 Фигуранты дела ″Нового величия″ останутся под арестом до 17 августа | Новости из Германии о России | DW | 07.05.2020

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Россия

Фигуранты дела "Нового величия" останутся под арестом до 17 августа

Трое обвиняемых в создании экстремистского сообщества останутся под домашним арестом, другие четверо - в СИЗО. Рассмотрение дела "Нового величия" перенесено на 19 мая.

Слушания по делу Нового величия, август 2018 года

Слушания по делу "Нового величия", август 2018 года

Люблинский суд Москвы в четверг, 7 мая, продлил меру пресечения всем фигурантам дела "Нового величия" до 17 августа. До этого срока Мария Дубовик, Анна Павликова и Максим Рощин останутся под домашним арестом, а другие четверо фигурантов - Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков, Петр Карамзин и Дмитрий Полетаев - в СИЗО.

Прокурор настаивал на переходе к прениям, но суд отказал, сославшись на то, что прения "в таких условиях будут нарушать принцип гласности и открытости судебного разбирательства", пояснил адвокат Максим Пашков в интервью радиостанции "Эхо Москвы". Рассмотрение дела перенесено предварительно на 19 мая, тогда и должны будут состояться прения сторон.

Активистов движения "Новое величие" задержали в марте 2018 года. По версии следствия, они планировали свергнуть конституционный строй в России. Фигурантов дела обвинили в создании экстремистского сообщества и участии в нем. Защитники активистов утверждают, что "Новое величие" было создано по инициативе оперативника МВД России.

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    Автор: Елена Барышева


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