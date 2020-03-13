Финал Лиги Европы 2019-2020 года состоится в Кельне

Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о формате проведения оставшихся матчей еврокубков сезона 2019-2020 года. Согласно решению, объявленному в среду, 17 июня, сезон Лиги чемпионов будет доигран в формате мини-турнира из восьми команд, который пройдет в столице Португалии Лиссабоне с 12 по 23 августа. Жеребьевка состоится 10 июля.

Четвертьфиналы и полуфиналы будут состоять из одного матча, вместо обычных двух. Финал будет сыгран в Лиссабоне 23 августа. Стамбул, который должен был принимать финал Лиги чемпионов в нынешнем сезоне, примет решающий матч турнира в следующем розыгрыше.

Аналогичный формат будет использован и для проведения завершающих матчей Лиги Европы. Она будет доиграна в Германии с 10 по 21 августа. Матчи примут Кельн, Дюссельдорф, Дуйсбург и Гельзенкирхен. Это первый случай за последние пять лет, когда сезон еврокубка будет доигрываться в ФРГ.

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