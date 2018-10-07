 Фаворит Путина Милорад Додик объявил о победе на выборах в президиум Боснии и Герцеговины | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 07.10.2018

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Мир

Фаворит Путина Милорад Додик объявил о победе на выборах в президиум Боснии и Герцеговины

Пророссийский кандидат в президиум Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что набирает 56 процентов голосов, а его ближайший соперник - 44 процента. Официальные итоги выборов будут известны позднее.

Милорад Додик

Милорад Додик

Президент Республики Сербской Милорад Додик вечером в воскресенье, 7 октября, объявил о своей победе на выборах в президиум Боснии и Герцеговины.

Контекст

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По его словам, по итогам обработки 85 процентов бюллетеней он набирает 56 процентов голосов, а его ближайший соперник Младен Иванич - 44 процента. "Мы одержали победу, благодарю всех, кто голосовал за нас. Моим девизом на новой должности станет "Республика Сербская - прежде всего", - приводит ТАСС слова Додика. Официальные итоги выборов будут известны позднее.

Милорад Додик выступает за отделение его региона от Боснии и с этой целью планирует провести референдум, его поддерживает президент России Владимир Путин.

В многонациональной Боснии и Герцеговине 7 октября проходили парламентские и президентские выборы. В состав президиума входит один серб, один хорват и один босниец-мусульманин. Председатель президиума меняется по ротации каждые восемь месяцев.

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    Автор: Александра Елкина


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