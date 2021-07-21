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Федеральное агентство по туризму (Ростуризм)

FILE PHOTO: Silhouettes of mobile device users are seen next to a screen projection of Youtube logo in this picture illustration taken March 28, 2018. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

YouTube заблокировал расследование ФБК о главе Ростуризма 21.07.2021

Видео заблокировано по жалобе на нарушение авторских прав, поданной блогером, которая брала интервью у Зарины Догузовой. По поводу того, о каких именно кадрах идет речь, ФБК разбирается.
17.06.2018 Mexicanos en la Plaza Roja

Отложенные бонусы ЧМ-2018: поедут ли иностранные туристы в Россию? 10.08.2018

Чемпионат мира по футболу позволил России значительно увеличить туристический поток в страну. В Ростуризме прогнозируют, что он продолжит расти и дальше. Так ли это?
2014-04-28 The website of Booking.com pictured at 28 April 2014. Through the site hotel nights can be booked at a favorable rate. ANP LEX VAN LIESHOUT +++(C) picture-alliance/ANP/L. van Lieshout

Минкультуры РФ предложило Ростуризму ограничить работу Booking.com 23.05.2018

Ограничить возможность бронирования российских гостиниц для клиентов Booking.com на территории РФ предлагается как ответ на санкции США. Ростуризм представит свою позицию до 4 июня.
29.11.2017 +++ Zabivaka, the official mascot for the 2018 FIFA World Cup Russia, takes part in the Behind the scenes of the Final Draw event prior to the upcoming Final Draw of the 2018 FIFA World Cup Russia in Moscow, Russia November 29, 2017. REUTERS/Maxim Shemetov

Ростуризм пожалуется на завышенные цены отелей к ЧМ-2018 13.02.2018

Отели завышают стоимость номеров к чемпионату мира по футболу на несколько сотен процентов. Ростуризм обратится в ФАС и Роспотребнадзор.
Karikatur von Sergey Elkin (Thema: Russische Touristin steht auf der Fußmatte mit der Überschrift Krim und klopft an die Tür mit der Überschrift Türkei) Copyright: Sergey Elkin

Ростуризм критикует предложение ввести "налог на выезд" для отдыхающих за рубежом 21.10.2016

Представители крымского турбизнеса предложили ввести "налог на выезд" для отдыхающих за рубежом туристов. Ростуризм против: эта протекционистская мера лишит турбизнес стимула для развития.

2503356 10/04/2014 From left: Athletes Pavel Sozykin and Denis Gribanov, Boris Kucherenko and Alexander Moskvichev during the class 470 yacht competition held as part of the Russian Regatta Championship in Sochi. Mihail Mokrushin/RIA Novosti | © picture-alliance/dpa/M. Mokrushin/RIA Novosti

Путин поручил ввести в России курортный сбор 22.09.2016

Президент РФ поручил правительству до 1 марта 2017 года ввести сбор с туристов, доходы от которого должны быть направлены на развитие санитарно-курортного комплекса. Продвигать российские туруслуги предстоит Ростуризму.
2901710 07/31/2016 Aurora cruiser at the embankment of the Neva River on Russian Navy Day in St. Petersburg. Sergey Guneev/Sputnik | Copyright: picture-alliance/dpa/S. Guneev

Китайцев заманят в Россию "красным туризмом" 22.08.2016

На Россию в прошлом году пришелся примерно 1 процент от общего числа китайских туристов, выехавших за рубеж. Ростуризм готов предложить им маршруты по местам былой коммунистической славы.
Mit langsam steigenden Touristenzahlen kann das Land nach dem arabischen Fruehling rechnen. Dennoch sind die Hotels in Sharm el Sheik noch von Leerstand bedroht. Deutsche Touristen sind in der Minderheit. Englaender und Russen haben offenbar weiniger Furcht. Die deutschen Reiseveranstalter ueben grosse Vorsicht, nachdem am Berg Sinai ( Berg Moses) zwei Brasilianer entfuehrt wurden. Das Foto zeigt: Noch eingeschraenkter Hotelbetrieb im Reef Oasis Blue Bay in Sharm el Sheik. Foto: Klaus Rose

Турция и Египет останутся закрытыми для россиян в 2016 году 07.04.2016

По словам замруководителя Ростуризма Романа Скорого, безопасность полетов в Египет волнует не только российскую сторону. Ряд европейских стран также не спешат возобновлять авиасообщение со страной.

Welcome to Russia: с чем россияне приехали на ITB Berlin? (11.03.2016) 11.03.2016

Паромные круизы, походы в Камчатке, туры для паломников и гурманов - как Россию представили на юбилейной туристической выставке в Берлине. Репортаж DW.
13.01.2016 ***** A tour bus in Istanbul @ DW/Anna Lekas Miller, Istanbul

Ростуризм: "Исламское государство" планирует захваты российских туристов в Турции 27.01.2016

Боевики ИГ собираются захватывать в заложники туристов из России, отдыхающих в Турции, а затем переправлять их на подконтрольные им территории, предупреждает Федеральное агентство по туризму.
Türkei/ Türkische Riviera - Cesme, Strand, Strandurlauber bei Sonnenbaden (Mann mit weißem Hut und Frau mir 2 kleinen Mädchen im Vordergrund mit Modelldreigabe) Aufnahme: 15.09.2011

Запрет на работу 19 туроператоров вызвал панику на российском рынке туризма 31.12.2015

Исключение из реестра туроператоров РФ компаний, предположительно связанных с Турцией, "произвело эффект разорвавшейся бомбы", утверждают в Ассоциации туроператоров России.
ORENBURG REGION, RUSSIA. AUGUST 6, 2015. Illegally imported cheese dumped at a landfill near the village of Podgorodnyaya Prokrovka. Russia has banned certain food imports from the United States and its allies, including the EU, Norway, Canada, and Australia, in response to anti-Russian sanctions over the reintegration of Crimea into Russia. On July 29 2015, a new Russian legislation came into effect which states that illegally imported food and other agricultural products should be destroyed. Sergei Medvedev/TASS

Россельхознадзор предложил уничтожать продукцию из Турции 30.12.2015

Ростуризм, в свою очередь, исключил из реестра туроператоров России 19 компаний, находящихся под юрисдикцией Турции или контролируемых гражданами этой страны.
Tourismus in Goa nach Sexualdelikten in Indien. *** Aufgenommen von DW-Korrespondent Murali Krishnan, March 28-31 2013

Курорт Гоа не признавали небезопасным для россиян 30.11.2015

В Ростуризме заявляют, что не получали официальных рекомендаций МИД РФ по поводу Гоа. Индийский штат безопасен для российских туристов, утверждает руководитель РИЦ в Гоа.
epa05013363 Russian tourists, depart from the Sham el-Sheikh airport in Sharm el- Sheikh, Egypt, 05 November 2015. Britain suspended flights from Egypt's Sharm el-Sheikh airport late 04 November 2015 after concerns that an 'explosive device' may have caused the weekend crash that killed 224 people on board a Russian plane flying from Sharm el-Sheikh to St. Petersburg in Russia. The British move followed reports by Russia's Interfax news agency on 03 November 2015 that unusual sounds were recorded in the cockpit as the Russian jet crashed in Egypt's Sinai Peninsula, and US media reports that satellite images had detected a heat flash at the time of the crash. EPA/KHALED ELFIQI picture-alliance/dpa/K.Elfiqi picture-alliance/AP Photo/T.Hartwell

В Египте осталось около 80 тысяч российских туристов 07.11.2015

В основном, россияне отдыхают на курортах Хургады и Шарм-эш-Шейха. Около 1200 граждан РФ уже эвакуированы на родину, сообщает Ростуризм.
EU und Russland führen Gespräche über Visafreiheit für russische Staatsbürger. Schengener Visum im russischen Reisepass. Foto DW

Шенген по новым правилам: становится ли Европа недоступнее для россиян? 14.09.2015

С 14 сентября для получения шенгенской визы россияне должны сдавать отпечатки пальцев. Это может сократить число туристов из РФ в ЕС до рекордного минимума, считают эксперты.
Beschreibung: Stadt Sewastopol Jahr/Ort: 2014/Krim Copyright: DW/Yuliya Vishnevetskaya Es handelt sich um die Fotos, die sie während ihrer Dienstreise auf die Krim am 15. November 2014 gemacht hat.

Ростуризм не считает рискованными поездки россиян в Крым 22.06.2015

Ростуризм опроверг информацию общества защиты прав потребителей о возможных рисках для россиян при поездках в Крым. Кремль назвал памятку для российских туристов по Крыму "абсурдной".
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