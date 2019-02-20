ФБР предотвратило возможный теракт праворадикалов в США

Федеральное бюро расследований (ФБР) США предотвратило возможную террористическую атаку праворадикалов в штате Мэриленд. В квартире сотрудника береговой охраны Соединенных Штатов в Силвер-Спринг были обнаружены различные виды огнестрельного оружия и боеприпасы к ним. Об этом стало известно в среду, 20 февраля.

Мужчина был задержан 15 февраля. В судебных документах указано, что подозреваемый призывал к "сфокусированному насилию" и созданию "белого" государства. Кроме того, среди его поисковых запросов в интернете фигурирует "лучшее место в Вашингтоне для встречи с конгрессменом".

К предполагаемым целям задержанного относилась, в частности, спикер нижней палаты Конгресса США демократ Нэнси Пелоси. Мужчина рассматривал в качестве примера норвежского террориста Андерса Брейвика.

В 2012 году Брейвик был приговорен к 21 году заключения за совершение терактов в правительственном квартале Осло, а также на острове Утёйя. 22 июля 2011 года Андерс Брейвик расстрелял 77 человек и ранил еще 42 в знак протеста против мультикультурной политики Норвегии и "мусульманского вторжения" в страну. Большинство его жертв были подростки, отдыхавшие в молодежном лагере социал-демократической партии.

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