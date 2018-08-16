Фигуранток дела "Нового величия" отправили под домашний арест

Дорогомиловский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия, освободив Анну Павликову и Марию Дубовик из СИЗО и отправив их под домашний арест.
Дорогомиловский суд Москвы в четверг, 16 августа, смягчил меру пресечения одной из двух фигуранток дела так называемой оппозиционной группы "Новое величие". Судья Ирина Деваева удовлетворила ходатайство следователя и отпустила Анну Павликову из СИЗО под домашний арест до 13 сентября. Павликовой запрещено покидать жилище без письменного разрешения следователя. Позже в четверг аналогичное решение суд принял и в отношении 19-летней Марии Дубовик.
Следствие попросило перевести девушек под домашний арест в связи с завершением основных следственных действий. Кроме того, за смягчение меры пресечения высказалась омбудсмен РФ Татьяна Москалькова и правозащитник Лев Пономарев.
За девушек поручились депутаты КПРФ и Дмитрий Гудков
За девушек поручились депутаты Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин и Сергей Шаргунов, а также бывший депутат Думы, председатель "Партии перемен" Дмитрий Гудков. Они гарантировали полное соблюдение законодательства подозреваемыми в случае изменения меры пресечения на домашний арест. Личные поручительства переданы адвокатам. "Общество должно приложить максимум усилий, чтобы вызволить фигуранток дела", - заявил Гудков в эфире "Эха Москвы".
Накануне в Москве состоялся "Марш матерей" в поддержку содержавшихся в СИЗО фигуранток дела. Одна из организаторов, актриса Яна Троянова, перед акцией получила предупреждение властей столицы о "недопустимости нарушения закона", поскольку акция не согласована с властями. Ранее отказаться от акции призвала мэрия столицы. По данным МВД, в акции участвовали около 200 человек, организаторы сообщили о порядка 1000 участниках.
О так называемой оппозиционной группе "Новое величие" стало известно в марте 2018 года, когда в Москве задержали 10 человек, в том числе Павликову и Дубовик. Их обыскали, допросили и обвинили в создании экстремистского сообщества. Позже выяснилось, что в группу были внедрены три сотрудника силовых структур, которые и дали обвинительные показания на участников группы. По версии следствия, состоявшие в "Новом величии" намеревались захватить власть в России после государственного переворота.
9 августа Дорогомиловский суд Москвы отказался освободить из СИЗО Анну Павликову, несмотря на ухудшившееся состояние ее здоровья. С просьбой отпустить девушку под домашний арест выступили уполномоченная по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова и глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов. Однако суд продлил на месяц срок ареста Павликовой.
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