Фигурант дела "Нового величия" получил убежище в Украине

Сергей Гаврилов сбежал в Украину из-под домашнего ареста в октябре 2019 года. Его и других фигурантов дела обвиняют в России в создании экстремистского сообщества.
Фигурант дела "Нового величия" Сергей Гаврилов получил политическое убежище в Украине. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook в пятницу, 12 июня. "Впервые с момента моего (а также всех остальных ребят, проходящих по делу "Нового Величия") ареста 15 марта 2018 года, я могу снова начать жить, - написал Гаврилов. - Жить, не выживать, не держать, не существовать в ожидания приговора, не бежать, а жить. Жить полноценной человеческой жизнью".
Гаврилов поблагодарил родных и всех, кто оказывал и оказывает ему и другим фигурантам поддержку - юридическую, финансовую, информационную. Отдельную благодарность он выразил сотрудникам организации "Дом свободной России", которая, помимо прочего, помогает эмигрантам и беженцам из РФ в Украине.
"Одно из немногих положительных решений"
Государственная миграционная служба Украины приняла решение о предоставлении Гаврилову статуса беженца в мае 2020 года, сообщает "Дом свободной России", который сопровождает его дело с октября 2019 года. Адвокатам "удалось представить неопровержимые доказательства того, что на родине его жизни и здоровью угрожает серьезная опасность, а само дело "Нового величия" является не более, чем частью репрессивной кампании запугивания российского общества", - говорится далее в сообщении.
Один из защитников Гаврилова Алексей Скорбач пояснил, что "это одно из немногих положительных решений о преследуемых за свои политические взгляды россиян". По словам адвоката, присвоение его подзащитному статуса беженца означает, что, "теоретически, на такую защиту могут рассчитывать все остальные участники "Нового величия", если, конечно, они доберутся до Украины".
В чем обвиняют фигурантов дела "Нового величия"
По версии следствия, активисты движения "Новое величие" планировали свергнуть конституционный строй в России. Фигурантов дела обвинили в создании экстремистского сообщества и участии в нем. Защитники активистов утверждают, что "Новое величие" было создано по инициативе оперативника МВД России. В октябре 2019 года стало известно, что Гаврилов из-под домашнего ареста сбежал в Украину и попросил там политическое убежище.
7 мая Люблинский суд Москвы продлил меру пресечения всем фигурантам дела до 17 августа. До этого срока Мария Дубовик, Анна Павликова и Максим Рощин останутся под домашним арестом, а Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков, Петр Карамзин и Дмитрий Полетаев - в СИЗО.
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