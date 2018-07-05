Фотогалерея: Самолетные новинки авиасалона в Фарнборо

На этот раз в центре внимания - пассажирские лайнеры. Хотя в отрасли царит неуверенность в связи с Brexit, авиастроители надеются на крупные контракты. В выходные авиасалон открыт для публики.