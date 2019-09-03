Фигуранта "московского дела" Кирилла Жукова приговорили к 3 годам колонии

Кирилла Жукова, который на акции в Москве 27 июля, по версии следствия, попытался поднять сотруднику Росгвардии забрало шлема, приговорили к 3 годам колонии общего режима. Соответствующий вердикт вынес в среду, 4 сентября, столичный Тверской районный суд.

Как передает корреспондент DW, в ходе рассмотрения дела в отношении Жукова был проведен следственный эксперимент. Его задачей было, в частности, установить, могли ли действия молодого человека причинить физические страдания нацгвардейцу.

"Боль от резкого разгибания шеи"

Как утверждалось в обвинительном заключении, Жуков "нанес левой рукой удар в голову" правоохранителю, пытаясь сорвать его защитный шлем. При этом в документе, который цитировала адвокат Светлана Байтурина, содержалась следующая формулировка: "Нацгвардеец ощутил боль в месте соприкосновения ремешка и кожи, а также от резкого разгибания шеи".

В ходе заседания обвинитель допросил рядового Аскарбека Мадреймова, фигурировавшего в деле в качестве пострадавшего, причем последний в очередной раз поведал суду о причиненной ему "боли".

На вопрос о том, почему Жуков его ударил, сотрудник Росгвардии заявил: "Он попытался привлечь мое внимание". Ответ вызвал у присутствующих смех, после чего судья Марина Сизинцева пригрозила вывести собравшихся из зала.

Одиночный пикет в поддержку фигурантов "московского дела"

Накануне, 3 сентября, во время заседания у здания Тверского райсуда прошел одиночный пикет в поддержку Жукова и фигурантов "московского дела" - Данилы Беглеца и Ивана Подкопаева. Девушка развернула белый лист бумаги с надписью: "Отпустите заложников".

Во время перерыва присутствующие в зале узнали о прекращении преследования против целого ряда фигурантов этого дела и отреагировали на это известие аплодисментами.

Ответственность за несанкционированную съемку

В отношении сотрудников СМИ на процессе по делу Жукова действовали более жесткие, чем обычно, правила. Так, уполномоченных проводить видеосъемку журналистов завели в помещение через отдельную дверь.

Всем остальным репортерам пригрозили административной ответственностью за несанкционированную съемку.

Обвинения в адрес Кирилла Жукова

Следствие 17 августа исключило из обвинения в отношении Жукова в окончательной редакции статью 212 УК РФ ("Массовые беспорядки"), предполагающую лишение свободы на срок от восьми до 15 лет. "Сейчас моего подзащитного обвиняют только по ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти")", - пояснила защитник. Данная статья предусматривает штраф в размере до двухсот тысяч рублей, принудительные работы на срок до пяти лет, либо арест на срок до шести месяцев, или лишение свободы на срок до пяти лет.

2 августа СК объединил дела о "массовых беспорядках" и применении насилия к представителям власти на акции 27 июля в центре Москвы. В этом деле насчитывалось 15 фигурантов, расследование в отношении пяти из них было прекращено.

Уголовное дело о "массовых беспорядках" возбудили 30 июля. Как полагают следователи, беспорядки произошли в центре в Москвы 27 июля во время акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму.

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