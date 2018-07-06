 ФИФА оштрафовала Швецию и Хорватию | ЧМ-2018 по футболу в России | DW | 06.07.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ЧМ-2018 по футболу в России

ФИФА оштрафовала Швецию и Хорватию

Футбольные организации Швеции и Хорватии получили штрафы за нарушения маркетинговых правил. Лидер по штрафам на ЧМ в России - Аргентина.

Болельщики сборной Швеции в Санкт-Петербурге

Болельщики сборной Швеции в Санкт-Петербурге

Международная федерация футбола (ФИФА) оштрафовала Футбольную ассоциацию Швеции на 70 тысяч швейцарских франков (более 60 тысяч евро) за то, что они разместили "неавторизованную рекламу на предметах экипировки", а именно на гетрах футболистов. Об этом сообщается в пятницу, 6 июля.

Контекст

После победы над Данией в 1/8 финала ЧМ-2018 хорваты ликуют. Теперь их любимцев ждет матч с Россией. На волне патриотизма критика встречается в штыки. Забыты все футбольные скандалы дома. (06.07.2018)

Судя по представительству и результатам на ЧМ-2018, самыми сильными футбольными национальными чемпионатами являются английская Премьер-лига, немецкая бундеслига и испанская Примера. (02.07.2018)

Память, культура, спорт и другие сферы, которые власти РФ использует для пропаганды, - общее достояние. И любая победа сборной России принадлежит не Путину, а всем нам, считает Александр Плющев. (02.07.2018)

Днем ранее аналогичный штраф получил Хорватский футбольный союз. Его обвинили в том, что игроки сборной команды этой страны пили на поле не из тех бутылок, которые были предоставлены спонсорами ФИФА.

Лидеры по штрафам на этом чемпионате - Аргентина (более 90 тысяч евро), Сербия (более 76 тысяч евро) и Хорватия (более 71 тысячи евро).

Аргентина получила штрафы за неподобающее поведение фанатов на стадионе во время игры против Хорватии. Они выкрикивали оскорбления и ругательства и швырялись вещами.

Сербия получила свой самый крупный штраф (более 46 тысяч евро) за то, что фанаты сборной страны показали баннер с дискриминирующим лозунгом на матче со Швейцарией и также вели себя неподобающе. Российский футбольный союз ранее также был оштрафован за дискриминационное содержание баннера,растянутого болельщиками во время матча между сборными РФ и Уругвая.

Смотрите также:

  • Свисток судьи впервые прозвучал на футбольном поле в 1878 году.

    Как меняют футбольные правила и что из этого выходит

    Свисток арбитра

    Многие правила в футболе сложились очень рано. Cвисток судьи впервые прозвучал на футбольном поле в 1878 году. До этого арбитры управляли игрой, в основном, голосом и руками. Но 10 июля 1878 года один из матчей в Лондоне судил полицейский. Когда на поле началась драка, он тут же засвистел в свисток. Драка прекратилась. С тех пор свисток стал непременным атрибутом футбольного арбитра.

  • Судьи изучают работу системы видеоповторов

    Как меняют футбольные правила и что из этого выходит

    Видеоповторы как доказательство

    А вот правило, введенное лишь совсем недавно, в 2012 году. Исполком ФИФА после долгих раздумий разрешил использовать эти технические средства. На чемпионате мира в России видеоповторы используются для проверки трех спорных ситуаций: когда речь идет о том, был ли гол или нет (в том числе, не забит ли он из офсайда), о назначении пенальти и об удалении игрока.

  • Судья спреем проводит линию на футбольном поле, обозначая место для пробития штрафного удара

    Как меняют футбольные правила и что из этого выходит

    Исчезающий спрей

    Впервые такой спрей применили бразильцы в 2001 году. Там же, в Бразилии, исчезающий спрей использовали на чемпионате мира 2014 года. С его помощью судьи проводят линию для установки стенки и обозначают место нарушения при пробитии штрафного удара. Рефери уже не надо, как раньше, снова и снова отодвигать стенку. В составе спрея, в основном, вода и бутан. Последний достаточно быстро улетучивается.

  • Боковой судья поднял флажок, сигнализируя о положении вне игры

    Как меняют футбольные правила и что из этого выходит

    Без офсайда

    Есть и более кардинальные предложения. Так, уже не в первый раз футбольные функционеры выступают за отмену правила "вне игры": мол, матчи станут зрелищнее. В 2010 году за отмену офсайда даже выступил тогдашний президент ФИФА. Но все закончилось лишь тем, что в 2013 году частично упразднили правило так называемого пассивного положения "вне игры".

  • Размеры футбольных ворот, согласно правилам, - 7,32 м в ширину и 2,44 м в высоту. Почему такие странные цифры? На самом деле это английские размеры: 8 ярдов и 8 футов, что соответствует соотношению 3:1. Так было определено еще в XIX веке.

    Как меняют футбольные правила и что из этого выходит

    Размеры ворот

    Размеры футбольных ворот, согласно правилам, - 7,32 м в ширину и 2,44 м в высоту. Почему такие странные цифры? На самом деле это английские размеры: 8 ярдов и 8 футов, что соответствует соотношению 3:1. Так было определено еще в XIX веке. Тем не менее, постоянно вносятся предложения увеличить ворота: мол, тогда будут больше забивать, игра станет интереснее. Но от размеров ли ворот это зависит?

  • Еще одно предложение - поделить матч на четыре четверти.

    Как меняют футбольные правила и что из этого выходит

    Тайм-ауты

    Еще одно предложение - поделить матч на четыре четверти, чтобы у тренеров было больше возможностей дать указания игрокам. А лет десять назад дискутировали о том, не ввести ли тайм-ауты, как это принято, например, в баскетболе, - по 2 минуты на тайм и команду. Но, в конце концов, от этого отказались. Тайм-ауты разрешены только в мини-футболе: 1 минута в каждом тайме.

  • Знаменитый в прошлом нападающий Марко ван Бастен предложил внести несколько изменений в футбольные правила. Одно из них - заменить послематчевые пенальти буллитами.

    Как меняют футбольные правила и что из этого выходит

    Послематчевые буллиты

    Знаменитый в прошлом нападающий Марко ван Бастен предложил заменить послематчевые пенальти буллитами. Игроки начинают движение с расстояния 25 метров от ворот, выходят один на один с вратарем и должны в течение 8 секунд произвести удар. Одиннадцаметровые же будут пробиваться только в ходе игры. Но послематчевые пенальти на ЧМ-2018 показали: жаль расставаться со столь увлекательной традицией.

  • Судья назначет пенальти, указывая на 11-метровую отметку

    Как меняют футбольные правила и что из этого выходит

    Удаление с поля на 10 минут

    В ФИФА обсуждают сейчас вопрос, не ввести ли временное (например, на 10 минут) удаление игроков с поля за грубую игру - в том случае, если фол или серия фолов не тянут на красную или даже желтую карточку, но все же требуют более серьезного наказания, чем устное предупреждение. Возможно даже введение в таком случае оранжевых карточек - помимо красной и желтой.

  • Оливер Бирхофф забивает решающий гол в ворота сборной Чехии на ЧЕ-96.

    Как меняют футбольные правила и что из этого выходит

    "Золотой гол"

    С 1993 по 2004 годы победителя в матчах плей-офф определял "золотой гол". Если команда забивала мяч в дополнительное время, игра сразу прекращалась. Правило "золотого гола" позволило Германии стать чемпионом Европы в 1996 году. Решающий мяч в ворота сборной Чехии на счету Оливера Бирхоффа (на снимке). В 1998 году на ЧМ "золотой гол" принес победу французам в поединке с Парагваем.

  • Пляжный волейбол

    Как меняют футбольные правила и что из этого выходит

    Бикини для женского футбола

    В 2011 году президент ФИФА Зепп Блаттер предложил по примеру пляжного волейбола одеть женщин-футболисток в новую форму: плотно облегающие фигуру майки и узкие трусики. Тогда, мол, народ больше будет ходить на матчи женщин. Капитан сборной США Джули Фоуди сказала на это: "Мы наденем такую форму, только если Блаттер будет вести свои пресс-коференции в плавках!" От идеи отказались.

    Автор: Ефим Шуман


  • Болельщики и болельщицы ЧМ-2018

    Болельщики и болельщицы ЧМ-2018

    Ацтеки ликуют!

  • Болельщики и болельщицы ЧМ-2018

    Болельщики и болельщицы ЧМ-2018

    Португалия вылетела...

  • Болельщики и болельщицы ЧМ-2018

    Болельщики и болельщицы ЧМ-2018

    Болельщица сборной Испании перед матчем с Россией.

  • Болельщики и болельщицы ЧМ-2018

    Болельщики и болельщицы ЧМ-2018

    И она же - после него...

  • Болельщики и болельщицы ЧМ-2018

    Болельщики и болельщицы ЧМ-2018

    Не совсем привычный облик английского болельщика. Настоящий джентльмен!

  • Болельщики и болельщицы ЧМ-2018

    Болельщики и болельщицы ЧМ-2018

    Самая юная болельщица на стадионах ЧМ-2018. Конечно же, бразильская!

  • Болельщики и болельщицы ЧМ-2018

    Болельщики и болельщицы ЧМ-2018

    Французы зажигают!

  • Болельщики и болельщицы ЧМ-2018

    Болельщики и болельщицы ЧМ-2018

    Бельгийцы пугают.

  • Болельщики и болельщицы ЧМ-2018

    Болельщики и болельщицы ЧМ-2018

    Кто из болельщиц красивей? Эта?

  • Болельщики и болельщицы ЧМ-2018

    Болельщики и болельщицы ЧМ-2018

    Или эта?

  • Болельщица сборной России

    Болельщики и болельщицы ЧМ-2018

    Или все-таки эта?

  • Болельщики и болельщицы ЧМ-2018

    Болельщики и болельщицы ЧМ-2018

    Сенегал забил гол.

  • Болельщики и болельщицы ЧМ-2018

    Болельщики и болельщицы ЧМ-2018

    А Аргентина пропустила...

  • Болельщики и болельщицы ЧМ-2018

    Болельщики и болельщицы ЧМ-2018

    У болельщика Коста-Рики парик шикарней, чем прически у ее игроков.

  • Болельщики и болельщицы ЧМ-2018

    Болельщики и болельщицы ЧМ-2018

    Одинокий немецкий болельщик среди ликующих фанатов из Южной Кореи.

    Автор: Ефим Шуман


Смотреть видео 03:11
Now live
03:11 мин

Не только кокошники, или Как болельщику прикольно одеться на ЧМ-2018

Контекст

Как меняют футбольные правила и что из этого выходит

Как часто мы слышим в эти дни - дни чемпионата мира - свисток арбитра! А впервые он прозвучал на футбольном поле 140 лет назад. Об этом и о более "свежих" нововведениях в футболе - в фотогалерее DW. (24.01.2017)  

Болельщики и болельщицы ЧМ-2018

Чемпионат мира, который проходит в России, - это не только голы и победы. Это настоящий праздник для всех, кто любит футбол. Особенно это видно на трибунах стадионов. (05.07.2018)  

Ссылки в интернете

ФИФА оштрафовала Российский футбольный союз

Аудио- и видеофайлы по теме

Не только кокошники, или Как болельщику прикольно одеться на ЧМ-2018  

Испытать судьбу на ЧМ-2018: можно ли разбогатеть на ставках?  

Раздельный сбор мусора на ЧМ-2018: куда отправляются банки и пластиковые стаканчики  

Также по теме

WM Russland 2018 l Deutschland vs Schweden - Streit nach dem Spiel

Немецкие футбольные чиновники оштрафованы за насмешки над шведами 26.06.2018

Дисциплинарная комиссия ФИФА наказала двух представителей DFB за "неспортивное поведение". Те показывали некорректные жесты в сторону скамейки сборной Швеции и толкали шведов по окончании матча.

Russland, WM 2018: Russische Fans feiern den Sieg

ФИФА оштрафовала Российский футбольный союз 30.06.2018

Штраф в размере 8460 евро Российский футбольный союз выплатит за дискриминационный баннер. Помимо РФ за поведение болельщиков на ЧМ-2018 оштрафованы Мексика, Марокко и Сербия.

WM Russland 2018 l Deutschland vs Schweden - Streit nach dem Spiel

ФИФА начала расследование из-за насмешек представителей сборной ФРГ над шведами 24.06.2018

Представители сборной Германии некорректно вели себя после матча со Швецией, заявил тренер шведов Янне Андерссон. Немецкая команда принесла извинения.