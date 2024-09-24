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Фелат Бозарслан

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Фелат Бозарслан: избранные публикации

Демонстрация в Турции, участники которой несут в руках портреты погибшей девочки Нарин Гюран

Убийство девочки в Турции. Почему вся деревня об этом молчит

Смерть восьмилетней девочки Нарин Гюран потряслa Турцию. Это не единичный случай. Эксперты критикуют действия властей.
Преступность24 сентября 2024 г.
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