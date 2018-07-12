Финал ЧМ-2018 будет судить аргентинец Питана

Главным судьей финального матча проходящего в России чемпионата мира по футболу назначен аргентинец Нестор Питана. Об этом сообщила в четверг, 12 июля, Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА). За золото ЧМ-2018 поборются сборные Франции и Хорватии.

"Для меня большая честь быть избранным в качестве рефери Финала! Удачи обеим командам, я сделаю все возможное!" - написал арбитр в своем микроблоге Twitter. Питана будет работать на финальном матче ЧМ впервые в своей карьере.

Его ассистентами будут аргентинцы Эрнан Майдана и Хуан Белатти. Резервным судьей назначен Бьорн Кейперс, резервным ассистентом - Эрвин Зейнстра, оба - из Нидерландов. На ЧМ-2018 Нестор Питана судил в четырех матчах - Россия - Саудовская Аравия, Мексика - Швеция, Хорватия - Дания и Уругвай - Франция.

Главный матч чемпионата мира по футболу 2018 года состоится 15 июля в Москве. Франция вышла в финал, обыграв Бельгию, Хорватия в полуфинале победила сборную Англии.

Англия и Бельгия сыграют за третье место в Санкт-Петербурге 14 июля.

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