ФИФА вынес предупреждение хорватскому футболисту за выкрик "Слава Украине!"

Защитник сборной Хорватии Домагой Вида после победы над командой России на ЧМ-2018 записал видео, на котором он выкрикивает "Слава Украине!" Рядом с ним находится еще один футболист хорватской сборной Огнен Вукоевич, который говорит по-русски: "Это победа за "Динамо" и за Украину". Видео было опубликовано в воскресенье, 8 июля.

"В футболе нет политики. Это шутка для моих друзей из киевского "Динамо". Я люблю русских, люблю украинцев", - заявил затем Вида в интервью газете "Спорт-Экспресс".

Вида и Вукоевич ранее выступали за киевское "Динамо". Международная федерация футбола (ФИФА) проверит их высказывания, сообщил "Спорт-Экспресс".

"ФИФА обрабатывает различные отчеты, касающиеся указанного матча, а также потенциальные доказательства в отношении данного вопроса. Пока мы не оценили имеющуюся информацию, поэтому предоставить другие комментарии по данной теме не можем", - сказали изданию в организации. Дисциплинарный комитет ФИФА позднее вынес Виде предупреждение.

Хорватский футбольный союз предупредил игроков

"Вышеупомянутые высказывания - просто ответ на многочисленные сообщения поддержки, полученные из Украины во время ЧМ-2018, учитывая, какой большой вклад внесли Вида и Вукоевич, когда выступали в составе киевского "Динамо". Тем не менее, Хорватский футбольный союз обратил внимание и Виды, и Вукоевича, а также всех остальных членов команды, что им стоит воздержаться от любых сообщений, которые в будущем могут быть интерпретированы как политические", - говорится в заявлении союза. Организация заверила, что выступает против смешивания политики со спортом.

Сам Вида подчеркнул, что это было не политическое высказывание, а "просто благодарность всем за поддержку из Украины" во время всего турнира.

Сборная России проиграла 7 июля по итогам пенальти со счетом 4:3 команде Хорватии, которая встретится в полуфинале с английскими футболистами.

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