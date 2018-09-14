Филарет: Украинская церковь станет крупнейшей в мире

Предстоятель неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет убежден, что после получения автокефалии, Украинская православная церковь станет крупнейшей в мире, оставив позади Московский патриархат. Такое мнение он высказал в интервью агентству "РБК Украина", обнародованном в понедельник, 17 сентября.

"Еще в советские времена Украинская церковь составляла около 60 процентов приходов всей Российской церкви. Фактически, Украинский экзархат составлял больше половины всего Московского патриархата. Когда теперь будет создана автокефальная Украинская церковь, к ней отойдет не меньше половины приходов, и Московский патриархат (МП) не будет самым крупным в мире. То есть, он уже не будет иметь такого влияния. И в мировом православии наступит мир", - сказал Филарет.

Киевский патриарх выразил готовность принять всех архиереев УПЦ МП в новую поместную церковь. "По нашим подсчетам, до двух третей епископата готовы перейти в единую церковь. Их будет стимулировать то, что приходы МП сами начнут туда переходить. Так что архиереи могут остаться без приходов, и будут вынуждены идти за своей паствой", - полагает Филарет. Он уверен, что Украинская церковь получит автокефалию на синоде Константинопольской церкви 9-11 октября.

Историческая заслуга Порошенко

Филарет высоко оценил заслуги президента Украины Петра Порошенко в борьбе украинской церкви за получение автокефалии. "В историю президент Порошенко войдет независимо от того, переизберут ли его на второй срок. Нельзя будет вычеркнуть из истории то, что именно ему удалось добиться автокефалии для Украинской церкви. Предыдущие президенты тоже этого хотели, но не достигли, а Порошенко - достиг", - указал Киевский патриарх.

Он отверг обвинения РПЦ в том, что Патриарх Константинопольский Варфоломей слишком тесно связан с США и папой римским. "Это все российская пропаганда. Если вы обвиняете в этом Вселенского патриарха, то посмотрите на себя. Вы разве независимы от российского президента? Вы зависимы от него, слушаете его, а если так, зачем вы киваете на других? США заинтересованы в свободе, демократии и правах человека. Украина свободно обратилась к Вселенскому патриарху за предоставлением томоса. Украина имеет свободу религиозного выбора, и США, конечно, поддерживают эту свободу", - подчеркнул Филарет.

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