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Организаторы авиасалона Фарнборо-2018 в соответствии с санкциями ЕС запретили РФ выставлять военные самолеты. От показа гражданской продукции российские компании отказались сами.
По данным Москвы, оргкомитет международного авиасалона запретил российским компаниям выставлять продукцию военного назначения.
На этот раз в центре внимания - пассажирские лайнеры. Хотя в отрасли царит неуверенность в связи с Brexit, авиастроители надеются на крупные контракты. В выходные авиасалон открыт для публики.
В 2016 году "Роскосмос" не будет принимать участия в крупнейшем в мире авиакосмическом салоне Фарнборо. Российская госкорпорация объяснила свое решение вероятными барьерами со стороны британских властей.
Международная выставка оборонных систем и оборудования для всех родов войск DSEI-2015 пройдет в Лондоне с 15 по 18 сентября. В июле 2014 года, британские власти не пригласили Россию на авиасалон "Фарнборо".
В пригороде Лондона с 14 по 20 июля проходит международный аэрокосмический салон "Фарнборо-2014". Вечные конкуренты Airbus и Boeing соревнуются, кто продаст больше самолетов.
Японская компания SMBC Aviation Capital заключила с Airbus крупнейший в истории лизинговых компаний разовый заказ на поставку самолетов.
Половина российской делегации не получила визы для поездки на ежегодный авиасалон Фарнборо, открывшийся в Великобритании 14 июля. В причинах разбиралась DW.
На второй по величине европейский авиасалон прибыло около 1500 участников. Между тем вице-премьер правительства России Рагозин призвал российскую делегацию покинуть мероприятие.
Лондон "принял меры" по исключению РФ из списка стран, которым разрешено приобретать британскую авиапродукцию, чтобы не допустить делегацию России к участию в авиасалоне Фарнборо.
Авиасалон считается третьим по значимости в Европе.
Особым спросом на авиасалоне пользовались среднемагистральные лайнеры.
Город на Волге стремится стать производственным и научным центром в области гражданской авиации с упором на грузовые перевозки. А форум МАТФ ищет свою нишу среди авиасалонов в Фарнборо, Ле Бурже, Берлине и Жуковском.
Европейцы надеются, как и год назад в Ле Бурже, обогнать американцев по числу заказов.
16 августа в подмосковном Жуковском открывается МАКС-2011. В этом году международный авиакосмический салон не только отмечает юбилей, но и выходит, как отмечают эксперты, на мировой уровень благодаря поддержке властей.
На международном авиакосмическом салоне в Фарнборо европейский авиастроительный концерн Airbus заключил соглашения о поставках 255 самолетов. Стоимость контрактов составит 28 миллиардов долларов.
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