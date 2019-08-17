 Фигурант дела ″Сети″ получил убежище в Финляндии | Новости из Германии о России | DW | 17.08.2019

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Россия

Фигурант дела "Сети" получил убежище в Финляндии

Илья Капустин, который пожаловался на пытки в связи с делом "Сети", пожаловался в ЕСПЧ на Россию. Капустин получил убежище в Финляндии.

Судебное заседание по делу Сети в Санкт-Петербурге, апрель 2019 года

Судебное заседание по "делу Сети" в Санкт-Петербурге, апрель 2019 года

Свидетель по делу сообщества "Сеть" Илья Капустин получил убежище в Финляндии. Об этом в субботу, 17 августа, сообщил телеграм-канал Rupression. Кроме того, радио "Свобода" рассказало, что Капустин подал жалобу на действия российских властей в Европейский суд по правам человека. Заявку на получение убежища Капустин направил еще в феврале 2018 года. Месяцом ранее он заявил, что сотрудники ФСБ применяли к нему электрошокер, пытаясь добиться показаний на обвиняемых по делу "Сети". В Следственном комитете РФ отрицали факт пыток в отношении Капустина.

Контекст

В интернете размещена петиция с призывом закрыть дело "Сети" и расследовать факты применения пыток к фигурантам дела. Документ уже подписали Лия Ахеджакова, Светлана Ганнушкина и другие представители общественности. (19.04.2019)

Участники народного схода хотели выразить свой протест против пыток в правоохранительных органах и поддержать фигурантов двух резонансных уголовных дел - "Сети" и "Нового величия". (28.10.2018)

Уголовное дело против 11 участников группы "Сеть" было возбуждено в октябре 2017 года. По версии следствия, молодые люди из Пензы и Санкт-Петербурга, некоторые из которых придерживались левых и антифашистских взглядов, являлись членами террористического сообщества и готовились к организации беспорядков в России. Им угрожает от 5 до 10 лет лишения свободы.

В апреле 2019 года ряд известных правозащитников, политиков, деятелей науки и культуры призвали российские власти закрыть дело "Сети", которое, по их убеждению, является сфабрикованным, и расследовать факты применения пыток к фигурантам дела. Петиция была размещена на онлайн-платформе Change.org. Среди прочих, свои подписи под документом поставили артистки Лия Ахеджакова и Наталья Фатеева, писательница Людмила Улицкая, режиссер Гарри Бардин, правозащитники Валерий Борщев и Светлана Ганнушкина, политик Леонид Гозман, руководитель "Левада-центра" Лев Гудков и многие другие.

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