Феттель, Себастьян

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Перед стартом на Гран-при в Австрии 14 гонщиков "Формулы-1" преклонили колено в знак солидарности с жертвами расизма. Россиянин Даниил Квят и еще пятеро остались стоять.
Речь идет о Ferrari F2001, на котором Шумахер в 2001 году в четвертый раз одержал победу в "Формуле-1". В середине ноября автомобиль будет выставлен на аукционе Sotheby's.
Феттель и его партнер по команде Ferrari Райкконен разыграли два первых места Гран-при Монако между собой. Ferrari не побеждал в Монако 15 лет.
27-летний пилот Mercedes обошел менее чем на секунду Себастьяна Феттеля и выиграл первый в свой карьере этап чемпионата мира.
Пилот Ferrari Себастьян Феттель победил на третьем этапе чемпионата "Формулы-1". Вторым финишировал Льюис Хэмилтон, третьим - Валттери Боттас. Победа позволила немцу возглавить общий зачет соревнований.
Второе место на Гран-при Абу-Даби позволило Нико Росбергу возглавить личный зачет по итогам сезона "Формулы-1". Интрига держалась до последнего.
Второе место на этапе Гран-при Италии занял партнер Росберга по команде англичанин Льюис Хэмилтон. Третьим оказался еще один немецкий гонщик Себастьян Феттель.
В списке европейских бизнес-лидеров моложе 30 лет, по версии Forbes, Германию представляют 52 человека. Кто эти юные миллионеры?
Пилоты Mercedes проиграли немецкому гонщику Ferrari, а Даниил Квят набрал первые в этом сезоне очки.
После несчастного случая на горнолыжной трассе 29 декабря 2013 года знаменитый автогонщик Михаэль Шумахер долгие месяцы находился в коме. Он и сегодня продолжает борьбу за жизнь.
После сезона 2014 года немецкий автотогонщик покинет команду Red Bull, за которую выступал с 2009 года, четырежды став чемпионом мира. Феттель подписал с Ferrari контракт на три года.
Чемпион мира в автогонках "Формулы-1" Себастьян Феттель уйдет из "конюшни" Red Bull по окончании сезона 2014 года. Титулованный немецкий автогонщик может в дальнейшем выступать за Ferrari.
Себастьяну Феттелю удалось побить рекорд Михаэля Шумахера. Одержав победу на Гран-при США и победив в восьмой гонке подряд, Феттель установил новый рекорд "Формулы-1".
Пилот "Формулы-1" Себастьян Феттель победил на этапе чемпионата мира в ОАЭ. Немецкий автогонщик занял первое место в седьмой раз подряд.
Гонщик "Формулы-1" Себастьян Феттель завоевал четвертый титул чемпиона мира. Пилот команды Red Bull лидировал с начала сезона. Эксперты уверены, что подобная тенденция сохранится и в следующем году.
Немецкий автогонщик Себастьян Феттель в четвертый раз подряд выиграл "Формулу-1". На очередном этапе чемпионата мира в Индии 27 октября он вновь первым пересек финишную линию и завоевал титул чемпиона.
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