 ″Фабрики троллей″ - новый стандарт в политическом пиаре? | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 14.12.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

"Фабрики троллей" - новый стандарт в политическом пиаре?

Сетевые тролли заполонили не только Рунет - их аналогичные "фабрики" активны также в Польше и Украине. Как они устроены и что с ними делать, разбиралась DW.

Карикатура Сергея Елкина на тему интернет-троллей

Карикатура Сергея Елкина на тему интернет-троллей

"Фабрики троллей" становятся стандартным политическим инструментом - без них, похоже, не обходится ни одна политическая кампания не только в России. Осенью 2019 года вышло два масштабных журналистских расследования о "фабриках троллей" в Украине и Польше. Журналисты в ходе расследования, устроившись на работу в пиар-агенства, месяцами писали с фейковых аккаунтов в Сети комментарии определенной направленности, а потом детально рассказали о деятельности таких структур в своих итоговых публикациях на сайте Investigate Europe и в фильме независимого агентства журналистских расследований "Слідство.інфо" и интернет-канала Hromadske "Я-Бот". Чем отличаются друг от друга "фабрики троллей" в России, Польше и Украине и что советуют с ними делать сами расследователи?

Масштабы работы интернет-троллей в России, Польше и Украине

Первой "фабрикой троллей", которая приобрела широкую известность, стало "Агентство интернет-исследований" из Ольгина, исторического района Санкт-Петербурга. В отличие от украинских и польских коллег, которые обслуживали исключительно местных заказчиков, не касаясь вопросов внешней политики, сфера деятельность "ольгинских троллей" не ограничилась Россией. Активному вмешательству "Агентства интернет-исследований" в президентские выборы в США в 2016 году посвящена значительная часть расследования американского спецпрокурора Роберта Мюллера.

Евгений Пригожин, с которым связывают ольгинскую фабрику троллей

Евгений Пригожин, с которым связывают "ольгинскую фабрику троллей"

Для достижения своих целей "ольгинские тролли" используют всевозможные социальные сети - от русскоязычного "В контакте" до международных Facebook, Twitter, Instagram и Youtube. А вот в Польше и Украине интернет-тролли активны в первую очередь там, где наиболее активно обсуждается политическая проблематика. В Польше это Twitter, а в Украине - Facebook, хотя этими платформами их деятельность, конечно, не ограничиваются.

Главная задача сетевых троллей - написание комментариев для организации фейковых дискуссий, к которым должны присоединиться реальные, не анонимные пользователи. Норма в Ольгино, по свидетельствам бывших сотрудников, - 135 комментариев в день, а в украинском пиар-агентстве Pragmatico - все 300. Украинский журналист-расследователь Василий Бидун из "Слідство.інфо" утверждает, что за полтора месяца в Pragmatico он наловчился писать столько комментариев за четыре часа.

Не сопоставимы размеры "фабрик троллей" - если в Ольгино работает целая бригада в 300-400 человек, о чем рассказал бывший сотрудник Марат Миндияров в интервью The Washington Post, то в соответствующих польских и украинских структурах насчитывалось не более 20 сотрудников. Однако количество таких "фабрик" ни в одной стране неизвестно.

Как организованы "фабрики троллей"

Зарплата российских сетевых троллей, по словам Миндиярова, - около 570 евро в месяц. При этом бывшие сотрудники "Агентства интернет-исследований" отмечают, что их коллеги, знающие английский и занятые написанием проплаченных комментариев в Facebook, получают примерно вдвое больше. Для сравнения - журналист Василь Бидун получал в пиар-агентстве Pragmatico всего 340 евро.

Василий Бидун, журналист-расследователь Слідство.інфо

Василий Бидун, журналист-расследователь "Слідство.інфо"

А вот польская журналистка Катажина Прушкевич (Katarzyna Pruszkiewicz) из расследовательской организации Fundacja Reporterów на "фабрике троллей" Cat@net зарабатывала лишь 300 евро в месяц. Правда, такую сумму предложила она сама, не зная рыночных цен на данные услуги.

При этом если в Ольгино, по утверждению Марата Миндиярова, работали "модно выглядящие хипстеры", то в Украине это были в основном простые студенты, а в польской Cat@net - люди с инвалидностью. Об этом Катажина Прушкевич узнала из соцсетей - вживую она своих коллег не видела, так как, в отличие от российской и украинской "фабрик", в Cat@net работа велась удаленно через канал в Slack.

На кого работали интернет-тролли

Интересно, что благодаря трудоустройству людей с инвалидностью польская "фабрика троллей" получала субсидии из госбюджета - от Национального фонда реабилитации инвалидов. Клиентами Cat@net за время работы там журналистки были Польское общественное телевидение, местные политики как правого, так и левого толка, и компания, занимающаяся производством оружия. Один из клиентов, Анджей Сейна (Andrzej Szejna) из Союза демократических левых сил (СДЛС), в поддержку которого несколько месяцев интернет-тролли писали в Сети комментарии, прошел в парламент, отмечается в расследовании Investigate Europe.

Святослав Вакарчук, рок-музыкант и депутат Рады

Святослав Вакарчук, рок-музыкант и депутат Рады

Украинское агентство Pragmatico, как следует из фильма "Я-Бот", обслуживало интересы самых разных политиков не первого ряда. Среди них - лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко, не пробившийся в парламент и неудачно участвовавший в президентских выборах, а также солист рок-группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, возглавляемая которым партия "Голос" в итоге прошла в Верховную раду.

"Ольгинские тролли" обслуживают в первую очередь политические интересы Кремля - деятельность российского "Агентства интернет-исследований" связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным, которого считают близким к президенту России Владимиру Путину, о чем говорится в расследовании спецпрокурора Мюллера.

Каково это - работать интернет-троллем?

"Я плакала, правда", - признается DW Катажина Прушкевич, вспоминая свои первые дни в Cat@net, где она проработала полгода. Ради журналистского расследования девушке пришлось практически забросить университет и личную жизнь - чтобы целыми днями писать в Twitter посты ультраправой направленности.

У Василия Бидуна более короткий опыт - лишь полтора месяца, зато он умудрился снять работу коллег на скрытую камеру. "Первый месяц было страшновато, что меня раскроют", - вспоминает украинский журналист в беседе с DW. По оценке Василия, написание проплаченных комментариев с фейковых аккаунтов никто в пиар-агентстве не воспринимал как нечто незаконное или недостойное - ни работодатель, ни сами работники.

"Я лично не видел, чтобы для кого-то это было морально сложно, или кто-то глубоко задумывался над влиянием, которое они могут оказывать", - говорит Бидун, признаваясь, что самому ему было непросто, однако лично для него важнее было рассказать об увиденном другим.

Контекст

Ограничения Google, Twitter и Facebook в сфере политической рекламы в интернете могут ослабить позиции российских оппозиционеров и НКО и сузить возможности их коммуникации, считают эксперты. (23.11.2019)

Сообщение о кибератаке США на "фабрику троллей" в РФ - огромный подарок российской пропаганде. Хотя официально факт атаки вряд ли признают и в Москве, и в Вашингоне, считает Александр Плющев. (28.02.2019)

Выборы в Европейский парламент - это не только борьба кандидатов и партий, но еще и фактов, которые должны противостоять дезинформации. Что для этого может сделать Евросоюз? (21.05.2019)

Сайты, распространяющие дезинформацию, получают при посредничестве Google рекламу крупных мировых компаний на сотни миллионов долларов. Как это происходит, разбиралась DW. (14.10.2019)

В СМИ всплывают все новые случаи попыток интернет-троллей из России повлиять на общественное мнение через соцсети. Карикатурист Сергей Елкин о том, каким должен быть успешный кандидат на вакансию тролля. (24.08.2018)

Демонстративное унижение оппозиции неизбежно приведет власть в политический тупик, пишет в специальном комментарии для DW российский журналист Константин Эггерт. (14.08.2015)

По окончании расследований лишь один из политиков в Польше частично признал сотрудничество с "фабрикой троллей". Украинские же политики обижались на прямые вопросы журналистов и отвечали в том духе, что "нас подставили, чтобы вам было что расследовать".

Любопытно, что за несколько дней до обнародования украинского расследования Facebook заблокировал все аккаунты Pragmatico. А вот большинство аккаунтов Cat@net по-прежнему активны. При этом Национальный фонд реабилитации инвалидов начал расследование по выплатам Cat@Net 350 тыс евро с 2015 года.

Что делать с "фабриками троллей"?

Сегодня работа интернет-троллей ни в Украине, ни в Польше не является нарушением законодательства. Это просто серая зона, которая до сих пор не охвачена нормативно-правовым регулированием, однако такого рода деятельность напрямую влияет на политические процессы в обеих странах. Как же стоит поступить с сетевыми троллями - запрещать или регулировать эту деятельность? Мнения расследователей на сей счет разделились.

Катажина Прушкевич считает, что "фабрики троллей" надо запретить, при этом социальные сети должны выявлять и удалять фейковые аккаунты. Однако если рынок таких услуг уже существует в большом масштабе, не будет ли более разумным его законодательно отрегулировать? Этим вопросом задаются в "Слідство.інфо".

Деньги, которые тратятся политическими партиями на проплаченные хвалебные комментарии, должны декларироваться в отчетах, как сейчас происходит с расходами на политическую рекламу и пиар-кампании, считает Анна Бабинец, руководитель "Слідство.інфо".

"Тогда политики 300 раз подумают, стоит ли им этим пользоваться," - заявила Бабинец DW, подчеркнув, что речь идет лишь о хвалебных комментариях, так как черный пиар недопустим в любом случае. "Это просто часть реальности, с которой нам нужно жить, - признает Бабинец. - А что тут запрещать? Что сидит Любомир Кукуруза (один из фейковых аккаунтов от Pragmatico. - Ред.) и постит, какой классный Вакарчук?".

Смотрите также:

  • Kind mit Laptop (picture-alliance/U.Baumgarten)

    Взломай меня полностью: громкие кибератаки и утечки данных последних лет

    Личные данные немецких политиков оказались в Сети

    Как стало известно 4 января, в конце 2018 года в Twitter появились ссылки на личные данные - в том числе, паспортные и кредитных карт - 994 немецких политиков, актеров, журналистов, музыкантов. Уже 6 января по подозрению в совершении взлома арестовали 20-летнего ученика гимназии в Гессене. По данным полиции, он много времени проводил у компьютера, однако специального образования у него нет.

  • кариткатура Елкина о российских хакерах

    Взломай меня полностью: громкие кибератаки и утечки данных последних лет

    Российские "мишки"

    За последние годы новости о хакерах и кибератаках стали уже обыденностью. Зачастую авторство взломов приписывается нескольким группам хакеров - Cozy Bear (дословно "уютный медведь", известна еще как APT29), Fancy Bear ("модный медведь", APT28) и Energetic Bear ("энерегетический медведь"), которые связывают с российскими спецслужбами. Улики косвенные, но с каждым разом их становится все больше.

  • сервер с проводами

    Взломай меня полностью: громкие кибератаки и утечки данных последних лет

    Атаки на энергосети США и Германии

    Летом 2018 года стало известно об атаках хакерской группировки Energetic Bear на энергосети США и Германии. По оценкам америкаснких спецслужб, в США взломщики даже дошли до этапа, когда могли включать и выключать электричество и вывели из строя потоки энергии. В ФРГ же хакерам удалось проникнуть в сети лишь нескольких компаний до того, как немецкие спецслужбы взяли ситуацию под контроль.

  • здание Минюста США в Вашингтоне

    Взломай меня полностью: громкие кибератаки и утечки данных последних лет

    США обвинили ГРУшников в кибератаках

    13 июля 2018 года Минюст США (на фото - офис ведомства в Вашингтоне) обвинил 12 граждан РФ в попытке вмешаться в выборы американского президента в 2016 году. По версии следствия, сотрудники Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба вооруженных сил России участвовали во взломе компьютерных систем Демократической партии и предвыборного штаба Хиллари Клинтон.

  • Symbolfoto Hacker Hackerangriff (Imago/T. Trutschel)

    Взломай меня полностью: громкие кибератаки и утечки данных последних лет

    США и Великобритания обвинили РФ в масштабной кибератаке

    ФБР, министерство внутренней безопасности США и британский Центр национальной компьютерной безопасности 16 апреля 2018 года заявили, что российские хакеры атаковали госструктуры и частные компании в попытке завладеть интеллектуальной собственностью и получить доступ к сетям своих жертв. Аналогичные обвинения в тот же день озвучила министр обороны Австралии Мариз Пейн.

  • Computer mit Binärcode (picture-alliance/dpa/O. Berg)

    Взломай меня полностью: громкие кибератаки и утечки данных последних лет

    Bad Rabbit поразил Россию и Украину

    Новый вирус Bad Rabbit поразил 24 октября серверы нескольких российских СМИ. Кроме того, хакеры атаковали несколько государственных учреждений на Украине, а также системы киевского метрополитена, министерства инфраструктуры и аэропорта Одессы. Ранее атаки Bad Rabbit были зафиксированы в Турции и Германии. Эксперты считают, что вирус распространяется методом, схожим с ExPetr (он же Petya).

  • Компьютерное окно с требованием хакеров о выкупе поверх табло с расписанием поездов в Германии

    Взломай меня полностью: громкие кибератаки и утечки данных последних лет

    Кибератака века

    12 мая 2017 года стало известно, что десятки тысяч компьютеров в 74 странах подверглись кибератаке небывалого масштаба. Вирус WannaCry шифрует данные на компьютерах, хакеры обещают снять блокировку за выкуп в 300 долларов в биткоинах. Особо пострадали медучреждения Великобритании, компания Deutsche Bahn в ФРГ, компьютеры МВД РФ, Следственного комитета и РЖД, а также Испания, Индия и другие страны.

  • Wiesbaden BKA Vorstellung Lagebericht Cybercrime 2015 PETYA (DW/M. von Hein)

    Взломай меня полностью: громкие кибератаки и утечки данных последних лет

    Вирус Petya

    В июне 2017 года по всему миру были зафиксированы атаки мощного вируса Petya.A. Он парализовал работу серверов правительства Украины, национальной почты, метрополитена Киева. Вирус также затронул ряд компаний в РФ. Зараженными оказались компьютеры в ФРГ, Великобритании, Дании, Нидерландах, США. Данных о том, кто стоял за распространением вируса, нет.

  • ноутбук на фоне зала заседаний бундестага

    Взломай меня полностью: громкие кибератаки и утечки данных последних лет

    Атака на бундестаг

    В мае 2015 года обнаружилось, что взломщики проникли во внутреннюю компьютерную сеть бундестага с помощью вредоносной программы ("трояна"). IT-эксперты обнаружили в этой атаке следы группы APT28. В пользу российского происхождения хакеров свидетельствовали, среди прочего, русскоязычные настройки вирусной программы и время проводимых ими операций, совпадавшее с московскими офисными часами работы.

  • Хиллари Клинтон

    Взломай меня полностью: громкие кибератаки и утечки данных последних лет

    Против Хиллари

    В ходе предвыборной гонки за пост президента США хакеры дважды получали доступ к серверам Демократической партии кандидата Хиллари Клинтон. Американские спецслужбы и IT-компании установили, что летом 2015 года действовали представители Cozy Bear, а весной 2016-го - Fancy Bear. По мнению разведслужб США, кибератаки были санкционированы высокопоставленными российскими чиновниками.

  • экраны компьютеров

    Взломай меня полностью: громкие кибератаки и утечки данных последних лет

    Партия Меркель под прицелом

    В мае 2016 года стало известно о том, что штаб-квартира партии Христианско-демократический союз (ХДС) канцлера ФРГ Ангелы Меркель подверглась хакерской атаке. IT-специалисты утверждали, что это взломщики из Cozy Bear пытались получить доступ к базам данных ХДС с помощью фишинга (рассылка писем со ссылками на сайты, не отличимые от настоящих), но попытки не увенчались успехом.

  • пробирки с допинг-пробами под замком

    Взломай меня полностью: громкие кибератаки и утечки данных последних лет

    Допинговый взлом

    В сентябре 2016 года Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сообщило о взломе своей базы данных. Группа Fancy Bear выложила в Сеть документы со списком атлетов, которым WADA разрешило использовать в связи с лечением заболеваний препараты из списка запрещенных (терапевтические исключения). Среди них были американские теннисистки Серена и Винус Уильямс и гимнастка Симона Байлз.

  • логотип Yahoo

    Взломай меня полностью: громкие кибератаки и утечки данных последних лет

    500 млн аккаунтов Yahoo

    В феврале 2017 года Минюст США выдвинул обвинения в краже данных более 500 млн аккаунтов в Yahoo против двух офицеров ФСБ Дмитрия Докучаева и Игоря Сущина. Кибератака произошла в конце 2014 года. По версии обвинения, сотрудники ФСБ наняли для этого двух хакеров. Среди жертв взлома оказались российские журналисты, правительственные чиновники из России и США и многие другие.

    Автор: Илья Коваль


Смотреть видео 02:34

Почему нужно "кормить" троллей

Контекст

Взломай меня полностью: громкие кибератаки и утечки данных последних лет

Сообщения о взломах, утечках личных данных и хакерских атаках появляются регулярно. Многих хакеров подозревают в связях со спецслужбами РФ. Но не только. Фотогалерея DW - о самых резонансных случаях. (24.03.2017)  

Ссылки в интернете

Расследование о работе польской фабрики троллей Investigate Europe

Расследование о работе польской фабрики троллей Investigate Europe

Фильм-расследование "Слідство.інфо" "Я-бот"

Фильм-расследование "Слідство.інфо" "Я-бот"

Бывший пригожинский тролль Марат Миндияров в интервью The Washington Post

Бывший пригожинский тролль Марат Миндияров в интервью The Washington Post

Аудио- и видеофайлы по теме

Почему нужно "кормить" троллей  

Facebook и Twitter открыли сезон охоты на российских ботов  

Гимн троллей: наша служба и опасна, и трудна - "Заповедник"  

Реклама

Самые читаемые сегодня

Немцы уезжают: повод для паники?  

Западные издания проигнорировали решение Краснодарского суда по иску Дерипаски  

Три сценария передачи власти в России: прогноз Екатерины Шульман  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно