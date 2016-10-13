Федор Емельяненко

Фёдор Емельяненко - российский спортсмен, четырёхкратный чемпион мира по ММА в тяжёлом весе по версии Pride FC, двукратный - по версии RINGS, двукратный - по версии WAMMA, четырёхкратный чемпион мира и девятикратный чемпион России по боевому самбо.