 Финал Лиги Европы 2019-2020 года состоится в Кельне | Футбол | DW | 17.06.2020

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Футбол

Финал Лиги Европы 2019-2020 года состоится в Кельне

Исполком УЕФА объявил о формате проведения плей-офф в еврокубках. Нынешний сезон Лиги Европы доиграют в Германии, а Лиги чемпионов – в Португалии.

На кельнском стадионе RheinEnergie сыграют первый финал Лиги Европы

На кельнском стадионе RheinEnergie сыграют первый финал Лиги Европы

Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о формате проведения оставшихся матчей еврокубков сезона 2019-2020 года. Согласно решению, объявленному в среду, 17 июня, сезон Лиги чемпионов будет доигран в формате мини-турнира из восьми команд, который пройдет в столице Португалии Лиссабоне с 12 по 23 августа. Жеребьевка состоится 10 июля.

Четвертьфиналы и полуфиналы будут состоять из одного матча, вместо обычных двух. Финал будет сыгран в Лиссабоне 23 августа. Стамбул, который должен был принимать финал Лиги чемпионов в нынешнем сезоне, примет решающий матч турнира в следующем розыгрыше.

Аналогичный формат будет использован и для проведения завершающих матчей Лиги Европы. Она будет доиграна в Германии с 10 по 21 августа. Матчи примут Кельн, Дюссельдорф, Дуйсбург и Гельзенкирхен. Это первый случай за последние пять лет, когда сезон еврокубка будет доигрываться в ФРГ.

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    Франц Беккенбауэр дебютировал в мюнхенской "Баварии", выступавшей тогда во второй лиге, в 18 лет. Спустя год уже играл с ней в высшей лиге. Свой первый титул - обладатель Кубка Германии - будущий Кайзер Франц завоевал в 20 лет. "Бавария" победила в финале Кубка команду "Карлсруэ" 4:2 (на снимке). Один из голов забил Беккенбауэр, игравший тогда в полузащите. финал кубка 1966 Карлсруэ 4:2

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  • Францу Беккенбауэру - 70 лет

    Королю немецкого футбола Францу Беккенбауэру - 70 лет

    Со сломанной ключицей

    Чемпионат мира 1970 года в Мексике сделал Беккенбауэра легендой. В четвертьфинале против Англии сборная ФРГ проигрывала 0:2. Беккенбауэр сократил разрыв, и немцы переломили ход матча, победив 3:2. В полуфинале, в одном из самых знаменитых матчей в истории футбола, немцы уступили Италии в дополнительное время 4:3. Беккенбауэр сломал ключицу, но лимит замен уже был исчерпан, и он остался на поле.

  • Францу Беккенбауэру - 70 лет

    Королю немецкого футбола Францу Беккенбауэру - 70 лет

    Чемпион мира и Европы

    Только после чемпионата мира 1970 года Франц Беккенбауэр смог, наконец, сыграть в сборной в излюбленном амплуа - либеро. Роль свободного защитника или чистильщика, как его еще называют, Беккенбауэр понимал весьма гибко. Он часто подключался в атаку, славился своими опасными длинными пасами... И стал капитаном немецкой сборной, выигравшей в 1972 году чемпионат Европы, а в 1974-м - чемпионат мира.

  • Францу Беккенбауэру - 70 лет

    Королю немецкого футбола Францу Беккенбауэру - 70 лет

    Форвард, вратарь, защитник

    Герои сборной ФРГ и "Баварии" 1970-х годов (слева направо): Герд Мюллер, Зепп Майер и Франц Беккенбауэр.

  • Францу Беккенбауэру - 70 лет

    Королю немецкого футбола Францу Беккенбауэру - 70 лет

    Звездные годы "Баварии"

    1970-е годы - время блестящих успехов и мюнхенской "Баварии", за которую выступал Беккенбауэр. В 1972-1974 годах команда три раза подряд, что больше не удалось ни одному клубу, становилась чемпионом ФРГ. Трижды "Бавария" выигрывала и Кубок европейских чемпионов, несмотря на очень сильную конкуренцию. На снимке: фрагмент матча с мадридским "Реалом".

  • Францу Беккенбауэру - 70 лет

    Королю немецкого футбола Францу Беккенбауэру - 70 лет

    Бутса короля

    Королем футбола, Кайзером Францем, Беккенбауэра стали называть в 24 года. Он действительно король: сыграл в бундеслиге более 400 матчей, больше ста - в сборной, четырежды был признан игроком года в Германии, дважды получал "Золотой мяч" лучшего футболиста Европы... Его бутса занимает почетное место в музее футбола в Мюнхене.

  • Францу Беккенбауэру - 70 лет

    Королю немецкого футбола Францу Беккенбауэру - 70 лет

    Тренер чемпионов мира

    В 1990 году Франц Беккенбауэр снова стал чемпионом мира - уже как тренер. Точнее, если брать официальный титул, как "шеф-менеджер" сборной Германии, так как тренерской лицензии у Беккенбауэра не было. Выигрывать главный мировой футбольный турнир и в качестве игрока, и в качестве тренера (останемся все же неформальными), кроме Беккенбауэра, удалось только бразильцу Марио Загалло.

  • Францу Беккенбауэру - 70 лет

    Королю немецкого футбола Францу Беккенбауэру - 70 лет

    Один в поле

    У болельщиков навсегда остались в памяти знаменитые телевизионные кадры прямой трансляции, сделанные после финального свистка матча ФРГ - Аргентина 8 июля 1990 года. Сборная Германии, выиграв 1:0, стала чемпионом мира. Ревут трибуны Олимпийского стадиона в Риме, обнимаются игроки, а в стороне идет по полю одинокий Франц Беккенбауэр, погруженный в себя, тихий и отрешенный.

  • Францу Беккенбауэру - 70 лет

    Королю немецкого футбола Францу Беккенбауэру - 70 лет

    Любимый всеми

    Такой он сегодня, в 70 лет. Любимый всеми - причем, не только как великий футболист, успешный тренер и авторитетный футбольный функционер. У Беккенбауэра блестящая репутация. Он много занимается благотворительной деятельностью и многим помогает, не шумя об этом на каждом углу. Именно Беккенбауэр оплатил в 1989 году протез для Льва Яшина, потерявшего ногу.

  • Францу Беккенбауэру - 70 лет

    Королю немецкого футбола Францу Беккенбауэру - 70 лет

    Частная жизнь

    Не так давно Франц Беккенбауэр ушел со всех футбольных постов, полностью посвятив себя частной жизни, семье. Он женат в третий раз. С Хайди (на снимке) у него двое детей, еще трое - от прежних браков. Один из старших сыновей - Стефан - умер в июле этого года от рака мозга. Беккенбауэр тяжело переживал его смерть. Живет Кайзер Франц в маленьком поселке в Тироле, увлекается гольфом.

    Автор: Ефим Шуман


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