 Фигуранта ″московского дела″ Кирилла Жукова приговорили к 3 годам колонии | Новости из Германии о России | DW | 04.09.2019

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Россия

Фигуранта "московского дела" Кирилла Жукова приговорили к 3 годам колонии

Кирилл Жуков получил три года колонии общего режима. По версии следствия, на акции протеста 27 июля он пытался поднять нацгвардейцу забрало шлема, что расценили как насилие.

Кирилл Жуков

Кирилл Жуков

Кирилла Жукова, который на акции в Москве 27 июля, по версии следствия, попытался поднять сотруднику Росгвардии забрало шлема, приговорили к 3 годам колонии общего режима. Соответствующий вердикт вынес в среду, 4 сентября, столичный Тверской районный суд.

Как передает корреспондент DW, в ходе рассмотрения дела в отношении Жукова был проведен следственный эксперимент. Его задачей было, в частности, установить, могли ли действия молодого человека причинить физические страдания нацгвардейцу. 

"Боль от резкого разгибания шеи"

Как утверждалось в обвинительном заключении, Жуков "нанес левой рукой удар в голову" правоохранителю, пытаясь сорвать его защитный шлем. При этом в документе, который цитировала адвокат Светлана Байтурина, содержалась следующая формулировка: "Нацгвардеец ощутил боль в месте соприкосновения ремешка и кожи, а также от резкого разгибания шеи".

В ходе заседания обвинитель допросил рядового Аскарбека Мадреймова, фигурировавшего в деле в качестве пострадавшего, причем последний в очередной раз поведал суду о причиненной ему "боли". 

На вопрос о том, почему Жуков его ударил, сотрудник Росгвардии заявил: "Он попытался привлечь мое внимание". Ответ вызвал у присутствующих смех, после чего судья Марина Сизинцева пригрозила вывести собравшихся из зала.

Одиночный пикет в поддержку фигурантов "московского дела"

Накануне, 3 сентября, во время заседания у здания Тверского райсуда прошел одиночный пикет в поддержку Жукова и фигурантов "московского дела" - Данилы Беглеца и Ивана Подкопаева. Девушка развернула белый лист бумаги с надписью: "Отпустите заложников". 

Во время перерыва присутствующие в зале узнали о прекращении преследования против целого ряда фигурантов этого дела и отреагировали на это известие аплодисментами.

Ответственность за несанкционированную съемку

В отношении сотрудников СМИ на процессе по делу Жукова действовали более жесткие, чем обычно, правила. Так, уполномоченных проводить видеосъемку журналистов завели в помещение через отдельную дверь.

Всем остальным репортерам пригрозили административной ответственностью за несанкционированную съемку.

Обвинения в адрес Кирилла Жукова

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Следствие 17 августа исключило из обвинения в отношении Жукова в окончательной редакции статью 212 УК РФ ("Массовые беспорядки"), предполагающую лишение свободы на срок от восьми до 15 лет. "Сейчас моего подзащитного обвиняют только по ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти")", - пояснила защитник. Данная статья предусматривает штраф в размере до двухсот тысяч рублей, принудительные работы на срок до пяти лет, либо арест на срок до шести месяцев, или лишение свободы на срок до пяти лет.

2 августа СК объединил дела о "массовых беспорядках" и применении насилия к представителям власти на акции 27 июля в центре Москвы. В этом деле насчитывалось 15 фигурантов, расследование в отношении пяти из них было прекращено.

Уголовное дело о "массовых беспорядках" возбудили 30 июля. Как полагают следователи, беспорядки произошли в центре в Москвы 27 июля во время акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму.

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