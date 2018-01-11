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В клинике Ганновера проходил лечение аятолла Шахруди, выносивший в Иране смертные приговоры, в том числе несовершеннолетним. Протесты правозащитников и политиков вынудили его покинуть город.
На выборах в бундестаг партия "Союз-90"/"зеленые" предложит избирателям усилить защиту окружающей среды, финансово поддержать семьи и ввести равные для всех права на брак.
В Германии подозревают, что имамы Турецко-исламского союза религиозных учреждений передавали Анкаре информацию о живущих в ФРГ сторонниках проповедника Фетхуллаха Гюлена. Возбуждено расследование в отношении неизвестных.
Израильский кнессет принял закон, обязывающий НПО раскрывать источники своего финансирования, получаемого из-за рубежа. Критики недовольны тем, что новый закон направлен, прежде всего, против либеральных НПО.
В ходе запрещенной акции ЛГБТ-сообщества турецкая полиция задержала депутата бундестага и представителя фракции "зеленых" в Европарламенте. Правоохранители применили слезоточивый газ против демонстрантов.
Решение принято в связи с незначительностью ущерба. При этом депутат бундестага заплатил штраф 7000 евро, признал ошибку и извинился за свое поведение.
Член фракции "зеленых" в бундестаге Фолькер Бек лишен депутатской неприкосновенности. Прокуратура завершила расследование в связи с найденным у парламентария препаратом.
У депутата бундестага Фолькера Бека полиция нашла наркотики, и он ушел с должностей в парламенте. В Германии политикам не прощают таких проступков, но шанс вернуться есть. Подборка DW.
США продлили санкции в отношении России из-за ситуации на Украине. AI сообщает, что РФ систематически бомбит больницы в Сирии. Надежда Савченко выступит в суде с последним словом.
С предполагаемым наркотическим веществом - метамфетамином - пойман депутат бундестага от партии "зеленых" Фолькер Бек. Он объявил об уходе с занимаемых должностей.
Поводом для возмущения стали его высказывания о событиях новогодней ночи в Кельне, процитированные телеканалом Рен ТВ. Сам имам отвергает претензии и утверждает, что его слова вырвали из контекста.
Как приток беженцев изменит Германию? Политики дают разные ответы на одни и те же вопросы. Своим мнением на сей счет с DW делится депутат бундестага от партии "зеленых" Фолькер Бек.
До 1994 года в Германии за гомосексуальные связи были осуждены более 50000 мужчин. Научная служба бундестага предостерегает министерство юстиции от совокупной отмены приговоров.
Вольфганг Босбах, в свете последних нападений исламских экстремистов на представителей других религиозных групп в ФРГ, призвал облегчить правила выдворения иностранцев.
Немецкий политик в интервью DW заявил, что "удивляться" ухудшению ситуации с демократией в России не приходится. Но бойкотировать в этой связи Олимпиаду, по его мнению, не стоит.
В год выборов "зеленые" столкнулись с крайне неприятной проблемой: ей припомнили, что в середине 80-х годов прошлого века некоторые ее члены требовали легализовать педофилию, то есть секс с детьми.
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