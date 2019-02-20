 ФБР предотвратило возможный теракт праворадикалов в США | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 21.02.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Мир

ФБР предотвратило возможный теракт праворадикалов в США

В квартире сотрудника береговой охраны США в Мэриленде обнаружены огнестрельное оружие и боеприпасы. Суд отмечает, что задержанный призывал к "сфокусированному насилию" и "белому" государству.

Обнаруженные в Мэриленде винтовки, пистолеты и боеприпасы

Обнаруженные в Мэриленде винтовки, пистолеты и боеприпасы

Федеральное бюро расследований (ФБР) США предотвратило возможную террористическую атаку праворадикалов в штате Мэриленд. В квартире сотрудника береговой охраны Соединенных Штатов в Силвер-Спринг были обнаружены различные виды огнестрельного оружия и боеприпасы к ним. Об этом стало известно в среду, 20 февраля.

Контекст

И демократы, и республиканцы представляют итоги промежуточных выборов в США как свой успех. Но кому они больше на руку, и как повлияют на соотношение сил? Ответы DW на самые важные вопросы. (07.11.2018)

Экс-помощница зампреда ЦБ РФ Мария Бутина призналась в сговоре для нанесения ущерба США. DW о том, что известно о деятельности Бутиной в Соединенных Штатах. (14.12.2018)

Мужчина был задержан 15 февраля. В судебных документах указано, что подозреваемый призывал к "сфокусированному насилию" и созданию "белого" государства. Кроме того, среди его поисковых запросов в интернете фигурирует "лучшее место в Вашингтоне для встречи с конгрессменом".

К предполагаемым целям задержанного относилась, в частности, спикер нижней палаты Конгресса США демократ Нэнси Пелоси. Мужчина рассматривал в качестве примера норвежского террориста Андерса Брейвика.

В 2012 году Брейвик был приговорен к 21 году заключения за совершение терактов в правительственном квартале Осло, а также на острове Утёйя. 22 июля 2011 года Андерс Брейвик расстрелял 77 человек и ранил еще 42 в знак протеста против мультикультурной политики Норвегии и "мусульманского вторжения" в страну. Большинство его жертв были подростки, отдыхавшие в молодежном лагере социал-демократической партии.

Смотрите также:

  • Сотрудник полиции укрылась за патрульным автомобилем

    Что известно о стрельбе в Лас-Вегасе

    Преступник открыл огонь по зрителям

    Преступник расстрелял из автоматической винтовки зрителей концерта кантри-музыки, проходившего под открытым небом на знаменитом бульваре Лас-Вегас-Стрип. Он открыл огонь с 32-го этажа отеля Mandalay Bay. Стрелявший действовал в одиночку и, по версии следствия, был местным жителем. По словам шерифа, он покончил с собой до прибытия полиции. У преступника было с собой более десяти единиц оружия.

  • Люди в панике бегут по центральному бульвару Лас-Вегаса

    Что известно о стрельбе в Лас-Вегасе

    Люди в панике разбегались

    Стрельба на бульваре в Лас-Вегасе, где всегда очень людно, продолжалась несколько минут. Зрители концерта и случайные свидетели происшествия в панике покидали площадку перед гостиницей Mandalay Bay. На кадрах с места происшествия также видны лежащие на земле люди.

  • Сотрудники правоохранительных органов укрылись за полицейским автомобилем возле Mandalay Bay

    Что известно о стрельбе в Лас-Вегасе

    Десятки полицейских прибыли по вызову

    К казино Mandalay Bay были стянуты десятки полицейских. Ведется розыск женщины, предположительно находившейся в момент атаки рядом с подозреваемым. На время спецоперации правоохранительные органы попросили не размещать кадры с места происшествия в интернете.

  • Вооруженные полицейские в укрытии, неподалеку от места стрельбы

    Что известно о стрельбе в Лас-Вегасе

    Перекрыт ряд районов Лас-Вегаса

    Полицейские перекрыли доступ к отдельным участкам центрального бульвара Лас-Вегаса. Ряд рейсов из международного аэропорта Мак-Карран перенаправлен в другие города.

  • Зрители спешно покидают место концерта

    Что известно о стрельбе в Лас-Вегасе

    Раненых - более четырехсот

    Как сообщили в университетском медицинском центре Лас-Вегаса, к ним были доставлены 26 пострадавших в результате стрельбы, из них 12 - в критическом состоянии. В целом счет погибших идет на десятки, число раненых превышает четыреста человек.

    Автор: Екатерина Венкина


Смотреть видео 03:09
Now live
03:09 мин

После трагедии в Лас-Вегасе в США снова спорят о доступе к оружию

Контекст

Что известно о стрельбе в Лас-Вегасе

Неизвестный открыл огонь по зрителям концерта на открытом воздухе у известного казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе. Погибли десятки человек, ранены свыше четырехсот. По данным полиции, стрелявшим был местный житель. (02.10.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

После трагедии в Лас-Вегасе в США снова спорят о доступе к оружию  

Стрельба в штаб-квартире YouTube  

Рядовые американцы вооружаются  

Реклама

Самые читаемые

В ФРГ конфискованы дома и деньги на 50 млн евро по делу о "Русской прачечной"  

Вашингтон и Лондон не хотят принимать сторонниц "Исламского государства"  

Откуда деньги? Что Путин не договорил в послании Федеральному собранию  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно