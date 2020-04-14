 ФИФА пообещала не штрафовать футболистов за акции в поддержку Флойда | Футбол | DW | 02.06.2020

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Футбол

ФИФА пообещала не штрафовать футболистов за акции в поддержку Флойда

Жесты солидарности футболистов в связи с убийством афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе будут рассматриваться с точки зрения здравого смысла, заявили в ФИФА.

Ашраф Хакими выражает свою позицию в связи с убийством Джорджа Флойда

Ашраф Хакими выражает свою позицию в связи с убийством Джорджа Флойда

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) не будет наказывать игроков за жесты солидарности после убийства афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Связанные с этой трагедией политические акции будут рассматриваться с точки зрения здравого смысла и с учетом всех обстоятельств, сообщило в понедельник, 1 июня, информагентство AP со ссылкой на пресс-службу ФИФА.

В организации понимают "глубину чувств и опасения, которые выражают многие футболисты в связи трагическими обстоятельствами смерти Джорджа Флойда", цитирует далее агентство.

Акции солидарности в бундеслиге

Уэстон Маккенни с повязкой в знак солидарности с протестами в США

Уэстон Маккенни с повязкой в знак солидарности с протестами в США

В минувшие выходные целый ряд футболистов бундеслиги во время матчей выступили с акциями в поддержку протестующих в США после трагедии в Миннеаполисе. В частности, Уэстон Маккенни из "Шальке" надел нарукавную повязку в знак протеста против расизма, Маркус Турам из "Боруссии" (Мёнхенгладбах) встал на колени, Джейдон Санчо и Ашраф Хакими из дортмундской "Боруссии" написали на своих футболках "Justice for George Floyd" ("Правосудие для Джорджа Флойда").

Подобные акции запрещены уставами бундеслиги и ФИФА. Немецкий футбольный союз (DFB) пообещал рассмотреть ситуацию в комитете по контролю. Комитет установит, являются ли матчи и стадионы подходящими местами для подобных акций и решит вопрос о возможных санкциях, сообщил вице-президент DFB Райнер Кох (Rainer Koch).

Убийство Джорджа Флойда и протесты в США

Между тем результаты официальной судмедэкспертизы подтвердили, что Джордж Флойд скончался в результате удушения сотрудником полиции. "Остановка сердечно-легочной деятельности произошла в результате сдавливания шеи и способов усмирения, примененных органами правопорядка", - говорится о результатах вскрытия Флойда в пресс-релизе судмедэксперта округа Хеннепин, штат Миннесота. В документе гибель мужчины квалифицируется как убийство.

Джордж Флойд умер 25 мая после того, как белый полицейский на протяжении почти девяти минут душил его коленом при задержании. 46-летний мужчина просил о помощи, пока не потерял сознание. Полицейский арестован, ему предъявлено обвинение в убийстве по неосторожности. Эта трагедия, произошедшая в Миннеаполисе, вызвала волну протестов по всем США. Демонстрации против расизма переросли в беспорядки и столкновения с полицией. Во многих городах введен комендантский час и задействована Национальная гвардия.

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