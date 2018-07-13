ФИДЕ отстранила от должности Кирсана Илюмжинова

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) временно отстранила от должности президента организации Кирсана Илюмжинова, занимавшего этот пост с 1995 года. Об этом в пятницу, 13 июля, сообщили в пресс-службе ФИДЕ.

"Комиссия по этике единогласно решила, что Илюмжинов виновен в нарушении кодекса этики ФИДЕ", - отмечается в заявлении.

Речь идет об отстранении на 18 месяцев, начиная с 13 июля. На первом этапе Илюмжинов не будет исполнять свои обязанности до января 2019 года. Для остальных 12 месяцев дисквалификации предусмотрена отсрочка в два года.

В апреле ФИДЕ потребовала от Илюмжинова уйти в отставку. Представители организации объяснили требование финансовыми проблемами, с которыми федерация столкнулась из-за наложенных на Илюмжинова санкций Минфина США, а также "неблагоприятным влиянием на репутацию ФИДЕ".

Илюмжинов обратится в арбитражный суд

Между тем экс-президент Республики Калмыкия уже заявил, что с решением не согласен и обратится в Спортивный арбитражный суд (CAS) в швейцарской Лозанне.

"Я не сдаюсь, я в отставку не подаю. Я буду бороться. Подаю в CAS - международный арбитражный суд. Считаю, что это нарушение прав человека, вмешательство во внутренние дела. Это решение одного из министерств одного из государств", - отметил он в интервью порталу iz.ru.

Кирсан Илюмжинов занимает пост главы организации с 1995 года. В 2015 году его полномочия были ограничены, поскольку он попал под санкции Минфина США по обвинению в поддержке режима сирийского президента Башара Асада. После этого Илюмжинов подал иск в отношении министерства финансов США о защите чести и достоинства, потребовав 50 млрд долларов в качестве компенсации за моральный и материальный ущерб от санкций.

В июне Илюмжинов решил не переизбираться на очередной срок. Он поддержал кандидатуру Аркадия Дворковича, выдвинутого Федерацией шахмат России.

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