Фигурант дела "Сети" получил убежище в Финляндии

Свидетель по делу сообщества "Сеть" Илья Капустин получил убежище в Финляндии. Об этом в субботу, 17 августа, сообщил телеграм-канал Rupression. Кроме того, радио "Свобода" рассказало, что Капустин подал жалобу на действия российских властей в Европейский суд по правам человека. Заявку на получение убежища Капустин направил еще в феврале 2018 года. Месяцом ранее он заявил, что сотрудники ФСБ применяли к нему электрошокер, пытаясь добиться показаний на обвиняемых по делу "Сети". В Следственном комитете РФ отрицали факт пыток в отношении Капустина.

Уголовное дело против 11 участников группы "Сеть" было возбуждено в октябре 2017 года. По версии следствия, молодые люди из Пензы и Санкт-Петербурга, некоторые из которых придерживались левых и антифашистских взглядов, являлись членами террористического сообщества и готовились к организации беспорядков в России. Им угрожает от 5 до 10 лет лишения свободы.

В апреле 2019 года ряд известных правозащитников, политиков, деятелей науки и культуры призвали российские власти закрыть дело "Сети", которое, по их убеждению, является сфабрикованным, и расследовать факты применения пыток к фигурантам дела. Петиция была размещена на онлайн-платформе Change.org. Среди прочих, свои подписи под документом поставили артистки Лия Ахеджакова и Наталья Фатеева, писательница Людмила Улицкая, режиссер Гарри Бардин, правозащитники Валерий Борщев и Светлана Ганнушкина, политик Леонид Гозман, руководитель "Левада-центра" Лев Гудков и многие другие.

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