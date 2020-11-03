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Выражая свою солидарность Австрии, ставшей местом очередного исламистского теракта, Хайко Мас призвал всеми силами противостоять фанатизму
В Санкт-Петербурге состоялась официальная российская премьера "Матильды". Корреспондент DW пообщался на ней с теми, кто пришел протестовать против фильма или посмотреть его.
"Альтернативные ценности сейчас привносят изоляционизм, нетолерантность, неуважение к правам человека, религиозный фанатизм, гомофобию", - заявил украинский президент в Мюнхене.
В выступлении по случаю годовщины начала Первой мировой войны президент ФРГ Йоахим Гаук осудил фанатизм и экстремизм. Он призвал активнее бороться за свободу, права человека и толерантность.
Они повествуют о спасении души, смысле жизни и отношении к ближнему. Фильмы на религиозные темы сегодня популярны и востребованы. Новый тренд или продолжение традиции?
Пока владельцы немецких ресторанов решают, безалкогольный это напиток или все-таки "с градусом", в барах Германии вовсю пользуется популярностью коктейль "Квас-мохито".
В Дрездене состоялось траурное мероприятие в память об убитой в зале суда египтянке Марве эль-Шербини. Участники акции осудили расизм и фанатизм и потребовали от немецкого общества большей толерантности.
Могилевский горисполком объявил конкурс на самого экономного пользователя электроэнергии. 10 победителей получат по 1 млн. рублей в качестве награды. Конкурс уже привел к неожиданным результатам.
Болельщика и кинорежиссера объединяет страсть. О силе чувств и культурной индивидуальности - в эссе немецких газет проходящей недели.
Буш всё никак не поймет, надо ли ему подключиться к урегулированию ситуации в Либериии / Саудовское общество является питательной средой религиозного фанатизма / Главная цель – улучшить жизнь северокорейского народа.
Миссионерский фанатизм США, идея навязывать всему миру американскую модель – всё это вызывает чувство неприятия и сопротивление / Речь Рау – это призыв к последовательности политики, благоразумию и умеренности тона.
Террор непобедим, пока против него воюет армия. Террор слабеет, когда уничтожают тех, кто его снабжает деньгами, оружием, идеологией. Террор сходит на нет, когда ликвидируются его корни...
Кровавые нападения... вызывают среди жителей западных стран подспудное чувство, что на них ополчился мусульманский фанатизм / Что противопоставить человеконенавистнической стратегии?
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