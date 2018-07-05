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Фарнборо

Bildergalerie Farnborough 2016 11.07.2016 ***** FARNBOROUGH, UNITED KINGDOM - JULY 11, 2016: Aircraft on display at the 2016 Farnborough International Airshow. Marina Lystseva/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS029A87 © Imago/TASS/M. Lystseva

Фарнборо-2018 пройдет без российской техники 05.07.2018

Организаторы авиасалона Фарнборо-2018 в соответствии с санкциями ЕС запретили РФ выставлять военные самолеты. От показа гражданской продукции российские компании отказались сами.
Bildergalerie Farnborough 2016 11.07.2016 ***** The Lockheed Martin F-35B takes part in a flypast with the Royal Air Forces Red Arrows display team on the opening day of the Farnborough Airshow, south west of London, on July 11, 2016. The event, held every two years southwest of London, traditionally sees US titan Boeing and Europe's Airbus compete as they unveil their latest multi-billion-dollar orders. / AFP / ADRIAN DENNIS (Photo credit should read ADRIAN DENNIS/AFP/Getty Images) © Getty Images/AFP/A. Dennis

Москва сообщила о запрете выставлять военную технику из РФ на Фарнборо-2018 21.11.2017

По данным Москвы, оргкомитет международного авиасалона запретил российским компаниям выставлять продукцию военного назначения.
Bildergalerie Farnborough 2016 11.07.2016 ***** A man walks past a show poster on the opening day of the Farnborough Airshow, south west of London, on July 11, 2016. The event, held every two years southwest of London, traditionally sees US titan Boeing and Europe's Airbus compete as they unveil their latest multi-billion-dollar orders. / AFP / ADRIAN DENNIS (Photo credit should read ADRIAN DENNIS/AFP/Getty Images) © Getty Images/AFP/A. Dennis

Фотогалерея: Самолетные новинки авиасалона в Фарнборо 16.07.2016

На этот раз в центре внимания - пассажирские лайнеры. Хотя в отрасли царит неуверенность в связи с Brexit, авиастроители надеются на крупные контракты. В выходные авиасалон открыт для публики.
A Russian Antonov model aircraft sits under plastic sheeting at the 2014 Farnborough Airshow in Farnborough, southern England July 13, 2014. Britain has delivered a calculated diplomatic snub to Russia by failing to invite any of its government officials to next week's Farnborough Airshow in protest over Moscow's actions in Ukraine. The Farnborough International Airshow (FIA), which runs from July 14-20, is a major event in the aviation calendar to which Russia usually sends a large contingent in the search for foreign sales. REUTERS/Kieran Doherty (BRITAIN - Tags: TRANSPORT BUSINESS POLITICS)

"Роскосмос" отказался от участия в авиакосмическом салоне Фарнборо 25.05.2016

В 2016 году "Роскосмос" не будет принимать участия в крупнейшем в мире авиакосмическом салоне Фарнборо. Российская госкорпорация объяснила свое решение вероятными барьерами со стороны британских властей.
1465037 Russia, Yekaterinburg. 05/09/2013 T-72 BM tank during the military parade marking the 68th anniversary of victory in the Great Patriotic War in Yekaterinburg. Alexandr Lisitsin/RIA Novosti

Великобритания отказала России в участии в военной выставке DSEI-2015 17.02.2015

Международная выставка оборонных систем и оборудования для всех родов войск DSEI-2015 пройдет в Лондоне с 15 по 18 сентября. В июле 2014 года, британские власти не пригласили Россию на авиасалон "Фарнборо".

Кто успешнее на Фарнборо - Airbus или Boeing? (16.07.2014) 16.07.2014

В пригороде Лондона с 14 по 20 июля проходит международный аэрокосмический салон "Фарнборо-2014". Вечные конкуренты Airbus и Boeing соревнуются, кто продаст больше самолетов.
An aircraft marshall directs an aircraft to its parking stand at the 2014 Farnborough International Airshow in Farnborough, southern England July 13, 2014. REUTERS/Kieran Doherty (BRITAIN - Tags: TRANSPORT SOCIETY)

В первый день Фарнборо Airbus существенно опередил Boeing по заказам 15.07.2014

Японская компания SMBC Aviation Capital заключила с Airbus крупнейший в истории лизинговых компаний разовый заказ на поставку самолетов.
Spectators watch a Boeing 787 Dreamliner performing a display flight at the Farnborough Airshow 2012 in southern England July 9, 2012. REUTERS/Luke MacGregor (BRITAIN - Tags: TRANSPORT BUSINESS)

Россия на Фарнборо: нежеланный гость или жертва обстоятельств? 14.07.2014

Половина российской делегации не получила визы для поездки на ежегодный авиасалон Фарнборо, открывшийся в Великобритании 14 июля. В причинах разбиралась DW.
An Airbus A440M aircraft comes in to land at the 2014 Farnborough International Airshow in Farnborough, southern England July 13, 2014. REUTERS/Kieran Doherty (BRITAIN - Tags: TRANSPORT SOCIETY MILITARY)

В британском Фарнборо открылся международный авиасалон 14.07.2014

На второй по величине европейский авиасалон прибыло около 1500 участников. Между тем вице-премьер правительства России Рагозин призвал российскую делегацию покинуть мероприятие.
A Boeing 787 performs a display flight at the Farnborough Airshow 2012 in southern England July 10, 2012. REUTERS/Luke MacGregor (BRITAIN - Tags: TRANSPORT BUSINESS MILITARY)

Делегацию РФ не допустили к участию в международном авиасалоне Фарнборо 12.07.2014

Лондон "принял меры" по исключению РФ из списка стран, которым разрешено приобретать британскую авиапродукцию, чтобы не допустить делегацию России к участию в авиасалоне Фарнборо.
Flugzeuge stehen am Dienstag (11.09.2012) auf dem Flughafen Berlin-Schönefeld auf dem neuen Ausstellungsgelände der Internationalen Luft- und Raumfahrtausstellung (ILA). Die Luftfahrtausstellung auf dem Airport südlich von Berlin findet vom 11. - 16.09.2012 statt. Foto: Wolfgang Kumm dpa/lbn +++(c) dpa - Bildfunk+++

В Берлине открылась авиационно-космическая выставка ILA-2012 11.09.2012

Авиасалон считается третьим по значимости в Европе.
Spectators watch a Boeing 787 Dreamliner performing a display flight at the Farnborough Airshow 2012 in southern England July 9, 2012. REUTERS/Luke MacGregor (BRITAIN - Tags: TRANSPORT BUSINESS)

Итоги Фарнборо: конкуренция в небе усиливается 14.07.2012

Особым спросом на авиасалоне пользовались среднемагистральные лайнеры.
Passagiermaschine TU-204 Russland Das Unternehmen Aviastar SP in Uljanowsk ist einer der größten Flugzeugbauer im heutigen Russland. Auf dem Bild - eine Passagiermaschine vom Typ TU-204 Sie wurden der DW unentgeltlich vom International Airtransport Forum (IATF) in Uljanowsk (Russland) zur Verfügung gestellt. Hier die entsprechende Erlaubnis in russischer Sprache: Добрый день, Андрей! По просьбе Николая Николаевича Никифорова высылаю Вам фотографии по авиационной тематике. Все фото предоставлены проекту Авиационная столица России для использования в иллюстративных материалах, поэтому я праве переслать их Вам на безвозмездной основе. Выбирите те, что считаете нужным. Zugelfiert von: Andrey Gurkov Transportflugzeug, Flugzeugbauer, Aviastar SP, Russland, Passagiermaschine vom Typ TU-204 поэтому я праве переслать их Вам на безвозмездной основе. Выбирите те, что считаете нужным. Zugelfiert von: Andrey Gurkov

Эксперты: Авиационный кластер в Ульяновске - для России нечто новое 10.07.2012

Город на Волге стремится стать производственным и научным центром в области гражданской авиации с упором на грузовые перевозки. А форум МАТФ ищет свою нишу среди авиасалонов в Фарнборо, Ле Бурже, Берлине и Жуковском.
epa02503884 A undated computer generated artist's impression handout made available by Airbus and showing a Airbus A320 Family aircraft in LAN Airlines colours. Airbus announced 21 December 2010 LAN Airlines, one of Latin America's leading passenger and cargo airlines, had signed a firm order for 50 new eco-efficient Airbus A320 Family aircraft, making it the largest single airline order for Airbus in Latin America. Initially announced as a Memorandum of Understanding at the Farnborough International Airshow in July, the airline_s request for incremental A320 Family aircraft is part of LAN_s growth strategy for Latin America, serving as new and replacement aircraft for both existing and new routes. LAN has also selected Sharklets for the A320 that start being delivered in 2013. Sharklets are large wing-tip devices that will enhance the eco-efficiency and payload-range performance of the A320 Family. EPA/AIRBUS/HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES +++(c) dpa - Bildfunk+++

Фарнборо подтверждает бесспорное лидерство Airbus и Boeing 09.07.2012

Европейцы надеются, как и год назад в Ле Бурже, обогнать американцев по числу заказов.
Russian SU-30 by Sukhoi design bureau takes off for a show flight as the world's most experienced pilots demonstrate their skills above the sky of Zhukovsky, near Mosow, Russia, at the MAKS 2007 International Air Show on 25 August 2007. EPA/SERGEI CHIRIKOV +++(c) dpa - Report+++***Zu Engelhard, Bedrohung für den Westen? - Russland setzt verstärkt auf Rüstung***

Госзаказ поможет МАКСу стать авиасалоном международного уровня 15.08.2011

16 августа в подмосковном Жуковском открывается МАКС-2011. В этом году международный авиакосмический салон не только отмечает юбилей, но и выходит, как отмечают эксперты, на мировой уровень благодаря поддержке властей.
An image made available by Airbus 05 November 2009 showing an Airbus A330-200F cargo plane as it starts for its maiden flight, Toulouse, France. The take off of the new dedicated freighter variant of the successful A330 family marks the start of a 180 hour flight-test and certification campaign. EPA/H. GOUSSE / HO EDITORIAL USE ONLY +++(c) dpa - Report+++

Airbus заключил в Фарнборо контракты на 28 миллиардов долларов 22.07.2010

На международном авиакосмическом салоне в Фарнборо европейский авиастроительный концерн Airbus заключил соглашения о поставках 255 самолетов. Стоимость контрактов составит 28 миллиардов долларов.
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