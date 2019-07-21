Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.
Министры Дэвид Гок, Филип Хаммонд, Грег Кларк и Рори Стюарт недовольны перспективой "Брекзита" без соглашения с Брюсселем. Экс-глава МИДа Борис Джонсон нацелен на выход страны из состава ЕС.
Действующие правила налогообложения для таких компаний, как Google и Facebook, "население воспринимает как большую несправедливость", заявил на саммите G20 министр финансов Великобритании Филип Хаммонд.
Министр финансов Филип Хаммонд заявил, что Британия должна найти путь выхода из ЕС без смещения главы правительства. Он не исключил голосования в парламенте о проведении повторного референдума по "Брекзиту".
Голосование состоится только в том случае, если удастся заручиться поддержкой соглашения о "Брекзите" среди консерваторов и юнионистов, заявили члены кабинета Терезы Мэй.
Министр финансов Великобритании заявил о "поворотном моменте в истории", представляя в Палате общин проект бюджета. Лондон ожидает, что в год выхода из состава ЕС его ВВП вырастет на 1,6 процента.
Министр финансов Великобритании постарался сгладить противоречия, существующие в кабинете премьера Терезы Мэй по вопросу о выходе Лондона из ЕС.
Британские министры финансов и торговли не рассматривают переходный период как способ остаться в Евросоюзе. Об этом они написали в статье для The Sunday Telegraph.
"Безвкусной попыткой отвлечь внимание от продолжающихся страданий миллионов сирийцев" назвал Филип Хаммонд концерт оркестра Мариинского театра в Пальмире.
В ходе визита в Грузию глава внешнеполитического ведомства Великобритании Филип Хаммонд заявил, что Россия бросает вызов мировому сообществу тем, что игнорирует международные нормы.
Джулиан Ассанж может выйти из посольства Эквадора в Лондоне, когда захочет, но тогда ему придется столкнуться со шведским правосудием, заявил Филипп Хаммонд.
По мнению Филипа Хаммонда, Москва использует мирный процесс в Сирии как "фиговый листок". Также политик отметил, что в Сирии продолжаются "беспорядочные бомбардировки гражданских территорий".
Южная Корея повысила боеготовность в районе размещения громкоговорителей. Глава МИД Великобритании призвал Сеул проявить сдержанность.
Башар Асад может временно сохранить власть, отказавшись от участия в выборах и контроля силовых ведомств, заявил Филип Хаммонд. По его словам, следует продолжать переговоры с РФ по ситуации в Сирии.
Для создания международного суда потребуется "резолюция, обязательная для всех государств-членов ООН", подчеркнул министр иностранных дел Великобритании Филип Хаммонд.
По словам британского министра иностранных дел, у сторон на переговорах по атомной программе Тегерана остаются существенные разногласия. Глава МИД ФРГ считает, что если соглашение не будет достигнуто, то "проиграют все".
Глава МИД Великобритании Филип Хаммонд заявил, что референдум в Крыму противоречил международному праву и призвал Россию вернуть полуостров Украине.
© 2021 Deutsche Welle |
Защита личных данных |
Legal notice |
Contact