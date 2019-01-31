"Фаллические вопросы": как ультраправые навязывают Украине цензуру в искусстве

Где проходят границы допустимого в искусстве и кому их устанавливать? В Украине в роли цензоров пытаются выступать праворадикалы, а правоохранительные органы смотрят на это сквозь пальцы.
Студент Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры (НАОМА) Спартак Хачанов выстраивал в коридорах учебного заведения участников собственного военного парада. Ровные ряды гипсовых солдат, ракет, танков и самолетов откровенно фаллической формы, во главе колонны - черный лимузин: арт-объект под названием "Парад членов" должен был стать его курсовой работой. "Это было высказывание против войны как таковой, против военных парадов, которые проходят по всему миру - объяснил Спартак Хачанов свою концепцию в разговоре с DW. - Я считаю, что таким образом милитаристы меряются членами".
Но доцент кафедры дизайна НАОМА Владимир Харченко видел смысл этой инсталляции в ином. По словам Хачанова, Харченко вместе с еще одним сотрудником академии растоптал его работу. Преподаватель в свою очередь утверждает, что лишь отодвинул несколько фигурок с дороги. "Парад членов" он считает оскорблением украинских вооруженных сил. В интервью украинскому изданию "Заборона" ("Запрет". - Ред.) Харченко говорит, что девять месяцев участвовал в боевых действиях в Донбассе, и называет Спартака Хачанова "латентным врагом".
Автор "Парада членов" подчеркивает, что не имел в виду какую-либо конкретную армию. Художник сам вырос в Донбассе. Дом его родных пострадал от обстрелов поселка Снежного Донецкой области, который сейчас находится на неподконтрольной украинскому правительству территории. По его словам, он опасался, что отношение к его инсталляции будет неоднозначным. "Я ожидал, что меня за это отчислят", - признается молодой человек.
За работу "Парад членов" Спартак Хачанов получил двойку. Проваленная курсовая и задолженность еще по одному предмету позволили ректорату академии поднять вопрос об отчислении студента с последнего курса. Заседание ученого совета, где должны были обсуждаться работа Спартака и его будущее в академии, назначили на 23 января.
Кто позвал праворадикалов?
Перспектива отчисления из академии была вполне реальной, но Спартака Хачанова ждало еще одно испытание: после заседания его поджидали у кабинета ректора представители украинской праворадикальной организации С14. Как написал один из активистов группировки Сергей Бондарь на своей странице в Facebook, они "пришли посмотреть, как ректорат отчисляет донецкого ватника и морального урода Спартака Хачанова".
Студент был вынужден укрыться в одной из аудиторий и вызвать полицию. Полицейские, впрочем, так и не приехали, и члены С14 караулили Спартака в академии и у входа в здание еще несколько часов. Молодому человеку пришлось позвонить своим однокурсникам, которые вызвали такси, посадили туда Спартака и отвезли его в общежитие.
25 января перед академией НАОМА состоялась акция в поддержку Хачанова - около сотни студентов, художников и преподавателей протестовали против цензуры со стороны руководства учебного заведения и сотрудничества ректората с радикалами. В последнем уверен и Спартак Хачанов. "О заседании ученого совета нигде не объявляли. Мне самому сообщили об этом незадолго до начала. Как о нем узнали правые? Только от преподавателей", - аргументирует он свои обвинения. Студент подал заявление в полицию в отношении членов группы C14 и преподавателя академии Владимира Харченко.
"Цензура сверху": чему учат студентов в НАОМА
Ректор НАОМА Андрей Чебыкин и Владимир Харченко утверждают, что не имеют отношения к появлению представителей C14 в стенах вуза. Впрочем, Чебыкин заявил, что сообщал о "Параде членов" "куратору из СБУ". Руководство академии считает работу Хачанова аморальной, ему по-прежнему грозит отчисление за неуспеваемость. Вместе с тем 28 января ректор обнародовал заявление, в котором назвал “недостойной" и "несовместимой с методами нашей работы со студенчеством" и поведение преподавателя Харченко.
"Эта инсталляция интересна именно тем, что вскрыла вопиющую проблему: в главном художественном учебном заведении страны художников учат, что есть запретные темы и формы, да еще и такими методами", - возмущается коммуникатор художественного фестиваля "Гогольфест" Богдан Яремчук, который пришел в академию поддержать Хачанова.
В C14 тоже считают, что ситуация "будет уроком для студентов". "Всему есть границы. Особенно тогда, когда дело касается наших символов", - написал в Facebook один из лидеров организации Сергей Мазур. Летом прошлого года Мазур проходил подозреваемым по резонансному делу о нападении на ромский табор в Киеве, но суд снял с него подозрения. Фотографии погрома праворадикал разместил на своей странице в Facebook.
Агрессивная "цензура снизу"
Ультраправые радикалы не впервые пытаются "преподать урок" украинскому обществу в том, что касается "правильного отношения" к "национальным символам", и установить границы допустимого в искусстве. Объектами их нападений и погромов неоднократно становились выставки, фестивали и другие творческие мероприятия, посвященные вопросам гендера или правам сексуальных и национальных меньшинств.
Одним из самых громких "уроков" стал поджог киевского кинотеатра "Жовтень" осенью 2014 года во время показа фильма "Летние ночи" из специальной ЛГБТ-программы кинофестиваля "Молодость". По подозрению в поджоге были задержаны двое молодых людей, не скрывавших принадлежности к ультраправому движению и идеологических мотивов нападения. Однако следствие квалифицировало их действия как хулиганство, а суд назначил им условное наказание.
Подобная безнаказанность преступлений на почве ненависти, к сожалению, не редкость в Украине, констатирует исполнительный директор местного представительства правозащитной организации Amnesty International Оксана Покальчук. "Этим и пользуются праворадикалы. К тому же никто из политиков или лидеров общественного мнения не высказывается публично против подобных нападений",- с сожалением говорит Покальчук.
В том, что именно безнаказанность побуждает радикальных "культурологов" к новым нападениям, уверена и Анна Цыба, куратор киевского Центра визуальной культуры (ЦВК). В последние десять лет вокруг ЦВК группируются представители левого украинского искусства, поэтому центр чаще других становится объектом нападений ультраправых.
Во время последнего их них, в феврале 2017 года, группа молодых людей в масках ворвалась в центр с травматическим оружием. Объектом их нападения стала выставка "Упущенные возможности" художника Давида Чичкана, посвященная переосмыслению результатов Евромайдана. В результате нападения был ранен охранник выставки, работы Чичкана были уничтожены, но это не помешало правоохранительным органам квалифицировать нападение как хулиганство. Виновные в нем до сих пор не найдены, хотя сотрудники ЦВК узнали одну из нападавших - активистку C14.
Анна Цыба называет подобные погромы примером агрессивной "цензуры снизу". Она считает, что с помощью силовых методов ультраправые борются за гегемонию в культурном пространстве. "Через несколько месяцев после нападения на выставку Чичкана одну из его восстановленных работ отказались выставлять во время Киевского биеннале в музее Павла Тычины. Сказали, что из соображений безопасности. Самое интересное, что сама экспозиция была посвящена борьбе с цензурой", - подытоживает она.
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