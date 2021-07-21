Федеральное агентство по туризму (Ростуризм)

Отложенные бонусы ЧМ-2018: поедут ли иностранные туристы в Россию?

Чемпионат мира по футболу позволил России значительно увеличить туристический поток в страну. В Ростуризме прогнозируют, что он продолжит расти и дальше. Так ли это?