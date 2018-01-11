Фолькер Бек

Наркотики, плагиат, коррупция - скандалы с политиками ФРГ и их последствия

У депутата бундестага Фолькера Бека полиция нашла наркотики, и он ушел с должностей в парламенте. В Германии политикам не прощают таких проступков, но шанс вернуться есть. Подборка DW.