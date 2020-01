Фильм "Дау. Наташа", запрещенный в России, включен в конкурс Берлинале

Программа 70-го кинофестиваля Берлинале объявлена в среду, 29 января. В конкурсе участвуют 18 фильмов из 18 стран, рассказывающие "личные и коллективные истории, которые влияют на окружающих и взаимодействуют с аудиторией", - рассказал в ходе презентации программы новый художественный руководитель фестиваля Карло Чатриан. По его словам многие конкурсные фильмы обращаются к темной стороне человеческой жизни, отражают внутреннее смятение героев и хаотичность внешнего мира.

Единственный российский проект на конкурсе Берлинале запрещен к показу в России

Фильм Ильи Хржановского и Екатерины Эртель "Дау. Наташа", одна из частей 10-серийного проекта "Дау", который рассказывает о жизни советского физика Льва Ландау. Российское министерство культуры отказало в выдаче прокатного удостоверения четырем фильмам Хржановского, в том числе и претенденту на "Золотого медведя" Берлинале, в связи с содержанием "материалов, пропагандирующих порнографию".

Берлинский кинофестиваль взял второй фильм Хржановского "Дау. Новый человек" в свою внеконкурсную программу Berlinale Special. В рамках этой программы 22 февраля будет показан и еще один фильм российского режиссера - "Уроки фарси" Вадима Перельмана, рассказывающий историю узника концлагеря. Ранее было объявлено, что состоится мировая премьера фильма "Номера" украинских режиссеров Олега Сенцова и Ахтема Сеитаблаева.

16 фильмов Берлинале станут кинопремьерами

Фильм "Мой год Сэлинджера" канадского режиссера Филиппа Фалардо откроет 70-й Берлинский кинофестиваль, он рассказывает о начинающей поэтессе Джоанне, которая работает ассистенткой литературного агента Маргарет. Ее работа заключается в том, чтобы отвечать на письма поклонников писателя Джерома Сэлинджера.

Среди фильмов конкурса критики отметили британскую драму о взаимоотношениях отца и дочери "The Road Not Taken" (можно перевести как "Непройденная дорога") режиссера Салли Поттер с участием Хавьера Бардема, Эль Фаннинг, Сальмы Хайек, римейк фильма 1931 года "Берлин Александерплац", и экспериментальную картину "Сибирь" Абеля Феррары с участием Уиллема Дефо и Дуни Сычовой.

Берлинский фестиваль проходит с 20 февраля по 1 марта. Всего в эти дни в Берлине покажут 340 кинокартин. Британский актер Джереми Айронс возглавит жюри, другие участники которого пока не объявлены. Обладательницу Оскара Хелен Миррен наградят почетным "Золотым медведем" за достижения в кино. Немецкий режиссер, художник и фотограф Ульрике Оттингер будет удостоена специального приза фестиваля "Золотой камерой".

