранцах 11.08.2014

Вольфганг Босбах, в свете последних нападений исламских экстремистов на представителей других религиозных групп в ФРГ, призвал облегчить правила выдворения иностранцев.
Der Deutsche Eric Frenzel springt am 03.02.2013 beim FIS Weltcup Nordische Kombinationen im Skigebiet RusSki Gorki im russischen Krasnaja Polyana bei Sotschi. Der Weltcup findet vom 1. bis 3. Februar statt und dient als Testwettkampf für die olympischen Spiele 2014 am gleichen Ort. Foto: Jan Woitas/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Фолькер Бек: Призывать к бойкоту Олимпиады в Сочи проблематично 09.08.2013

Немецкий политик в интервью DW заявил, что "удивляться" ухудшению ситуации с демократией в России не приходится. Но бойкотировать в этой связи Олимпиаду, по его мнению, не стоит.
Vor 25 Jahren, am 23. Januar 1986, starb der Kuenstler Joseph BEUYS, Stadtindianer, Mitglieder der sog. Indianerkommune, besetzen das Praesidium, Rednerpult, stoeren den Parteitag, im Hintergrund der Kuenstler Joseph BEUYS, mit Hut, SW-Aufnahme, Parteitag der Gruenen in Dortmund, 23.06.1980.

Партию "Зеленые" догнала дискуссия о педофилии 25-летней давности 27.05.2013

В год выборов "зеленые" столкнулись с крайне неприятной проблемой: ей припомнили, что в середине 80-х годов прошлого века некоторые ее члены требовали легализовать педофилию, то есть секс с детьми.
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