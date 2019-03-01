 Финдиректор Huawei подала в суд на правительство Канады | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 04.03.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Мир

Финдиректор Huawei подала в суд на правительство Канады

Мэн Ваньчжоу, задержанной в Канаде по запросу американских властей, угрожает экстрадиция в США. Она подала в суд на правительство Канады, обвинив его в нарушении ее конституционных прав.

Мэн Ваньчжоу

Финансовый директор китайского телекоммуникационного концерна Huawei Мэн Ваньчжоу подала в суд на правительство Канады, обвинив его в грубом нарушении ее конституционных прав при ее задержании 1 декабря. В исковом заявлении, обнародованном в воскресенье, 3 марта, на портале Politico, китайский топ-менеджер обвиняет канадские власти в злоупотреблении властью и лишении ее свободы и требует от Оттавы компенсации.

Контекст

Поддержка европейцами торговой войны Трампа против КНР и давление на компанию Huawei - последствия резкого изменения отношения к китайскому лидеру Си Цзиньпину и его политике. (31.01.2019)

Почему в Германии опасаются использовать оборудование китайского телекоммуникационного концерна Huawei в оснащении будущей сети высокоскоростной мобильной связи пятого поколения (5G)? (30.01.2019)

Мэн Ваньчжоу находится под стражей в Канаде по запросу Вашингтона, который обвиняет ее в мошенничестве в связи с нарушением американских санкций против Ирана. Правительство в Оттаве 1 марта выразило принципиальную готовность экстрадировать дочь основателя Huawei в США.

Верховный суд канадской провинции Британская Колумбия 6 марта рассмотрит дело Мэн Ваньчжоу и назначит дату слушаний. Канадские власти отказались комментировать иск финдиректора Huawei. "Мы - правовое государство. Канада осуществляет справедливую, беспристрастную и прозрачную процедуру, касающуюся задержания Мэн Ваньчжоу", - заявил представитель министерства общественной безопасности Канады Скотт Бардсли. 

____________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • Иранский флаг на фоне нефтяной вышки

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    США ввели новые санкции против Ирана

    5 ноября 2018 года вступили в силу новые санкции США в отношении Ирана. Они касаются банковского и нефтяного секторов экономики и могут окончательно ее парализовать. Санкции США приняли после того, как Вашингтон вышел из договора об иранской ядерной программе. Этот документ является ключевым элементом в мировой системе безопасности.

  • Президент Трамп после оглашения решения о выходе из соглашения по Ирану

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    США вышли из соглашения по Ирану

    8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВДП), заключенного между Ираном, Соединенными Штатами, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией в 2015 году и предусматривающего выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций.

  • Логотип МАГАТЭ

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    Иран соблюдал условия сделки

    До ноября прошлого года Иран соблюдал условия ядерной сделки, как сообщалось в квартальном отчете Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Запасы обогащенного урана и производственные возможности Тегерана остаются ниже установленных в рамках соглашения границ. Проверки на атомных объектах состоялись за день до вступления в силу нового пакета санкций США.

  • Трамп показывает свою подпись под документом о выходе из соглашения по Ирану

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    Какие санкции вступили в силу

    После одностороннего выхода из СВДП Трамп заявил о поэтапном возобновлении санкций, которые уже действовали ранее, но были отменены в 2015 году. В ноябре Вашингтон запретил экспортировать нефть из Ирана и вести бизнес с иранскими нефтедобывающими компаниями. Кроме новых санкций, продолжают действовать и введенные ранее, затрагивающие финансовый сектор и запрещающие вести дела с иранскими банками.

  • Могерини и Зарифи

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    ЕС сожалеет о новых санкциях США

    Евросоюз, а также отдельно Германия, Франция и Великобритания выразили сожаление по поводу новых санкций, которые США ввели в отношении Ирана. "Мы глубочайшим образом сожалеем по поводу вступления в силу новых санкций США как следствия выхода Вашингтона из ядерной сделки", - говорилось в общем заявлении стран ЕС, опубликованном 2 ноября.

  • Хасан Роухани

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    Иран намерен продолжать торговлю нефтью

    Несмотря на вступление в силу второго пакета санкций США против Тегерана, Иран продолжит торговать нефтью. Об этом заявлял в телеобращении к согражданам в начале ноября президент Ирана Хасан Роухани: "Америка хотела свести к нулю продажу нефти Ираном… однако мы продолжим торговать нефтью… чтобы прорвать санкции".

  • Мохаммад Джавад Зариф

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    Угрозы Тегерана на фоне санкций США

    Тегеран собирается производить уран с обогащением в 20 процентов. Неизвестно, согласован ли этот шаг с МАГАТЭ. В прошлом году Тегеран грозился возобновить обогащение урана, если ему не компенсируют ущерб от санкций США. "Статья 36 соглашения и резолюция Совбеза ООН 2231 позволяют выполнять (ядерную сделку. - Ред.) в сокращенном объеме, не выходя из нее", - заявлял глава МИД Мохаммад Джавад Зариф.

  • Протесты в Иране (фото из архива)
    Еще по теме

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    Введение санкций привело к протестам

    Экономическая ситуация в Иране ухудшается. Опасаясь последствий санкций США, европейские банки предпочитают не вести дела с Тегераном. Импорт любых товаров в Иран экстремально затруднен. В стране не хватает даже жизненно необходимых медикаментов, цены на которые очень сильно выросли. В Иране, долгое время находящимся под бременем санкций, растет недовольство. Свидетельством тому - акции протеста.

    Автор: Наталья Позднякова


Смотреть видео 02:32

Каковы последствия решения Трампа по Ирану (09.05.2018)

 

Контекст

Санкции США против Ирана - хроника противостояния

В ноябре 2018 года США ввели новые санкции против Ирана, которые грозят парализовать экономику страны. До этого президент Трамп заявил о выходе из договора по иранской ядерной программе. Галерея DW о том, как это было. (18.01.2019)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Каковы последствия решения Трампа по Ирану (09.05.2018)  

В Китае узаконили "перевоспитательные" лагеря для мусульман (11.10.2018)  

Как у Оруэлла: в Китае заработала система тотального наблюдения (06.07.2018)  

Также по теме

Russland, Moskau: Meng Wanzhou

В Канаде задержана финансовый директор Huawei 05.12.2018

Мэн Ваньчжоу подозревается в нарушении американских торговых санкций против Ирана. Ей грозит экстрадиция в США.

Polen Warschau Huawei Logo

США предъявили обвинение китайскому гиганту Huawei 28.01.2019

Китайская компания Huawei, по мнению американских властей, нарушила санкционный режим с Ираном, занималась банковским мошенничеством и промышленным шпионажем.

Meng Wanzhou

Суд в Канаде отпустил финансового директора Huawei под залог 12.12.2018

Мэн Ваньчжоу, арестованная по запросу Вашингтона в Ванкувере, должна будет носить электронный браслет, сдать паспорт и не покидать пределы города.

Реклама

Самые читаемые

"Нафтогаз" предупреждает о риске полной потери транзита газа из-за "Северного потока-2"  

США готовят широкую коалицию в Венесуэле для замены Мадуро  

Оппозиционная Партия реформ победила на выборах в Эстонии  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно