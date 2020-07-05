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Феттель, Себастьян

Drivers take a knee in support of the Black Lives Matter movement before the Austrian Formula One Grand Prix race at the Red Bull Ring racetrack in Spielberg, Austria, Sunday, July 5, 2020. (Dan Istitene/Pool via AP) |

На Гран-при в Австрии гонщики провели акцию против расизма 05.07.2020

Перед стартом на Гран-при в Австрии 14 гонщиков "Формулы-1" преклонили колено в знак солидарности с жертвами расизма. Россиянин Даниил Квят и еще пятеро остались стоять.
September 28, 2017 - Hong Kong, Hong Kong, China - HONG KONG,HONG KONG SAR,CHINA. 28th September 2017..Sotheby's to offer Michael Schumacher's Formula 1 Ferrari for sale..SothebyÃ¢â¬â¢s displays the 2001 Ferrari F2001 car in Hong Kong ahead of its auction in the Contemporary Art Evening Auction on 16 November in New York. .The Ferrari F2001, chassis no. 211 is a significant modern Formula 1 race car and is amongst the most key and most valuable competition cars in any collection worldwide. The F2001 is expected to fetch well in excess of US$4m..ÃÂ© Jayne Russell/Alamy Stock Photo |

Сколько стоит "Феррари" Шумахера? 29.09.2017

Речь идет о Ferrari F2001, на котором Шумахер в 2001 году в четвертый раз одержал победу в "Формуле-1". В середине ноября автомобиль будет выставлен на аукционе Sotheby's.
Formula One - F1 - Monaco Grand Prix 2017 - Circuit de Monaco, Monte Carlo - 28/5/17Ferrari’s Sebastian Vettel celebrates winning the race on the podiumReuters / Max Rossi

Себастьян Феттель выиграл Гран-при Монако 28.05.2017

Феттель и его партнер по команде Ferrari Райкконен разыграли два первых места Гран-при Монако между собой. Ferrari не побеждал в Монако 15 лет.
Formula One - F1 - Russian Grand Prix - Sochi, Russia - 30/04/17 - Winner and Mercedes Formula One driver Valtteri Bottas of Finland holds the trophy on the podium. REUTERS/Maxim Shemetov

Финский гонщик Боттас выиграл российский этап "Формулы-1" 30.04.2017

27-летний пилот Mercedes обошел менее чем на секунду Себастьяна Феттеля и выиграл первый в свой карьере этап чемпионата мира.
16.04.2017+++Bahrain+++ BAHRAIN, BAHRAIN - APRIL 16: Sebastian Vettel of Germany and Ferrari on the grid before the Bahrain Formula One Grand Prix at Bahrain International Circuit on April 16, 2017 in Bahrain, Bahrain. (Photo by Lars Baron/Getty Images)

Немецкий гонщик Себастьян Феттель выиграл Гран-при Бахрейна 16.04.2017

Пилот Ferrari Себастьян Феттель победил на третьем этапе чемпионата "Формулы-1". Вторым финишировал Льюис Хэмилтон, третьим - Валттери Боттас. Победа позволила немцу возглавить общий зачет соревнований.
27.11.2016+++Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate+++ABU DHABI, UNITED ARAB EMIRATES - NOVEMBER 27: Nico Rosberg of Germany and Mercedes GP celebrates after finishing second and winning the World Drivers Championship during the Abu Dhabi Formula One Grand Prix at Yas Marina Circuit on November 27, 2016 in Abu Dhabi, United Arab Emirates. (Photo by Clive Mason/Getty Images)

Немецкий пилот Нико Росберг стал чемпионом мира в "Формуле-1" 27.11.2016

Второе место на Гран-при Абу-Даби позволило Нико Росбергу возглавить личный зачет по итогам сезона "Формулы-1". Интрига держалась до последнего.
Formula One - F1 - Italian Grand Prix 2016 - Autodromo Nazionale Monza, Monza, Italy - 4/9/16 Mercedes' Nico Rosberg celebrates his win on the podium after the race as Lewis Hamilton looks on Copyright: Reuters/M. Rossi

Немецкий гонщик Нико Росберг выиграл Гран-при Италии "Формулы-1" 04.09.2016

Второе место на этапе Гран-при Италии занял партнер Росберга по команде англичанин Льюис Хэмилтон. Третьим оказался еще один немецкий гонщик Себастьян Феттель.
Red Bull Formula One driver Sebastian Vettel of Germany celebrates winning the German F1 Grand Prix at the Nuerburgring circuit, July 7, 2013. World champion Vettel finally tasted Formula One success on home soil after a composed victory in Sunday's German Grand Prix although safety worries again rocked the sport after a series of incidents. REUTERS/Kai Pfaffenbach (GERMANY - Tags: SPORT MOTORSPORT F1 TPX IMAGES OF THE DAY)

Молодые и успешные: немецкие гении в списке Forbes 09.02.2016

В списке европейских бизнес-лидеров моложе 30 лет, по версии Forbes, Германию представляют 52 человека. Кто эти юные миллионеры?
Bildunterschrift:Ferrari's German driver Sebastian Vettel throws the trophy as he celebrates on the podium after winning the Formula One Malaysian Grand Prix in Sepang on March 29, 2015. AFP PHOTO / MANAN VATSYAYANA (Photo credit should read MANAN VATSYAYANA/AFP/Getty Images)

Себастьян Феттель выиграл Гран-при Малайзии 29.03.2015

Пилоты Mercedes проиграли немецкому гонщику Ferrari, а Даниил Квят набрал первые в этом сезоне очки.
epa04343074 (FILE) A file picture dated 16 March 2012 shows German Formula One driver Michael Schumacher of Mercedes AMG at the Albert Park circuit for the Australian Formula 1 Grand Prix in Melbourne, Australia. A man suspected of trying to sell the medical file of German Formula One legend Michael Schumacher committed suicide on 06 August 2014 in Swiss police custody, authorities in Zurich say. The suspect hanged himself in a police cell, SDA news agency quoted the state prosecutor in Zurich as saying. Schumacher suffered severe brain injuries during a skiing accident in the French Alps in December 2013. He was kept in a coma in a French hospital for several months before being transferred to a rehab clinic in the Swiss city of Lausanne in June. EPA/DIEGO AZUBEL *** Local Caption *** 51157260 +++(c) dpa - Bildfunk+++

Михаэль Шумахер: падение, изменившее жизнь 29.12.2014

После несчастного случая на горнолыжной трассе 29 декабря 2013 года знаменитый автогонщик Михаэль Шумахер долгие месяцы находился в коме. Он и сегодня продолжает борьбу за жизнь.
Red Bull driver Sebastian Vettel of Germany gestures after he won the race, his fourth world title, during the Formula One Indian Grand Prix in Greater Noida, on the outskirts of New Delhi on October 27, 2013. AFP PHOTO/ ROBERTO SCHMIDT (Photo credit should read ROBERTO SCHMIDT/AFP/Getty Images)

Себастьян Феттель переходит в Ferrari 20.11.2014

После сезона 2014 года немецкий автотогонщик покинет команду Red Bull, за которую выступал с 2009 года, четырежды став чемпионом мира. Феттель подписал с Ferrari контракт на три года.
Red Bull Formula One driver Sebastian Vettel of Germany speaks during a news conference after the qualifying session of the Bahrain F1 Grand Prix at the Bahrain International Circuit (BIC) in Sakhir, south of Manama April 5, 2014. REUTERS/Caren Firouz (BAHRAIN - Tags: SPORT MOTORSPORT F1)

Феттель покинет команду Red Bull по окончанию сезона "Формулы-1" 04.10.2014

Чемпион мира в автогонках "Формулы-1" Себастьян Феттель уйдет из "конюшни" Red Bull по окончании сезона 2014 года. Титулованный немецкий автогонщик может в дальнейшем выступать за Ferrari.
ABU DHABI, UNITED ARAB EMIRATES - NOVEMBER 02: Sebastian Vettel of Germany and Infiniti Red Bull Racing celebrates finishing second during qualifying for the Abu Dhabi Formula One Grand Prix at the Yas Marina Circuit on November 2, 2013 in Abu Dhabi, United Arab Emirates. (Photo by Paul Gilham/Getty Images)

Себастьян Феттель оставил позади Михаэля Шумахера 18.11.2013

Себастьяну Феттелю удалось побить рекорд Михаэля Шумахера. Одержав победу на Гран-при США и победив в восьмой гонке подряд, Феттель установил новый рекорд "Формулы-1".
ABU DHABI, UNITED ARAB EMIRATES - NOVEMBER 02: Sebastian Vettel of Germany and Infiniti Red Bull Racing celebrates finishing second during qualifying for the Abu Dhabi Formula One Grand Prix at the Yas Marina Circuit on November 2, 2013 in Abu Dhabi, United Arab Emirates. (Photo by Paul Gilham/Getty Images)

Феттель повторил рекорд Шумахера после победы в "Гран-при Абу-Даби" 03.11.2013

Пилот "Формулы-1" Себастьян Феттель победил на этапе чемпионата мира в ОАЭ. Немецкий автогонщик занял первое место в седьмой раз подряд.
Grid girls clap as Red Bull Formula One driver Sebastian Vettel of Germany walks on a red carpet during the Indian F1 Grand Prix at the Buddh International Circuit in Greater Noida, on the outskirts of New Delhi, October 27, 2013. REUTERS/Ahmad Masood (INDIA - Tags: SPORT MOTORSPORT F1)

"Формула-1": Себастьян Феттель - четырехкратный чемпион 29.10.2013

Гонщик "Формулы-1" Себастьян Феттель завоевал четвертый титул чемпиона мира. Пилот команды Red Bull лидировал с начала сезона. Эксперты уверены, что подобная тенденция сохранится и в следующем году.
YEONGAM-GUN, SOUTH KOREA - OCTOBER 05: Sebastian Vettel of Germany and Infiniti Red Bull Racing celebrates in parc ferme after finishing first during qualifying for the Korean Formula One Grand Prix at Korea International Circuit on October 5, 2013 in Yeongam-gun, South Korea. (Photo by Clive Rose/Getty Images)

Себастьян Феттель - четырехкратный чемпион мира в классе гонок "Формула-1" 27.10.2013

Немецкий автогонщик Себастьян Феттель в четвертый раз подряд выиграл "Формулу-1". На очередном этапе чемпионата мира в Индии 27 октября он вновь первым пересек финишную линию и завоевал титул чемпиона.
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