 Фильм ″Смерть Сталина″ назван лучшей европейской комедией | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 16.12.2018

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Культура и стиль жизни

Фильм "Смерть Сталина" назван лучшей европейской комедией

Российский художник-постановщик Андрей Понкратов получил приз Европейской киноакадемии за свою работу в фильме Кирилла Серебренникова "Лето".

Георгий Маленков и Лаврентий Берия в кинокомедии Смерть Сталина

Георгий Маленков и Лаврентий Берия в кинокомедии "Смерть Сталина"

Запрещенная в России сатирическая кинокартина "Смерть Сталина" британского режиссера Армандо Ианнуччи получила приз Европейской киноакадемии в номинации "лучшая европейская комедия". 31-я церемония вручения премий European Film Award проходила в субботу, 15 декабря, в Севилье.

Контекст

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В январе 2018 года министерство культуры РФ отозвало у комедии Ианнуччи прокатное удостоверение, после чего показ фильма в России оказался невозможен. Его действие разворачивается после смерти Сталина, когда круг приближенных к генсеку ЦК КПСС начинает борьбу за власть.

Приз в номинации "лучший художник-постановщик" получил россиянин Андрей Понкратов за работу в фильме режиссера Кирилла Серебренникова "Лето". Выступая на церемонии, польская режиссер и сценаристка, президент Европейской киноакадемии Агнешка Холланд высоко оценила работу Серебренникова, закончившего фильм, находясь под домашним арестом. Она также упомянула украинского кинорежиссера Олега Сенцова, отбывающего в российской колонии 20-летний срок.

Лучшим европейским фильмом признана черно-белая драма "Холодная война" польского режиссера Павла Павликовского, которая удостоена еще четырех наград: за лучшую женскую роль, режиссуру, сценарий и монтаж. Премьерный показ этой ленты состоялся в мае в основной программе Каннского кинофестиваля во Франции, где Павликовский был отмечен как лучший режиссер.

Немецкие фильмы в этом году получили призы лишь во второстепенных категориях. Лучшими композиторами признаны Кристоф Кайзер (Christoph M. Kaiser) и Юлиан Мас (Julian Maas) за саундтрек к кинодраме "Три дня в Киброне". Кроме того, приза за лучший саунд-дизайн к немецкому фильму о военных преступниках "Капитан" удостоились Андре Бендокки-Альвес и Мартин Штайер (Martin Steyer).

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    Автор: Ксения Сафронова


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