Фильм "Дау. Наташа", запрещенный в России, включен в конкурс Берлинале

Программа 70-го кинофестиваля Берлинале объявлена в среду, 29 января. В конкурсе участвуют 18 фильмов из 18 стран, рассказывающие "личные и коллективные истории, которые влияют на окружающих и взаимодействуют с аудиторией", - рассказал в ходе презентации программы новый художественный руководитель фестиваля Карло Чатриан. По его словам многие конкурсные фильмы обращаются к темной стороне человеческой жизни, отражают внутреннее смятение героев и хаотичность внешнего мира.
Единственный российский проект на конкурсе Берлинале запрещен к показу в России
Фильм Ильи Хржановского и Екатерины Эртель "Дау. Наташа", одна из частей 10-серийного проекта "Дау", который рассказывает о жизни советского физика Льва Ландау. Российское министерство культуры отказало в выдаче прокатного удостоверения четырем фильмам Хржановского, в том числе и претенденту на "Золотого медведя" Берлинале, в связи с содержанием "материалов, пропагандирующих порнографию".
Берлинский кинофестиваль взял второй фильм Хржановского "Дау. Новый человек" в свою внеконкурсную программу Berlinale Special. В рамках этой программы 22 февраля будет показан и еще один фильм российского режиссера - "Уроки фарси" Вадима Перельмана, рассказывающий историю узника концлагеря. Ранее было объявлено, что состоится мировая премьера фильма "Номера" украинских режиссеров Олега Сенцова и Ахтема Сеитаблаева.
16 фильмов Берлинале станут кинопремьерами
Фильм "Мой год Сэлинджера" канадского режиссера Филиппа Фалардо откроет 70-й Берлинский кинофестиваль, он рассказывает о начинающей поэтессе Джоанне, которая работает ассистенткой литературного агента Маргарет. Ее работа заключается в том, чтобы отвечать на письма поклонников писателя Джерома Сэлинджера.
Среди фильмов конкурса критики отметили британскую драму о взаимоотношениях отца и дочери "The Road Not Taken" (можно перевести как "Непройденная дорога") режиссера Салли Поттер с участием Хавьера Бардема, Эль Фаннинг, Сальмы Хайек, римейк фильма 1931 года "Берлин Александерплац", и экспериментальную картину "Сибирь" Абеля Феррары с участием Уиллема Дефо и Дуни Сычовой.
Берлинский фестиваль проходит с 20 февраля по 1 марта. Всего в эти дни в Берлине покажут 340 кинокартин. Британский актер Джереми Айронс возглавит жюри, другие участники которого пока не объявлены. Обладательницу Оскара Хелен Миррен наградят почетным "Золотым медведем" за достижения в кино. Немецкий режиссер, художник и фотограф Ульрике Оттингер будет удостоена специального приза фестиваля "Золотой камерой".
Смотрите также:
-
Культурный календарь на 2020 год
Январь
В берлинской Государственной опере на Унтер-ден-Линден 27 января 2020 года состоится концерт, приуроченный к 75-летию освобождения лагеря смерти Освенцим. За дирижерским пультом - Даниэль Баренбойм. Исполнять будут "Героическую" Бетховена. Все собранные от продажи билетов средства пойдут на финансирование фонда "Освенцим-Биркенау".
-
Культурный календарь на 2020 год
Февраль
20 февраля состоится открытие Берлинского международного кинофестиваля. На этот раз "почетный медведь" Берлинале за вклад в развитие мирового кинематографа и за жизненные достижения достанется британской актрисе Хелен Миррен, получившей в 2007 году "Оскара" за роль Елизаветы II в фильме "Королева".
-
Культурный календарь на 2020 год
Март
На сцене берлинского "Немецкого театра" (Deutsches Theater) 8 марта состоится премьера спектакля "Декамерон" по собранию новелл Джованни Боккаччо. Режиссер - Кирилл Серебренников. Кроме того, в берлинской "Комической опере" (Komische Oper) на 14 июня 2020 года запланирована премьера оперы Стравинского "Похождения повесы" в постановке российского режиссера.
-
Культурный календарь на 2020 год
Апрель
В здании берлинского Гамбургского вокзала, в котором сегодня находится Музей современности, 24 апреля откроется выставка работ выдающейся немецкой художницы Катарины Гроссе. Для создания своих произведений она использует распылитель. Гроссе принимала участие в биеннале в Венеции, преподает в Дюссельдорфской академии искусств. В 2015 году выставлялась в московском "Гараже".
-
Культурный календарь на 2020 год
Май
8 мая 1945 года нацистская Германия капитулировала. В 2020 году в Берлине (по случаю 75-летней годовщины) 8 мая объявлено выходным днем. Самое время посетить Германо-российский музей "Берлин-Карлсхорст". В этом здании как раз и был подписан акт о безоговорочной капитуляции "третьего рейха".
-
Культурный календарь на 2020 год
Июнь
С 20 по 28 июня в Киле пройдет традиционная "Кильская неделя" (Кieler Woche) - важнейшее событие в мире парусного спорта и замечательный летний праздник. Со всего мира на север Германии прибывают сотни судов и тысячи туристов. Кульминация - парад старых парусников и яхт в последний день праздника.
-
Культурный календарь на 2020 год
Июль
Rammstein продолжает свой тур по стадионам. На 4 июля 2020 года запланирован грандиозный концерт в Берлине. Олимпийский стадион будет переполнен! А 25 июля стартует фестиваль музыки Вагнера в баварском Байройте - обязательное мероприятие для каждого меломана. На открытии всегда бывает весь бомонд, включая канцлера Меркель.
-
Культурный календарь на 2020 год
Август
1 августа в Гамбурге пройдет парад представителей ЛГБТ-сообщества Christopher Street Day. Парад в Кельне запланирован на 5 июля, в Мюнхене - на 11 июля. Во Франкфурте-на-Майне CSD пройдет 18 июля, в Берлине - 25 июля.
-
Культурный календарь на 2020 год
Сентябрь
19 сентября в Мюнхене стартует пивной фестиваль Октоберфест. Продлится он до 4 октября. За две недели прошедшего сезона (2019 года) полиция остановила 774 участника дорожного движения, возвращавшихся с праздника в состоянии алкогольного опьянения. Из них 414 передвигались на электросамокатах.
-
Культурный календарь на 2020 год
Октябрь
С 1 по 3 октября в Берлине пройдут торжества по случаю 30-летия объединения Германии. Всегда шумно и весело возле Бранденбургских ворот. Но главные праздничные мероприятия - с присутствием официальных лиц и торжественными речами - состоятся в Потсдаме. Другое важное событие этого месяца - международная Франкфуртская книжная ярмарка, которая пройдет с 14 по 18 октября.
-
Культурный календарь на 2020 год
Ноябрь
В Музее Барберини в Потсдаме 7 ноября откроется выставка "Импрессионизм в России". Русские художники черпали вдохновение в работах великих французских мастеров. Многие из них позднее стали родоначальниками русского авангарда. Выставку, подготовленную совместно с Третьяковской галереей, можно будет посмотреть до конца февраля 2021 года.
-
Культурный календарь на 2020 год
Декабрь
В декабре 2020 года исполняется 250 лет со дня рождения Бетховена. Собственно, юбилей начали праздновать уже за год до события. Мероприятия будут проходить весь год, причем не только в Германии, но и за ее пределами. Но город, в который действительно стоит приехать в 2020 году, это Бонн. Здесь родился великий композитор. Надо обязательно посетить дом-музей Бетховена на улице Bonngasse.
Автор: Дарья Брянцева