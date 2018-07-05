 Фарнборо-2018 пройдет без российской техники | Новости из Германии о Европе | DW | 05.07.2018

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Европа

Фарнборо-2018 пройдет без российской техники

Организаторы авиасалона Фарнборо-2018 в соответствии с санкциями ЕС запретили РФ выставлять военные самолеты. От показа гражданской продукции российские компании отказались сами.

Самолеты на ависалоне Фарнборо, фото из архива

Самолеты на ависалоне "Фарнборо", фото из архива

Российская техника не будет представлена на международной авиационно-космической выставке Фарнборо-2018, которая пройдет в Великобритании с 16 по 22 июля. В то же время на авиасалон отправится российская делегация, сообщил в четверг, 5 июля, "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.  По его словам, экспозиции российских компаний на выставке не будет.

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Организатор авиасалона Society of British Aerospace Companies еще в ноябре 2017 года отказал России в праве выставлять боевые самолеты, вертолеты и технику военного назначения. Ограничения для российских участников определены британской организацией по контролю над экспортом, сообщила РИА "Новости" представитель организаторов. Эти меры обоснованы санкциями ЕС на сделки с оружием и военной техникой из России. По ее словам, на Фарнборо рады приветствовать всех участников, в том числе российских, если они выполняют эти требования.

В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) ранее заявили, что не планируют демонстрировать гражданскую авиатехнику, на которую запрет не распространяется.  От ОАК на Фарнборо будет только шале. В 2016 году российские компании показывали на выставке гражданскую продукцию.

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    Автор: Елена Барышева


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