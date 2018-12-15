Фильм "Смерть Сталина" назван лучшей европейской комедией

Запрещенная в России сатирическая кинокартина "Смерть Сталина" британского режиссера Армандо Ианнуччи получила приз Европейской киноакадемии в номинации "лучшая европейская комедия". 31-я церемония вручения премий European Film Award проходила в субботу, 15 декабря, в Севилье.

В январе 2018 года министерство культуры РФ отозвало у комедии Ианнуччи прокатное удостоверение, после чего показ фильма в России оказался невозможен. Его действие разворачивается после смерти Сталина, когда круг приближенных к генсеку ЦК КПСС начинает борьбу за власть.

Приз в номинации "лучший художник-постановщик" получил россиянин Андрей Понкратов за работу в фильме режиссера Кирилла Серебренникова "Лето". Выступая на церемонии, польская режиссер и сценаристка, президент Европейской киноакадемии Агнешка Холланд высоко оценила работу Серебренникова, закончившего фильм, находясь под домашним арестом. Она также упомянула украинского кинорежиссера Олега Сенцова, отбывающего в российской колонии 20-летний срок.

Лучшим европейским фильмом признана черно-белая драма "Холодная война" польского режиссера Павла Павликовского, которая удостоена еще четырех наград: за лучшую женскую роль, режиссуру, сценарий и монтаж. Премьерный показ этой ленты состоялся в мае в основной программе Каннского кинофестиваля во Франции, где Павликовский был отмечен как лучший режиссер.

Немецкие фильмы в этом году получили призы лишь во второстепенных категориях. Лучшими композиторами признаны Кристоф Кайзер (Christoph M. Kaiser) и Юлиан Мас (Julian Maas) за саундтрек к кинодраме "Три дня в Киброне". Кроме того, приза за лучший саунд-дизайн к немецкому фильму о военных преступниках "Капитан" удостоились Андре Бендокки-Альвес и Мартин Штайер (Martin Steyer).

Смотрите также:

Самые скандальные кинопремьеры России "Смерть Сталина" За несколько дней до премьеры в январе 2018 года министерство культуры отозвало прокатное удостоверение у фильма "Смерть Сталина". Комедию, считают чиновники, могут воспринять как "оскорбительную насмешку над всем советским прошлым", поэтому в России ее не покажут вообще.

Самые скандальные кинопремьеры России "Любовь" Эротическую драму Гаспара Ноэ "Любовь" представили на Каннском кинофестивале в 2015 году. В России ее запретили показывать в кинотеатрах: чиновники нашли в ней слишком много порнографических сцен. Министр культуры Владимир Мединский заявил, что не может найти слов, чтобы прокомментрировать фильм после просмотра.

Самые скандальные кинопремьеры России "Интервью" Американская комедия про Ким Чен Ына "Интервью" еще до премьеры спровоцировала скандал: северокорейские хакеры угрожали кинокомпании и заставляли отказаться от показа в США. Фильм вышел только в 300 американских кинотеатрах. В России премьера должна была состояться 29 января 2015 года, но ее отменили. В Минкульте утверждали, что они не получили заявку на прокатное удостоверение для этого фильма.

Самые скандальные кинопремьеры России "Жизнь Адель" Фильм, получивший "Золотую пальмовую ветвь" в Каннах в 2013 году, требовали запретить к показу в России. По мнению "Лиги безопасного интернета", в картине "Жизнь Адель" содержится пропаганда педофилии. Прокатное удостоверение все-таки выдали - с пометкой "18+".

Самые скандальные кинопремьеры России "Борат" Комедию "Борат" с британским комиком Сашей Бароном Коэном в роли якобы казахстанского журналиста, путешествующего по США, в Астане назвали оскорбительной и призвали кинотеатры не показывать фильм. В России премьеру в 2006 году перенесли на неопределенный срок и не выдали прокатное удостоверение. "Бората" можно было посмотреть только на закрытых показах.

Самые скандальные кинопремьеры России "В лучах солнца" Документальный фильм Виталия Манского про Северную Корею "В лучах солнца" получил прокатную лицензию, но сразу несколько кинотеатров Москвы отказались его показывать. За ними последовали регионы. В итоге "В лучах солнца" можно было посмотреть только в 20 кинотеатрах России.

Самые скандальные кинопремьеры России "Матильда" Картину Алексея Учителя "Матильда" еще за несколько месяцев до премьеры назвали "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а православные активисты угрожали поджечь кинотеатры. Несмотря на обвинения, самый скандальный фильм 2017 года все-таки вышел на большой экран. Правда, Мариинский театр во время премьеры охраняли полицейские патрули. Автор: Ксения Сафронова

