 Филиппины отправили более тысячи тонн мусора обратно в Канаду | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 31.05.2019

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Мир

Филиппины отправили более тысячи тонн мусора обратно в Канаду

Возврату 1300 тонн мусора предшествовал длительный дипломатический конфликт между двумя странами. Президент Филиппин Дутерте даже угрожал Канаде "войной".

Мусорная свалка на Филиппинах

Мусорная свалка на Филиппинах

После многомесячного дипломатического спора Филиппины возвращают Канаде более 1300 тонн мусорных отходов. Сухогруз MV Bavaria с 69 контейнерами в пятницу, 31 мая, покинул филиппинскую гавань Субик-Бей. В конце июня это судно под флагом Либерии должно прибыть в Ванкувер на западном побережье Канады.

Конфликт вокруг мусорных отходов многие месяцы омрачал отношения между Филиппинами и Канадой. Президент Филиппин Родриго Дутерте даже угрожал Канаде "войной".

Скандал вокруг мусора

Канадский мусор был доставлен на Филиппины еще в 2013-2014 годах. В более чем ста контейнерах содержались бытовые отходы, в том числе пластиковые бутылки, пластиковые пакеты, макулатура и использованные подгузники. Филиппинские власти заявили, что весь мусор неверно задекларирован как пластиковые отходы. С тех пор отходы находились в гавани Субик-Бей в 80 километрах от столицы Филиппин Манилы.

Контекст

Бизнесмен, программист и экс-глава штаба Навального в Архангельске рассказали DW, как год борьбы за чистый воздух и против свалок поменял их взгляды на экологию, общество и власть. (03.02.2019)

1 января 2019 года в РФ должна была заработать новая система обращения с мусорными отходами, однако, как выяснилось, регионы не успели к ней подготовиться. (22.12.2018)

Несколько месяцев тому назад конфликт между двумя странами вышел на дипломатический уровень. Филиппины потребовали от Канады забрать мусор, однако правительство в Оттаве отказалось, ссылаясь на то, что речь идет о частном контракте. В конце концов, Филиппины отозвали своего посла в Канаде и зафрахтовали сухогруз для возвращения мусора. Глава администрации порта Субик-Бей Вилма Эйсма, комментируя отбытие судна с мусором обратно в Канаду, назвала происходящее "моментом гордости для филиппинцев". Глава МИД Филиппин Теодоро Локсин заявил, что конфликт исчерпан.

Филиппины - уже давно не единственная страна юго-восточной Азии, принимающая мусор из промышленно развитых государств. В последнее время, однако, усилилось общественное движение, цель которого - не допустить превращения региона в "мировую мусорную свалку". Только несколько дней тому назад Малайзия объявила о возвращении по месту отправки 4 тысяч тонн мусорных отходов.

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    Автор: Елена Барышева


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