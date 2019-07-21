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Филип Хаммонд

Tory leadership race. Conservative party leadership candidate Boris Johnson during the first party hustings at the ICC in Birmingham. Picture date: Saturday June 22, 2019. See PA story POLITICS Tories. Photo credit should read: Ben Birchall/PA Wire URN:43683387 |

Избрание Джонсона премьером грозит отставкой ряда министров 21.07.2019

Министры Дэвид Гок, Филип Хаммонд, Грег Кларк и Рори Стюарт недовольны перспективой "Брекзита" без соглашения с Брюсселем. Экс-глава МИДа Борис Джонсон нацелен на выход страны из состава ЕС.
A cyclist passes a banner for the upcoming G20 Finance Ministers and Central Bank Governors meeting in Fukuoka on June 7, 2019. (Photo by Toshifumi KITAMURA / AFP) (Photo credit should read TOSHIFUMI KITAMURA/AFP/Getty Images)

G20 торопит с введением налога для интернет-концернов 08.06.2019

Действующие правила налогообложения для таких компаний, как Google и Facebook, "население воспринимает как большую несправедливость", заявил на саммите G20 министр финансов Великобритании Филип Хаммонд.
British Prime Minister Theresa May walks to stage on March 21, 2019, on the first day of an EU summit focused on Brexit, in Brussels. - European Union leaders meet in Brussels on March 21 and 22, for the last EU summit before Britain's scheduled exit of the union. (Photo by EMMANUEL DUNAND / AFP)

Британский министр опроверг слухи о подготовке заговора против Мэй 24.03.2019

Министр финансов Филип Хаммонд заявил, что Британия должна найти путь выхода из ЕС без смещения главы правительства. Он не исключил голосования в парламенте о проведении повторного референдума по "Брекзиту".
12.03.2019, Großbritannien, London: Theresa May (r), Premierministerin von Großbritannien, spricht nach der Abstimmung im Unterhaus. Das britische Unterhaus hat das mit Brüssel ausgehandelte Brexit-Abkommen trotz Nachbesserungen erneut abgelehnt. Mit 391 zu 242 Stimmen votierten die Abgeordneten am Dienstag gegen das Vertragspaket. (ACHTUNG: Screenshot von einem Video - Beste verfügbare Qualität) Foto: House Of Commons/PA Wire/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Тереза Мэй может отменить новое голосование по "Брекзиту" 17.03.2019

Голосование состоится только в том случае, если удастся заручиться поддержкой соглашения о "Брекзите" среди консерваторов и юнионистов, заявили члены кабинета Терезы Мэй.
October 29, 2018*** Chancellor of the Exchequer, Philip Hammond, presents the red Budget Box as he departs from 11 Downing Streets to make his way to the Parliament to deliver his 2018 budget announcement, London on October 29, 2018. The Chancellor's budget speech is the last before the official Brexit date next year of March 29, 2019. (Photo by Alberto Pezzali/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Лондон объявил о завершении режима экономии после "Брекзита" 29.10.2018

Министр финансов Великобритании заявил о "поворотном моменте в истории", представляя в Палате общин проект бюджета. Лондон ожидает, что в год выхода из состава ЕС его ВВП вырастет на 1,6 процента.
LONDON, ENGLAND - JANUARY 24: A man carries a European Union flag outside the Supreme Court in Parliament Square ahead of the ruling on whether Parliament have the power to begin the Brexit process, on January 24, 2017 in London, England. The judgement will play an important role in how the Government proceeds with it's planned use of the EU's Article 50 exit clause. (Photo by Leon Neal/Getty Images)

Лондон хочет ускорить переговоры по Brexit 02.10.2017

Министр финансов Великобритании постарался сгладить противоречия, существующие в кабинете премьера Терезы Мэй по вопросу о выходе Лондона из ЕС.
EU-Fahne mit ausradiertem Stern, Symbolfoto Brexit | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Лондон не будет использовать переходный период как возможность остаться в ЕС 13.08.2017

Британские министры финансов и торговли не рассматривают переходный период как способ остаться в Евросоюзе. Об этом они написали в статье для The Sunday Telegraph.
5.5.2016 *** 2838946 05/05/2016 A concert by the symphony orchestra of the St. Petersburg Mariinsky Theater conducted by People's Artist of Russia Valery Gergiev at the Roman amphitheater of Palmyra, Syria liberated from the Islamic State terrorists. Mikhail Voskresenskiy/Sputnik Copyright: picture-alliance/dpa/M. Voskresenskiy

Глава МИД Британии: Концерт в Пальмире - безвкусица 06.05.2016

"Безвкусной попыткой отвлечь внимание от продолжающихся страданий миллионов сирийцев" назвал Филип Хаммонд концерт оркестра Мариинского театра в Пальмире.
20.02.2016 *** LONDON, ENGLAND - FEBRUARY 20: Foreign and Commonwealth Affairs Secretary Philip Hammond arrives at Downing Street on February 20, 2016 in London, England. Mr Cameron has returned to London after securing a deal following two days of talks with European leaders in Brussels regarding Britain's relationship with the EU. He said the deal will give the United Kingdom special status within the EU. An in/out referendum on EU membership is expected as early as June this year. (Photo by Chris Ratcliffe/Getty Images) © Getty Images/C. Ratcliffe

Глава британского МИДа назвал Россию глобальной угрозой 30.03.2016

В ходе визита в Грузию глава внешнеполитического ведомства Великобритании Филип Хаммонд заявил, что Россия бросает вызов мировому сообществу тем, что игнорирует международные нормы.
A police van waits outside the Ecuadorian embassy in central London, Britain February 5, 2016. WikiLeaks founder Julian Assange should be allowed to go free from the Ecuadorian embassy in London and be awarded compensation for what amounts to a three-and-a-half-year arbitrary detention, a U.N. panel ruled on Friday. REUTERS/Peter Nicholls Reuters/P.Nicholls

Лондон и Стокгольм не согласны с решением рабочей группы ООН по Ассанжу 05.02.2016

Джулиан Ассанж может выйти из посольства Эквадора в Лондоне, когда захочет, но тогда ему придется столкнуться со шведским правосудием, заявил Филипп Хаммонд.
20.10.2015 **** Russian President Vladimir Putin (R) shakes hands with Syrian President Bashar al-Assad during a meeting at the Kremlin in Moscow, Russia, October 20, 2015. Assad made a surprise visit to Moscow on Tuesday evening to thank Putin for launching air strikes against Islamist militants in Syria. Picture taken October 20, 2015. REUTERS/Alexei Druzhinin/RIA Novosti/Kremlin ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. IT IS DISTRIBUTED, EXACTLY AS RECEIVED BY REUTERS, AS A SERVICE TO CLIENTS. TPX IMAGES OF THE DAY

Глава МИД Британии: РФ хочет создать мини-государство для Асада 02.02.2016

По мнению Филипа Хаммонда, Москва использует мирный процесс в Сирии как "фиговый листок". Также политик отметил, что в Сирии продолжаются "беспорядочные бомбардировки гражданских территорий".
09.08.2015+++ South Korean soldiers patrol along the scene of a blast inside the demilitarized zone separating the two Koreas in Paju, South Korea, in this picture taken on August 9, 2015 by the Defense Ministry and released by Yonhap on August 10, 2015. South Korea's military threatened retaliation against North Korea on Monday after it accused the North of planting land mines inside the Demilitarised Zone border that wounded two soldiers last week, calling it a cowardly act of provocation. REUTERS/the Defense Ministry/Yonhap ATTENTION EDITORS - NO SALES. NO ARCHIVES. FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. IT IS DISTRIBUTED, EXACTLY AS RECEIVED BY REUTERS, AS A SERVICE TO CLIENTS. SOUTH KOREA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN SOUTH KOREA

Сеул возобновил пропаганду на границе с КНДР 08.01.2016

Южная Корея повысила боеготовность в районе размещения громкоговорителей. Глава МИД Великобритании призвал Сеул проявить сдержанность.
23.03.2015 *** British Foreign Secretary Philip Hammond listens during a joint press conference with Saudi Foreign Minister Prince Saud bin al-Faisal bin Abdulaziz (not pictured) after a meeting on March 23, 2015 in Riyadh. Prince Saud al-Faisal said that Iran, which is negotiating with world powers on its nuclear programme, should not get undeserved deals. AFP PHOTO / FAYEZ NURELDINE (Photo credit should read FAYEZ NURELDINE/AFP/Getty Images)

Глава МИД Великобритании: Россия ведет в Сирии асимметричную войну 04.10.2015

Башар Асад может временно сохранить власть, отказавшись от участия в выборах и контроля силовых ведомств, заявил Филип Хаммонд. По его словам, следует продолжать переговоры с РФ по ситуации в Сирии.
MH17 Trümmer Trümmer von MH17 in Ostukraine Schlagwörte: Malaysian Airlines Flug 17, MH17, Absturz, Ostukraine, Rebellen, Poroschenko, Putin Fotografin: Kitty Logan / DW Rechte: DW für OL/Sozialmedien Nutzung

Лондон поддержал идею создания трибунала по МН17 17.07.2015

Для создания международного суда потребуется "резолюция, обязательная для всех государств-членов ООН", подчеркнул министр иностранных дел Великобритании Филип Хаммонд.
28.6.2015 U.S. Secretary of Energy Ernest Moniz, U.S. Secretary of State John Kerry and U.S. Under Secretary for Political Affairs Wendy Sherman (L-3rd L) meet with European Union foreign policy chief Federica Mogherini (2nd R) at a hotel in Vienna, Austria June 28, 2015. Mogherini said on Sunday it was not impossible to get a deal between world powers and Iran over its nuclear program but said tough days lay ahead as a self-imposed June 30 deadline nears. REUTERS/Carlos Barria

Переговоры по атомной программе Ирана будут продлены 28.06.2015

По словам британского министра иностранных дел, у сторон на переговорах по атомной программе Тегерана остаются существенные разногласия. Глава МИД ФРГ считает, что если соглашение не будет достигнуто, то "проиграют все".
Bildunterschrift:BIRMINGHAM, ENGLAND - OCTOBER 01: Foreign Secretary Philip Hammond speaks at the Conservative party conference on October 1, 2014 in Birmingham, England. This is the last day of the yearly four day conference. (Photo by Peter Macdiarmid/Getty Images)

МИД Великобритании: Россия должна вернуть Крым Украине 22.03.2015

Глава МИД Великобритании Филип Хаммонд заявил, что референдум в Крыму противоречил международному праву и призвал Россию вернуть полуостров Украине.
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