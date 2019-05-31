Филиппины отправили тысячи тонн мусора обратно в Канаду

После многомесячного дипломатического спора Филиппины возвращают Канаде более 1300 тонн мусорных отходов. Сухогруз MV Bavaria с 69 контейнерами в пятницу, 31 мая, покинул филиппинскую гавань Субик-Бей. В конце июня это судно под флагом Либерии должно прибыть в Ванкувер на западном побережье Канады.

Конфликт вокруг мусорных отходов многие месяцы омрачал отношения между Филиппинами и Канадой. Президент Филиппин Родриго Дутерте даже угрожал Канаде "войной".

Скандал вокруг мусора

Канадский мусор был доставлен на Филиппины еще в 2013-2014 годах. В более чем ста контейнерах содержались бытовые отходы, в том числе пластиковые бутылки, пластиковые пакеты, макулатура и использованные подгузники. Филиппинские власти заявили, что весь мусор неверно задекларирован как пластиковые отходы. С тех пор отходы находились в гавани Субик-Бей в 80 километрах от столицы Филиппин Манилы.

Несколько месяцев тому назад конфликт между двумя странами вышел на дипломатический уровень. Филиппины потребовали от Канады забрать мусор, однако правительство в Оттаве отказалось, ссылаясь на то, что речь идет о частном контракте. В конце концов, Филиппины отозвали своего посла в Канаде и зафрахтовали сухогруз для возвращения мусора. Глава администрации порта Субик-Бей Вилма Эйсма, комментируя отбытие судна с мусором обратно в Канаду, назвала происходящее "моментом гордости для филиппинцев". Глава МИД Филиппин Теодоро Локсин заявил, что конфликт исчерпан.

Филиппины - уже давно не единственная страна юго-восточной Азии, принимающая мусор из промышленно развитых государств. В последнее время, однако, усилилось общественное движение, цель которого - не допустить превращения региона в "мировую мусорную свалку". Только несколько дней тому назад Малайзия объявила о возвращении по месту отправки 4 тысяч тонн мусорных отходов.

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