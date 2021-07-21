Федеральное агентство по туризму (Ростуризм)

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Видео заблокировано по жалобе на нарушение авторских прав, поданной блогером, которая брала интервью у Зарины Догузовой. По поводу того, о каких именно кадрах идет речь, ФБК разбирается.
Чемпионат мира по футболу позволил России значительно увеличить туристический поток в страну. В Ростуризме прогнозируют, что он продолжит расти и дальше. Так ли это?
Ограничить возможность бронирования российских гостиниц для клиентов Booking.com на территории РФ предлагается как ответ на санкции США. Ростуризм представит свою позицию до 4 июня.
Отели завышают стоимость номеров к чемпионату мира по футболу на несколько сотен процентов. Ростуризм обратится в ФАС и Роспотребнадзор.
Представители крымского турбизнеса предложили ввести "налог на выезд" для отдыхающих за рубежом туристов. Ростуризм против: эта протекционистская мера лишит турбизнес стимула для развития.
Президент РФ поручил правительству до 1 марта 2017 года ввести сбор с туристов, доходы от которого должны быть направлены на развитие санитарно-курортного комплекса. Продвигать российские туруслуги предстоит Ростуризму.
На Россию в прошлом году пришелся примерно 1 процент от общего числа китайских туристов, выехавших за рубеж. Ростуризм готов предложить им маршруты по местам былой коммунистической славы.
По словам замруководителя Ростуризма Романа Скорого, безопасность полетов в Египет волнует не только российскую сторону. Ряд европейских стран также не спешат возобновлять авиасообщение со страной.
Паромные круизы, походы в Камчатке, туры для паломников и гурманов - как Россию представили на юбилейной туристической выставке в Берлине. Репортаж DW.
Боевики ИГ собираются захватывать в заложники туристов из России, отдыхающих в Турции, а затем переправлять их на подконтрольные им территории, предупреждает Федеральное агентство по туризму.
Исключение из реестра туроператоров РФ компаний, предположительно связанных с Турцией, "произвело эффект разорвавшейся бомбы", утверждают в Ассоциации туроператоров России.
Ростуризм, в свою очередь, исключил из реестра туроператоров России 19 компаний, находящихся под юрисдикцией Турции или контролируемых гражданами этой страны.
В Ростуризме заявляют, что не получали официальных рекомендаций МИД РФ по поводу Гоа. Индийский штат безопасен для российских туристов, утверждает руководитель РИЦ в Гоа.
В основном, россияне отдыхают на курортах Хургады и Шарм-эш-Шейха. Около 1200 граждан РФ уже эвакуированы на родину, сообщает Ростуризм.
С 14 сентября для получения шенгенской визы россияне должны сдавать отпечатки пальцев. Это может сократить число туристов из РФ в ЕС до рекордного минимума, считают эксперты.
Ростуризм опроверг информацию общества защиты прав потребителей о возможных рисках для россиян при поездках в Крым. Кремль назвал памятку для российских туристов по Крыму "абсурдной".
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