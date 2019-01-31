 ″Фаллические вопросы″: как ультраправые навязывают Украине цензуру в искусстве | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 01.02.2019

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Украина

"Фаллические вопросы": как ультраправые навязывают Украине цензуру в искусстве

Где проходят границы допустимого в искусстве и кому их устанавливать? В Украине в роли цензоров пытаются выступать праворадикалы, а правоохранительные органы смотрят на это сквозь пальцы.

Спартак Хачанов демонстрирует экспонаты своей инсталяции

Спартак Хачанов и его "Парад членов"

Студент Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры (НАОМА) Спартак Хачанов выстраивал в коридорах учебного заведения участников собственного военного парада. Ровные ряды гипсовых солдат, ракет, танков и самолетов откровенно фаллической формы, во главе колонны - черный лимузин: арт-объект под названием "Парад членов" должен был стать его курсовой работой. "Это было высказывание против войны как таковой, против военных парадов, которые проходят по всему миру - объяснил Спартак Хачанов свою концепцию в разговоре с DW. - Я считаю, что таким образом милитаристы меряются членами".

Но доцент кафедры дизайна НАОМА Владимир Харченко видел смысл этой инсталляции в ином. По словам Хачанова, Харченко вместе с еще одним сотрудником академии растоптал его работу. Преподаватель в свою очередь утверждает, что лишь отодвинул несколько фигурок с дороги. "Парад членов" он считает оскорблением украинских вооруженных сил. В интервью украинскому изданию "Заборона" ("Запрет". - Ред.) Харченко говорит, что девять месяцев участвовал в боевых действиях в Донбассе, и называет Спартака Хачанова "латентным врагом".

Спартак Хачанов

Спартак Хачанов: "Я ожидал, что меня за это отчислят"

Автор "Парада членов" подчеркивает, что не имел в виду какую-либо конкретную армию. Художник сам вырос в Донбассе. Дом его родных пострадал от обстрелов поселка Снежного Донецкой области, который сейчас находится на неподконтрольной украинскому правительству территории. По его словам, он опасался, что отношение к его инсталляции будет неоднозначным. "Я ожидал, что меня за это отчислят", - признается молодой человек.

За работу "Парад членов" Спартак Хачанов получил двойку. Проваленная курсовая и задолженность еще по одному предмету позволили ректорату академии поднять вопрос об отчислении студента с последнего курса. Заседание ученого совета, где должны были обсуждаться работа Спартака и его будущее в академии, назначили на 23 января.

Кто позвал праворадикалов?

Перспектива отчисления из академии была вполне реальной, но Спартака Хачанова ждало еще одно испытание: после заседания его поджидали у кабинета ректора представители украинской праворадикальной организации С14. Как написал один из активистов группировки Сергей Бондарь на своей странице в Facebook, они "пришли посмотреть, как ректорат отчисляет донецкого ватника и морального урода Спартака Хачанова". 

Студент был вынужден укрыться в одной из аудиторий и вызвать полицию. Полицейские, впрочем, так и не приехали, и члены С14 караулили Спартака в академии и у входа в здание еще несколько часов. Молодому человеку пришлось позвонить своим однокурсникам, которые вызвали такси, посадили туда Спартака и отвезли его в общежитие.

Акция в поддержку Спартака Хачанова и против цензуры в искусстве

Акция в поддержку Спартака Хачанова и против цензуры в искусстве

25 января перед академией НАОМА состоялась акция в поддержку Хачанова - около сотни студентов, художников и преподавателей протестовали против цензуры со стороны руководства учебного заведения и сотрудничества ректората с радикалами. В последнем уверен и Спартак Хачанов. "О заседании ученого совета нигде не объявляли. Мне самому сообщили об этом незадолго до начала. Как о нем узнали правые? Только от преподавателей", - аргументирует он свои обвинения. Студент подал заявление в полицию в отношении членов группы C14 и преподавателя академии Владимира Харченко.

"Цензура сверху": чему учат студентов в НАОМА

Ректор НАОМА Андрей Чебыкин и Владимир Харченко утверждают, что не имеют отношения к появлению представителей C14 в стенах вуза. Впрочем, Чебыкин заявил, что сообщал о "Параде членов" "куратору из СБУ". Руководство академии считает  работу Хачанова аморальной, ему по-прежнему грозит отчисление за неуспеваемость. Вместе с тем 28 января ректор обнародовал заявление, в котором назвал “недостойной" и "несовместимой с методами нашей работы со студенчеством" и поведение преподавателя Харченко.

Акция у здания национальной академии искусств Украины

"В темнице националистических нарративов не защищен ты и твои свободы"

"Эта инсталляция интересна именно тем, что вскрыла вопиющую проблему: в главном художественном учебном заведении страны художников учат, что есть запретные темы и формы, да еще и такими методами", - возмущается коммуникатор художественного фестиваля "Гогольфест" Богдан Яремчук, который пришел в академию поддержать Хачанова.

В C14 тоже считают, что ситуация "будет уроком для студентов". "Всему есть границы. Особенно тогда, когда дело касается наших символов", - написал в Facebook один из лидеров организации Сергей Мазур. Летом прошлого года Мазур проходил подозреваемым по резонансному делу о нападении на ромский табор в Киеве, но суд снял с него подозрения. Фотографии погрома праворадикал разместил на своей странице в Facebook.

Агрессивная "цензура снизу"

Ультраправые радикалы не впервые пытаются "преподать урок" украинскому обществу в том, что касается "правильного отношения" к "национальным символам", и  установить границы допустимого в искусстве. Объектами их нападений и погромов неоднократно становились выставки, фестивали и другие творческие мероприятия, посвященные вопросам гендера или правам сексуальных и национальных меньшинств.

Контекст

14 января на Украине официально было создано министерство информполитики. Станет ли новая структура эффективным средством Киева против пропаганды Кремля или рычагом цензуры? (15.01.2015)

Художники Дмитрий Врубель и Виктория Тимофеева рассказали в интервью Жанне Немцовой о цензуре в искусстве России, об аморальности сотрудничества с государством и о месте проведения первой постпутинской выставки. (19.04.2017)

Запрет на показ этих российских фильмов - не цензура, заявил немецкой радиостанции Deutschlandradio Станислав Притула из Госагентства Украины по вопросам кино. (30.07.2014)

Новые российские законы - от запрета мата до защиты чувств верующих - усложнили жизнь художникам. Но главным препятствием свободе творчества стала самоцензура. (13.04.2015)

Одним из самых громких "уроков" стал поджог киевского кинотеатра "Жовтень" осенью 2014 года во время показа фильма "Летние ночи" из специальной ЛГБТ-программы кинофестиваля "Молодость". По подозрению в поджоге были задержаны двое молодых людей, не скрывавших принадлежности к ультраправому движению и идеологических мотивов нападения. Однако следствие квалифицировало их действия как хулиганство, а суд назначил им условное наказание.

Подобная безнаказанность преступлений на почве ненависти, к сожалению, не редкость в Украине, констатирует исполнительный директор местного представительства правозащитной организации Amnesty International Оксана Покальчук. "Этим и пользуются праворадикалы. К тому же никто из политиков или лидеров общественного мнения не высказывается публично против подобных нападений",- с сожалением говорит Покальчук.

В том, что именно безнаказанность побуждает радикальных "культурологов" к новым нападениям, уверена и Анна Цыба, куратор киевского Центра визуальной культуры (ЦВК). В последние десять лет вокруг ЦВК группируются представители левого украинского искусства, поэтому центр чаще других становится объектом нападений ультраправых.

Во время последнего их них, в феврале 2017 года, группа молодых людей в масках ворвалась в центр с травматическим оружием. Объектом их нападения стала выставка "Упущенные возможности" художника Давида Чичкана, посвященная переосмыслению результатов Евромайдана. В результате нападения был ранен охранник выставки, работы Чичкана были уничтожены, но это не помешало правоохранительным органам квалифицировать нападение как хулиганство. Виновные в нем до сих пор не найдены, хотя сотрудники ЦВК узнали одну из нападавших - активистку C14.

Анна Цыба называет подобные погромы примером агрессивной "цензуры снизу". Она считает, что с помощью силовых методов ультраправые борются за гегемонию в культурном пространстве. "Через несколько месяцев после нападения на выставку Чичкана одну из его восстановленных работ отказались выставлять во время Киевского биеннале в музее Павла Тычины. Сказали, что из соображений безопасности. Самое интересное, что сама экспозиция была посвящена борьбе с цензурой", - подытоживает она.

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    Автор: Ксения Сафронова


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