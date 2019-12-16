Фаны "Райо Вальекано" против Зозули: история скандала

Воскресный матч второй футбольной лиги Испании между "Райо Вальекано" и "Альбасете" так и не подошел к концу. Причиной остановки игры стали оскорбления, которые звучали со стороны фанатов мадридского "Райо Вальекано" в адрес украинского игрока "Альбасете" Романа Зозули во время первого тайма. В руках у болельщиков был баннер, на котором футболиста называли "нацистом", а согласно сообщению испанского издания ABC, участники радикальной фанатской группировки Bukaneros в конце первого тайма начали скандировать нецензурные оскорбления в адрес Зозули.

В итоге обе команды попросили арбитра не продолжать игру, которая была прервана при ничейном счете. Представитель "Альбасете" Виктор Варела отметил, что украинский игрок "зашел в раздевалку полностью уничтоженным", а в "Райо Вальекано" осудили поведение части своих болельщиков и отметили, что клубу стыдно за то, что произошло. Решение одобрила и футбольная лига Испании, в своем заявлении поддержавшая решение арбитра и отметившая необходимость работать над искоренением "насилия, разизма и ксенофобии в испанском профессиональном футболе". Остановка игры из-за оскорблений Зозули со стороны болельщиков стала первым подобным случаем в истории испанского футбола.

Левые "пираты"

Bukaneros - известные своими левыми взглядами радикальные болельщики "Райо Вальекано" - уже не первый раз выступают против Зозули, рассказал DW футбольный аналитик Хосе Мануэль Гутьеррес. Впервые это произошло еще в 2017 году, когда он на правах аренды перешел из севильского "Бетиса" в мадридский клуб. Bukaneros, что с испанского переводится как "пираты", встретили украинского футболиста угрозами и оскорблениями и потребовали отменить аренду. Болельщики даже устроили пресс-конференцию, на которой обвинили украинца в приверженности нацистским взглядам и поддержке ультраправых в Украине.

По словам Гутьерреса, Зозуле вменялась в вину его майка с гербом Украины и фотографии с украинскими военнывми в социальных сетях. Сторонники "Райо Вальекано" также публиковали в своих аккаунтах фотографии футболиста с автоматом или на фоне шарфа с изображением Степана Бандеры, а также угрозы и проклятия. Район Мадрида Вальекас, который и представляет этот клуб, болельщики даже украсили призывом "Нацисты не пройдут!"

Тогдашний министр внутренних дел Испании Хуан Игнасио Сойдо гарантировал Зозуле безопасность, но футболист решил отказаться от перехода и вернулся в "Бетис", несмотря на связанные с этим финансовые потери, а позже подписал контракт с другим клубом - "Альбасете". Свое решение Зозуля объяснил опасением за собственную семью, считая, что "пираты" вполне могут перейти от угроз к насилию в отношении его близких.

Поддержка военных

Зозуля свою приверженность праворадикальным взглядам категорически отрицает. В "Бетисе" также поддержали футболиста после его скандального возвращения из "Райо Вальекано", осудив действия "пиратов" и отметив, что поведение Зозули всегда было безукоризненным и никаких радикальных высказываний он себе не позволял. Свою поддержку игроку тогда также выразили и в испанской футбольной лиге.

В то же время, Зозуля никогда не скрывал своей патриотической позиции и поддержки украинских военных в конфликте на Донбассе. На его страницах в социальных сетях постоянно появляются поздравления солдатам Вооруженных сил Украины и волонтерам, там можно найти его фотографии в бронижелете рядом с военными. Он также основал благотворительный фонд "Народная армия", который помогает бойцам на передовой и в тылу. В 2017 году он даже получил от украинского президента Петра Порошенко благодарственную грамоту "За гуманитарное участие в антитеррористической операции".

Впрочем, ни позиция самого Зозули, ни заверения официальных представителей футболиста и его клуба, ни объяснения украинского посла в Испании о том, что речь идет не о правом радикале, а о патриоте своей страны, не повлияли на Bukaneros. Они продолжали свои нападки.

Жертва обстоятельств

Испанская футбольная общественность, как и во время предыдущего скандала с участием Зозули, не имеет однозначного ответа на вопрос о мотивах болельщиков "Райо Вальекано". Так, Гутьеррес напоминает, что за эту команду "болеют лица ультралевых взглядов, сочувствующих сепаратистам Донбасса".

Однако другой собеседник DW, журналист Хорхе Морено, не склонен политизировать проблему. Для него Зозуля стал всего лишь жертвой безудержных футбольных страстей. Так, идея взять его в аренду три года назад принадлежала президенту клуба "Райо Вальекано" Раулю Мартину Преса, которого Bukaneros не любят. Что же касается украинских событий, Морено уверен: "Большинство этой публики имеют о них лишь весьма смутные представления".

Журналист приводит еще один аргумент в пользу того, что Зозуля стал жертвой обстоятельств: общеизвестной является нетерпимость "пиратов" к любым соперникам, независимо от того, идет ли речь о "Бетиск", "Альбасете" или любом другом футбольном клубе. Поэтому многим испанцам очевидно, заявил Преса, что "пресловутый нацизм украинского футболиста - это лишь повод для травли его команды".

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