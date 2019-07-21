Филип Хаммонд

Лондон объявил о завершении режима экономии после "Брекзита"

Министр финансов Великобритании заявил о "поворотном моменте в истории", представляя в Палате общин проект бюджета. Лондон ожидает, что в год выхода из состава ЕС его ВВП вырастет на 1,6 процента.