 Фигурант дела ″Нового величия″ получил убежище в Украине | Новости из Германии об Украине | DW | 12.06.2020

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Украина

Фигурант дела "Нового величия" получил убежище в Украине

Сергей Гаврилов сбежал в Украину из-под домашнего ареста в октябре 2019 года. Его и других фигурантов дела обвиняют в России в создании экстремистского сообщества.

Сергей Гаврилов в суде, май 2019 года

Фигурант дела "Нового величия" Сергей Гаврилов в суде, май 2019 года

Фигурант дела "Нового величия" Сергей Гаврилов получил политическое убежище в Украине. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook в пятницу, 12 июня. "Впервые с момента моего (а также всех остальных ребят, проходящих по делу "Нового Величия") ареста 15 марта 2018 года, я могу снова начать жить, - написал Гаврилов. - Жить, не выживать, не держать, не существовать в ожидания приговора, не бежать, а жить. Жить полноценной человеческой жизнью".

Гаврилов поблагодарил родных и всех, кто оказывал и оказывает ему и другим фигурантам поддержку - юридическую, финансовую, информационную. Отдельную благодарность он выразил сотрудникам организации "Дом свободной России", которая, помимо прочего, помогает эмигрантам и беженцам из РФ в Украине.

"Одно из немногих положительных решений"

Государственная миграционная служба Украины приняла решение о предоставлении Гаврилову статуса беженца в мае 2020 года, сообщает "Дом свободной России", который сопровождает его дело с октября 2019 года. Адвокатам "удалось представить неопровержимые доказательства того, что на родине его жизни и здоровью угрожает серьезная опасность, а само дело "Нового величия" является не более, чем частью репрессивной кампании запугивания российского общества", - говорится далее в сообщении.

Слушания по делу Нового величия, август 2018 года

Слушания по делу "Нового величия", август 2018 года

Один из защитников Гаврилова Алексей Скорбач пояснил, что "это одно из немногих положительных решений о преследуемых за свои политические взгляды россиян". По словам адвоката, присвоение его подзащитному статуса беженца означает, что, "теоретически, на такую ​​защиту могут рассчитывать все остальные участники "Нового величия", если, конечно, они доберутся до Украины".

В чем обвиняют фигурантов дела "Нового величия"

По версии следствия, активисты движения "Новое величие" планировали свергнуть конституционный строй в России. Фигурантов дела обвинили в создании экстремистского сообщества и участии в нем. Защитники активистов утверждают, что "Новое величие" было создано по инициативе оперативника МВД России. В октябре 2019 года стало известно, что Гаврилов из-под домашнего ареста сбежал в Украину и попросил там политическое убежище.

7 мая Люблинский суд Москвы продлил меру пресечения всем фигурантам дела до 17 августа. До этого срока Мария Дубовик, Анна Павликова и Максим Рощин останутся под домашним арестом, а Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков, Петр Карамзин и Дмитрий Полетаев - в СИЗО.

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    Автор: Елена Барышева


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