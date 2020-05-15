"Флешки в Гааге": о чем рассказал Гиркин в интервью Гордону

Бывший командир вооруженных отрядов пророссийских сепаратистов в Донбассе Игорь Гиркин дал скандальное интервью киевскому журналисту Дмитрию Гордону. Что нового узнали украинские службы безопасности?
Популярный украинский журналист Дмитрий Гордон в понедельник, 18 мая, обнародовал видеозапись своего разговора с Игорем Гиркиным (Стрелковым), бывшим, как он сам говорит, кадровым офицером российских спецслужб и командиром вооруженных отрядов пророссийских сепаратистов в Донбассе. Интервью вполне ожидаемо вызвало шквал общественного возмущения. В соцсетях бурно спорили об этичности и допустимости интервью с боевиками, а к вечеру несколько активистов провели акцию протеста под офисом Гордона на Подоле в Киеве. В сторону здания полетели яйца.
Не заставили себя ждать и политические реакции. Партия "Европейская Солидарность" бывшего президента Украины Петра Порошенко потребовала от Службы безопасности Украины (СБУ) возбудить дело против журналиста по факту разжигания вражды, поддержки терроризма и подрыва суверенитета. Гордон, в свою очередь, заявляет, что проводил интервью "в содружестве" со спецслужбами Украины, а носители с записями уже отправлены в Гаагу, где расположены, в частности, Международный суд ООН и Международный уголовный суд. "Флешки с материалами из этих интервью находятся в Гааге", - заявил Гордон, не уточнив, кому именно он их переслал.
В ответ на обращение "Европейской Солидарности" в СБУ во вторник, 19 мая, сообщили, что разговор журналист проводил "по собственной инициативе", но заверили, что начали анализировать озвученную информацию.
Лицо "гибридной войны"
Военные обозреватели считают 49-летнего полковника российской Федеральной службы безопасности (ФСБ) в запасе Игоря Гиркина центральной фигурой первичной иерархии власти боевиков на Донбассе. У Гиркина - любителя театрализованных военных реконструкций и поклонника белогвардейцев - за плечами и вполне реальный опыт боевых действий в разных "горячих точках" Европы: Приднестровье, бывшая Югославия, Чечня, участие в аннексии Крыма и, наконец, боевые действия в Донбассе.
По оценкам военных аналитиков, в событиях весны-лета 2014 года Гиркин взял на себя лидерство в реализации российской стратегии "гибридной войны" против Украины, или "нелинейной войны", как ее принято называть в профессиональном российском военно-политическом дискурсе. Гиркин за короткое время сформировал из российских наемников, сторонников панславянских идей и местных маргиналов боеспособные отряды, а затем на несколько месяцев стал "министром обороны Донецкой народной республики (ДНР)".
О чем рассказал Гиркин в интервью?
Упомянутых фактов из своей биографии Гиркин никогда не скрывал. Более того, ранее он охотно рассказывал о своих пристрастиях к войне. Интервью Гордону не стало исключением. В трехчасовом разговоре с украинским журналистом по видеосвязи кадровый российский военный говорил о ряде уже известных эпизодов, а также поведал некоторые новые подробности.
В частности, Гиркин подтвердил, что приказал расстрелять двух молодых украинских активистов, которых в интервью назвал "диверсантами", а также убить депутата Горловского горсовета Владимира Рыбака. Он также рассказал о расстреле нескольких донбасских сепаратистов, подозреваемых в мародерстве. Одного из них ветеран российских спецслужб, по его словам, расстрелял самолично. Боевые действия на востоке Украины он называет "гражданской войной", при этом он не отрицает и "участие соседних государств". Cебя же Гиркин считает лишь "добровольцем, борющемся за Россию", и настаивает, что операции по захвату украинских городов, среди прочего, Славянска и Горловки, разрабатывались лично им.
В июле 2014 года тогдашний "министр обороны" донецких сепаратистов одним из первых сообщил о поражении в небе над Донбассом малайзийского пассажирского самолета, выполнявшего рейс MH17, в результате чего погибли почти триста человек. Правда, гражданскую цель боевики ошибочно идентифицировали как украинский военный Ан-26. "Птичка упала за террикон", - написал тогда Гиркин в соцсетях, очевидно, еще не зная, что сбит был гражданский самолет, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур.
Гиркин в интервью признал "косвенную ответственность" за эту катастрофу и не исключил того, что в будущем может предстать перед международным судом. Одновременно Гиркин настаивает, что подконтрольное ему "ополчение" самолет не сбивало, а сам он не сомневается в причастности Украины к этой трагедии. Такие утверждения в целом повторяют официальную позицию российских властей по катастрофе MH17. Как известно, в Москве последовательно отрицают транспортировку на Донбасс зенитно-ракетного комплекса "Бук-М-1", с помощью которого, по данным международного следствия, и был сбит самолет.
За почти шесть лет, прошедших с момента трагедии, российская сторона выдвигала целый ряд версий падения самолета. Все они сводились к попытке переложить ответственность на Украину. Данные журналистского расследования группы Bellingcat свидетельствуют, что для этого российская пропаганда даже сфабриковала, правда, некачественно спутниковые снимки. В 2014 году их демонстрировали в эфире российского телевидения.
Ведомый идеями "русского мира"
Во время интервью Гиркин критиковал "постмайданную" власть в Украине, которую считает "смертельным противником". Невысокого мнения он также о правящей элите России, разочарован и тем, что к власти в квазиреспубликах Донбасса пришли "феодальные банды", а сам регион превратился в "серую зону, которой бездарно управляют из России".
В этой связи он подверг резкой критике одного из теоретиков "нелинейной войны нового поколения", до недавнего времени ответственного в Кремле за донецкое направление, Владислава Суркова. По словам Гиркина, Сурков способствовал назначению "мошенников" на высокие должности в непризнанных сепаратистских образованиях. Напомнил и про бывшего главаря пророссийских сепаратистов в Донецке Александра Захарченко, бывавшим, по его словам, "неуправляем в пьяном виде". Захарченко погиб в 2018 году в результате взрыва в донецком кафе "Сепар".
В разговоре с украинским журналистом Игорь Гиркин неоднократно апеллировал к идее так называемого "русского мира", говорил о желании видеть Украину в перспективе в составе Российской Федерации. Даже согласие на участие в интервью он мотивировал желанием донести свою точку зрения до "противников, тех, кто действительно верит, что Украина - не Россия".
В офисе генпрокурора Украины тем временем сообщили, что приобщат интервью с Гиркиным к материалам расследований про контроль и поставки оружия незаконным вооруженным формированиям со стороны Российской Федерации. Украинская прокуратура предполагает, что озвученные данные "могут стать предметом рассмотрения и при расследовании серьезных нарушений международного гуманитарного права", - говорится в ответе заместителя генпрокурора Украины Гюндуза Мамедова на запрос "Украинской правды".
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